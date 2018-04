Comuna Rebricea, locuri binecuvântate cu oameni vrednici

La intrarea în județul Vaslui dinspre Iași comuna Rebricea se dezvoltă susținut grație iscusinței administrației locale dar este dezavantajată clar în ceea ce privește accesarea fondurilor europene în sesiunea de finanțare 2014-2020.

În unele locuri oamenii buni, cu inițiativă și aplecare către munca în folosul semenilor parcă sunt chemați de voci interioare pentru ca împreună să aducă bunăstarea pe meleagurile în care trăiesc. Sunt, e adevărat, oameni vrednici în Moldova lui Ștefan cel Mare și Sfânt iar pe unii îi găsești mereu în competiție cu ei înșiși pentru a face mai mult în sprijinul comunităților care i-au ales în frunte. La intrarea în județul Vaslui dinspre Iași, întinsă pe coline domoale ca vorba moldoveanului, călătorul este impresionat de frumusețea locurilor și de creșterea permanentă ce se vede în comuna Rebricea. Cu 9 sate și aproape 3.500 de locuitori comuna de la granița dintre județele Vaslui și Iași a înregistrat performanțe greu de egalat în ceea ce privește investițiile publice. Acestea au fost dublate de investiții private care aduc locuri de muncă și venituri populației. Din păcate, cei care au negociat și cei care elaborează ghidurile pentru fondurile europene, în sesiunea de finanțare 2014-2020, parcă lucrează împotriva acestor comunități, parcă există cineva care nu vrea ca aceste zone să se dezvolte. Cei care nu au acces la drum european, nu au aeroporturi prin preajmă sau alte asemenea facilități sunt condamnați la subdezvoltare, pentru că nu pot accesa fonduri europene. Este o competiție, chiar dacă nu ar trebui să fie competiție, inegală între comunitățile locale. O comună mare, unde s-au cheltuit și fonduri europene în sesiunea 2007-2013, nu mai poate obține punctaj bun acum pentru că nu are drum european prin preajmă. E o tâmpenie, dar asta-i realitatea.

Când se termină județul Iași începe comuna Rebricea din județul Vaslui. Prima etichetă întâlnită în cale conduce călătorul spre Draxeni și alte sate ale comunei Rebricea. La Draxeni este canalizare, drum asfaltat, dar bijuteria coroanei, ca să-i spunem așa, este un monument de spiritualitate și frumusețe ridicat nu demult datorită eforturilor preotului Maxim. Parcă nici nu contează cum se numește omul care a trudit din greu să ridice un asemenea edificiu de spiritualitate, dacă acesta folosește comunității. Biserica din Draxeni a devenit loc de pelerinaj, datorită frumuseții construcției și implicării preotului. Biserica este un motiv de mândrie pentru comunitate, spune primarul Valerică Radu care a reușit să facă minuni în ultimii ani aici. Drumuri de asfalt, școli construite din bugetul local și cu muncă voluntară, canalizare la Draxeni, extinderea rețelei electrice în cartierul de case noi din Rateșu Cuzei și alte investiții publice importante au ridicat nivelul de trai al gospodarilor de aici.

Te uiți în lungul drumului spre Draxeni, de exemplu și vezi case noi cu etaj lângă case mai vechi dar bine gospodărite, iar în lumina soarelui de primăvară se scaldă frumos turlele bisericii vestite în toată zona. Peste tot se vede mâna gospodarului. Colinele domoale cu teren fertil și bine lucrat întregesc peisajul. Pe fețele oamenilor citești un mesaj mai senin decât în multe alte zone. Gospodarii știu că ziua de mâine va fi mai spornică decât ziua de azi. Mereu pe teren, cu treburi prin comună, primarul Valerică Radu este greu de oprit în birou. Pe scurt vorbește despre câteva proiecte aflate în lucru și se declară nemulțumit de modalitatea de acordare a fondurilor europene în sesiunea 2014-2020. „E o competiție inegală. Dacă n-ai drum european în preajmă nu poți atinge punctajul care să-ți permită să accesezi fondurie europene. Am crezut că banii europeni sunt pentru dezvoltarea comunităților sărace, deci pentru eliminarea diferențelor dintre localități. Condițiile impuse în ghidurile aferente sesiunii 2014-2020 îmi schimbă opinia. A fost mai ușor în sesiunea trecută, când am avut un proiect de 2,5 milioane euro. Proiectul s-a derulat corect și mai avem un an până la expirarea termenului de monitorizare care-i de cinci ani. N-au fost probleme. Acum însă nu prea mai avem acces la fonduri europene. Mai e mult de treabă în comună. Avem 28 de kilometri de drumuri comunale. Am asfaltat 7,5 kilometri și mai avem vreo 20 care-s pietruite. Se lucrează și pe alte surse de finanțare, dar tare de folos ne-ar fi fost niște bani europeni. Suntem dezavantajați”, spune primarul comunei Rebricea.

Găsindu-l tot în biroul în care era cu mulți ani în urmă când a început primul mandat de primar l-am întrebat cum de nu s-a „băgat”să facă primărie nouă. Avem exemple destule în acest sens. A răspuns că sediul primăriei modernizat este de ajuns acum pentru că mai are multă treabă pe teren prin comună.

