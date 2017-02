Comuna Stănileşti poate avea un nou început

O comună de pe Valea Prutului, cu vechi rădăcini în istoria locului, Stănileşti din judeţul Vaslui, începe o nouă perioadă, care poate fi benefică.

Stadion fără suprafaţă de joc şi drum neterminat, însă recepţionat, dar penalizat cu vreo 800.000 lei pe care trebuie să-i plătească acum comunitatea, acestea sunt două dintre ciudăţeniile descoperite în comuna Stănileşti din judeţul Vaslui.

Administraţia locală condusă, din iunie 2016, de primarul Liviu Zaharia, începe sau a început activitatea de la minus aproape un milion lei. Întrebarea momentului este dacă va reuşi să acopere pagubele făcute de cei ce au condus primăria până-n iunie 2016 şi să realizeze câteva investiţii necesare. Primarul Zaharia este optimist şi crede în reuşita proiectelor asumate.

Mergând pe Valea Prutului, pe drumul naţional Huşi-Fălciu, prima comună după oraşul Huşi, este Stănileşti. O comunitate veche locuită de oameni gospodari aflaţi permanent într-o întrecere cu ei şi cu satele din jur. Mai aproape de Prut este satul Pogăneşti care se întindea odată pe ambele maluri ale Prutului. Acum sunt două sate, unul în România şi altul în Republica Moldova. Şi din Stănileşti, în zare, se vede Prutul care desparte cele două Moldove, ce-au fost unite şi despărţite şi iar unite şi despărţite de-a lungul istoriei. Comuna Stănileşti a cunoscut mai multe perioade de dezvoltare. Înainte de 1990 mulţi localnici erau navetişti lucrând la fabricile din Huşi. Acum, unii „fac străinătatea”, alţii lucrează pământul fertil din lunca Prutului, iar comunitatea în ansamblu păstrează aceeaşi notă de mândrie. La Stănileşti a funcţionat cea mai mare fermă de oi din zonă, dar după 1990 au furat-o cu totu’ „capitaliştii”. Alte activităţi, mai mici sau mai mari, se derulează acum prin comună. Strălucirea de altădată parcă-i greu de atins. Se mai schimbă câte ceva, din când în când, însă e cam greu de identificat un program clar de dezvoltare aici. Iunie 2016 poate fi un alt început pentru comuna de pe Valea Prutului. O echipă ambiţioasă de tineri a fost aleasă de localnici să dezvolte zona. La Stănileşti au fost destule scandaluri cu primari care au pus interesele personale mai presus de cele ale comunităţii. Ultimul a plecat din primărie obligat de lege. Acum însă parcă situaţia s-a schimbat. Primarul Zaharia are câteva proiecte importante de pus în aplicare, dar întâi trebuie să repare stricăciunile făcute de alţii. Ciudăţeniile momentului se referă la un drum neterminat însă recepţionat şi la un stadion fără suprafaţă de joc, dar cu gard, vestiare şi tribune. Comuna trebuie să plătească aproape un milion lei pentru acel drum care nu-i terminat. S-a constatat că a fost „golănie” şi comunitatea e bună de plată. Aşa că noua echipă din fruntea administraţiei locale pleacă de la minus un milion de lei. Şi nevoia de investiţii este mare. Cel mai important proiect este canalizarea. Comuna are alimentare cu apă, dar fără canalizare e greu. „Eu încerc să rezolv întâi problemele ce vin din urmă. Pentru drumul neterminat însă recepţionat suntem obligaţi să returnăm 800.000 lei, sumă la care se adaugă dobânzi şi penalizări. Avem stadion, la intrarea-n sat, dar nu are suprafaţă de joc. Are de toate numai suprafaţă de joc nu. Comuna a avut mereu echipă de fotbal, vreau să reluăm tradiţia, dar întâi trebuie să rezolvăm problema stadionului. După ce găsim soluţii pentru minusuri, trecem la proiecte necesare. Cel mai important este proiectul pentru canalizare cu staţie de epurare. Acesta se poat rezolva doar pe fonduri europene. Investiţia este mare. Dacă-ţi laşi barbă trebuie să ai pieptăn, deci dacă ai apă curentă obligatoriu îţi trebuie şi canalizare pentru apele uzate. Noi plecăm de la minus, ştiam la ce ne angajăm când am candidat şi cred că vom reuşi. Dumnezeu e mare! Avem un grup de consilieri care lucrează în folosul comunităţii, nu se opun proiectelor pe care le iniţiem pentru că ne ducem corect în faţa lor. Nu vrem să sabotăm comuna, destul a fost sabotată. Sunt învăţat cu greul şi încerc să rezolv întâi principalele probleme”, spune încrezător primarul Liviu Zaharia de la Stănileşti.

