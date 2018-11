Comuna a fost un șantier anul acesta și e un motiv de satisfacție pentru toți

Cu fonduri europene și de la bugetul local s-au realizat investiții importante anul acesta la Duda Epureni în județul Vaslui care depășesc 10 milioane lei și urmează alte obiective ce duc la creșterea gradului de confort pentru gospodarii locului.

Întinsă pe dealuri și văi, până la drumul european spre Albița, comuna Duda Epureni a suferit în anii din urmă la capitolul investiții publice. Ultimii ani însă au adus o schimbare în bine, dar este loc de mai mult spune primarul Petrică Chiriac.

„A fost un an bun, comuna a fost un șantier, avem satisfacții dar este loc de mai bine. Suntem bucuroși că și Consiliul județean a lucrat pe drumul care-i aparține, iar noi am asfaltat drumuri de interes local. Am avut un proiect făcut pentru fonduri europene dar n-a întrunit punctajul necesar așa că l-am depus la Programul Național de Dezvoltare Locală etapa a doua. Proiectul este aproape gata. Apoi, pe Grupul de Acțiune Locală avem proiect pentru achiziția unui buldoexcavator. Au durat procedurile dar îl vom lua. Mai avem în procedură de achiziție un tractor. Ne dotăm cu utilaje pentru a reuși să intervenim în timp optim acolo unde sunt probleme și să întreținem drumurile din comună. Am reușit să acoperim o grădiniță și mai avem, tot la acest capitol, un proiect prin PNDL 1 de construit o grădiniță la Valea Grecului. Contractul este semnat din 2016, dar nu vin constructori pentru că, spun ei, valoarea este mică. Sunt 600.000 lei și voi încerca să mai punem de la bugetul local circa 200.000 lei pentru a realiza obiectivul. La Valea Grecului avem școală nouă și copiii de grădiniță își desfășoară cursurile acolo, iar copii sunt din ce în ce mai puțini. Voi vedea. Mă gândesc la faptul că acolo nu avem cămin cultural și satul e mare”, spune primarul Chiriac.

Chiar dacă nu e departe de orașul Huși, iar satul Valea Grecului este la drumul european spre Albița, comuna Duda Epureni a stat destul de mult în uitare. Drumul județea care a fost modernizat nu demult dădea bătăi de cap localnicilor, iar prin satele comunei nu vedeai asfalt. Acum situația s-a schimbat și programul de dezvoltare inițiat și aplicat de primarul Petrică Chiriac a ridicat gradul de confort pentru localnici iar zona a devenit căutată. Astăzi se pot vedea case noi construite în ultima perioadă, iar oamenii parcă sunt mai senini la chip, un motiv fiind și faptul că noroiul nu mai acoperă comuna. Spuneam cândva că fiecare comunitate are parte de un nou început. Momentul este oarecum ales de cetățenii locului prin omul pe care-l pun în frunte. Iată că la Duda Epureni a venit acel moment. Primarul Petrică Chiriac a gândit un program de dezvoltare fără precedent. Nu-i ușor să administrezi o comună, să faci investiții publice în condițiile în care birocrația este la ea acasă. Iată însă că mai sunt și oameni curajoși care se gândesc la binele comunităților care i-au ales. Se știe că investițiile publice stimulează investițiile private, iar asta înseamnă că întreaga comunitate se dezvoltă și crește nivelul de trai. Continuarea reportajului în ediția print a regionalului Moldovei de miercuri 28 noiembrie 2018.