Singura comună din județ care a făcut 3 școli din fonduri proprii, cu muncă voluntară

Cei care doar trec prin comună pe drumul județean Iași-Vaslui ar putea spune că numai în centru este frumos. Se înșeală. În toate satele s-au făcut investiții publice, iar anul acesta sunt alte obiective în lucru. Dacă la fonduri europene accesul este limitat, primarul Valerică Radu a câștigat proiecte de investiții pe alte surse de finanțare. Școala de la Draxeni va fi modernizată cu fonduri guvernamentale prin Programul de Dezvoltare Locală etapa întâi. Acolo se va construi un corp nou și se înlocuiește acoperișul. O altă investiție înseamnă construcția de poduri și podețe, obiectivul fiind pe jumătate realizat. O situație unicat în județul Vaslui este cea privind școlile. Trei școli din comuna Rebricea au fost construite cu fonduri de la bugetul local și cu muncă voluntară. Voluntariatul este intens promovat la Rebricea. Condițiile din cele trei școli sunt la nivelul celor din oraș. „Avem trei școli construite numai cu bani de la bugetul local. Au lcurat acolo beneficiari ai ajutorului social și voluntari din rândurile părinților copiilor. E un motiv de mândrie, dar am reușit să dăm copiilor niște unități de învățământ în care să se formeze în condiții moderne. Voluntariatul este bine reprezentat la noi și datorită colaborării cu organizații negurvernamentale. Cu Worl Vision colaborăm de 10 ani. Mai este fundația Prietenie din Franța care colaborează cu comuna noastră de 25 de ani. Aceștia se implică pe latură socială și anual acordă 10 burse elevilor de liceu care nu pot fi susținuți de familii pentru continuarea studiilor. Tot ei acordă la circa 25-30 de familii cu probleme sociale câte un metru cub de lemne iarna. Dacă tot am ajuns la cazuri sociale vreau să spun că sunt de acord cu modificarea legii 416 privind ajutorul social. Trebuie îmbunătățită pentru că primesc ajutoare și cei care pot munci. Forma actuală a legii cred că încurajează nemunca. Locuri de muncă se găsesc. Sunt lucrări publice în comună și am vorbit cu reprezentanții firmelor de construcții să folosească și forță de muncă din plan local. Am organizat întâlniri și rezultatele nu sunt atât de încântătoare”, mai spune primarul Valerică Radu.

Pelerinaj la biserica din Draxeni

Spuneam la început că oamenii buni se găsesc și se adună sub aceeași umbrelă într-un efort comun. Dacă primarul este gospodar preotul e la fel de vrednic. Primarul Valerică Radu spune că are motive de mândrie dacă vorbește de truda preotului Maxim. Acesta s-a străduit să ridice o adevărată catedrală în satul Draxeni, care acum e loc de pelerinaj pentru mulți credincioși, iar în satul Tufești a ridicat o biserică care se află în stadiu de finisaj și mai vrea să facă un complex social pentru sprijinirea bătrânilor și copiilor. „E un preot și un om deosebit”, spune primarul Radu.

Revenind la proiecte și investiții, în comună se mai modernizează 7,5 kilometri de drumuri de exploatație agricolă. Aceste drumuri ajută investitorii din acest domeniu. Lucrările au început. Merită menționată și investiția privind identificarea unei surse suplimentare de apă potabilă pentru sistemul Rebricea-Crăciunești-Sasova. Prin Programul de Dezvoltare Locală etapa a doua se va extinde rețeaua de canalizare în Draxeni și vor fi înființate rețele în alte patru localități, respectiv Rebricea, Rateșu Cuzei, Crăciunești și Sasova. E o investiție mare, dar după cum s-a dezvoltat comuna e nevoie de canalizare. Peste tot se văd case noi, majoritatea cu etaj, care au condiții moderne de confort. Prin Grupul de Acțiune Locală Ștefan cel Mare, în sesiunea de finanțare 2007-2013 s-a făcut extinderea rețelei electrice în Rateșu Cuzei într-un cartier de case noi. Iată, așadar, că și cu fonduri europene se poate extinde rețeaua de curent electric. Mențiunea este pentru unii primari care plâng că nu au bani să dea lumină în casele oamenilor. Vom reveni cu acest subiect în alt material de presă, că exemple sunt destule. Totodată, prin GAL Ștefan cel Mare, în sesiunea de finanțare 2014-2020, comuna a obținut un proiect pentru construcția unui Centru comunitar consultativ și Afther School. „Aici vor fi 25 de copii din familii cu probleme sociale. Proiectul înseamnă dotarea unei clădiri care a fost făcută din bugetul propriu și achiziționarea unui microbuz pentru copii adaptat și pentru persoanele cu diazbilități locomotorii. Am depus un proiect și cred că va fi aprobat pentru achiziționarea unei mașini pentru stingerea incendiilor. E adevărat că timpul de răspuns e mult mai mic decât altădată, dar totuși înseamnă circa 20 de minute. Dacă ar fi în plan local mașină de intervenții, Serviciul pentru situații de urgență ar putea interveni prompt până vine echipajul specializat. Să nu uităm că echipa SVSU Rebricea este campioană județeană în competiții de profil și pe locul 2 în Moldova. Membrii Serviciului voluntar pentru situații de urgență sunt așadar pregătiți, deci o mașină de pompieri este necesară”, a spus în continuare primarul comunei Rebricea.

Reportajul de față nu scoate în evidență decât o mică parte din realitatea locală și este mai mult tehnic, dar invită în satele comunei Rebricea pe toți cei care doresc să vadă cum se dezvoltă armonios o comunitate, cum se lucrează în echipă, cum se implică activ toți factorii de decizie în promovarea zonei. Este o bucurie pentru orice român să vad că și la el acasă, mai ales în Moldova, despre care se spune că-i zona cea mai săracă, dar a fost și este în același timp zona cea mai bogată spiritual, care a dat permanent țării și lumii personalități marcante în diverse domenii, se pot crea condiții moderne de trai. Vom reveni și cu altă ocazie, cu multă plăcere, pentru a relata despre frumoasele meleaguri din comuna Rebricea și despre oamenii deosebiți de aici. (B. A.)