Drumuri asfaltate în mai multe localităţi, achitarea datoriilor şi contiuarea unor proiecte începute demult

Balastul preluat afectează bunul mers al comunităţii. Şi aşa însă administraţia locală şi-a creionat o viziune clară pentru dezvoltarea zonei. Un proiect depus la Ministerul Dezvoltării include asfaltarea mai multor drumuri săteşti în trei localităţi, respectiv Stănileşti, Gura Văii şi Pogăneşti. După ce va fi aplicat acest proiect va mai urma unul tot la fel. Oamenii au nevoie de drumuri bune. După cum spuneam Stănileştii Vasluiului se dezvoltă şi datorită apropierii de oraş, dar mai ales vredniciei oamenilor de aici. Investiţiile publice propuse de administraţia locală sunt necesare pentru a da un curs favorabil dezvoltării în ansamblu. O echipă tânără şi ambiţioasă ar putea face treabă aici, dacă acesta-i scopul, după cum a declarat primarul Zaharia. Şi fostul primar, înlăturat pentru că a încălcat legea, nu era „plictisit de viaţă” dar a avut alte interese. Acum poate ar fi momentul pentru o relansare a întregii zone. Mereu am apreciat gospodarii de pe Valea Prutului, însă unele comunităţi au avansat, în timp ce altele s-au dus „pe minus”. „Măcar proiectul depus la ministerul Dezvoltării să-l pot face şi să achit datoriile ce vin din urmă. Mai avem proiecte începute demult. Este o şcoală începută din 2007 şi lăsată în paragină. Totodată, celelalte şcoli care nu mai au elevi, pentru că învăţământul este concentrat în câteva unităţi centrale, unde elevii sunt aduşi cu microbuzul şcolar, vor primi alte destinaţii. Nu lăsăm nefolosite clădirile”, mai spune primarul comunei Stănileşti.

În comună învaţă 541 de copii. Unele familii au dat copiii la şcoli din Huşi, dar trebuie menţionat faptul că învăţământul de la Stănileşti are tradiţie, are cadre didactice bune şi mulţi copii care termină opt clase aici merg mai departe la licee de prestigiu. Asta înseamnă că au baza formată.

Comuna Stănileşti, cu satul Gura Văii, este poarta de intrare pe Valea Prutului. Şi dacă poarta unei gospodării ori a unei zone nu arată bine atunci e lesne de priceput ce urmează. Tocmai aici vrea să lucreze primarul Zaharia şi va reuşi, dacă există voinţă. Cu o istorie bogată, cu tradiţii deosebite, Stănileştii Vasluiului pot redeveni ce-au fost odată şi mai mult decât atât. Oportunităţi de dezvoltare sunt, comuna are şi agenţi economici mai dezvoltaţi decât în alte zone, dar a dus lipsă de un administrator cu viziune. Acum îl are, deci s-ar putea spune că reţeta e completă, iar produsul final va fi de calitate. Pe stânga şi pe dreapta „naţionalului”, care numai drum naţional nu este acum, se înşiră armonios gospodării frumoase. Casele mai noi sau mai vechi sunt bine gospodărite semn că aici trăiesc oameni iubitori de frumos. Mândria locului, privită în sens pozitiv, dă frumuseţea gospodarilor şi a întregii zone. E o plăcere să vezi cum se îmbină armonios vechiul cu noul dând prezentului o notă de modern. (E.L.)