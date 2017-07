Comăneștiul are cel mai modern spital de pe Valea Trotușului

Cu 16 cabinete dotate cu aparatură de ultimă generație, Spitalul Ioan Lascăr din Comăneștii Bacăului deservește în condiții europene peste 80.000 de locuitori ai frumoasei văi a Trotușului. Vin pacienți și de la Moinești și de la Bacău să se trateze în condiții moderne la Comănești, chiar dacă Moineștiul are spital municipal și Bacăul spital județean. Mai în glumă, mai în serios, cum spune moldoveanul, cineva îmi spunea, când vizitam spitalul Ioan Lascăr din Comănești, că spitalul din Moinești are doar numele. Practic așa este. Revenind, trebuie spus că fiecare cabinet din spitalul de la Comănești este dotat cu ecograf, EKG, holtere, defibrilator și tot ce este necesar pentru intervenții profesioniste. Operațiile aici se fac la standarde europene cu aparatură pe care nici spitalele județene nu o dețin. Recent am avut onoarea să vizitez spitalul din Comănești modernizat și dotat cu fonduri europene, după ce a fost închis circa o lună în perioada heirupismului guvernării Boc (de reținut că primarul de la Comănești este liberal și n-a sărit în alte bărci politicie în funcție de interese personale). Ce am văzut acolo e comparabil cu dotările și condițiile din orice spital de aceeași mărime din Franța, Germania și alte țări europene. Meritele aparțin în exclusivitate echipei de la Primăria Comănești care a fost sprijinită îndeaproape de profesorul Ioan Lascăr. La momentul vizitei, la compartimentul de primiri urgențe am întâlnit medici specialiști care lucrează la Moinești. Aceștia au venit să vadă modul de organizare și dotare a spitalului din Comănești. Unitatea medicală este o perlă în domeniul sănătății pentru toată Valea Trotușului și pentru județul Bacău.

Heirupismul guvernării Boc a lăsat fără spital aproape 100.000 de oameni

Pentru cei care au uitat vom face, pe scurt, o trecere în revistă a poveștii spitalului Ioan Lascăr din Comănești. A venit reforma Boc în sistemul de sănătate românesc aflat în moarte clinică (folosim un termen din domeniu!). Spitalul din Comănești, ca multe alte spitale din Moldova, a fost închis. Vecinii de la Moinești care au spital municipal și aveau niscaiva influențe politice au pus umărul la acest coșmar. Primarul de atunci și de acum al orașului Comănești, ec. Viorel Miron, a luat „foc”, așa cum spun moldovenii. Cum e un luptător înnăscut, a început demersurile pentru repararea acestei greșeli grave care afecta aproape 100.000 de oameni. Cu sprijinul necondiționat al profesorului Ioan Lascăr primarul a făcut diligențele necesare și a reușit să redeschidă spitalul din Comănești după care au început lucrările de modernizare și dotare cu aparatură de ultimă generație. S-au întocmit proiecte cu finanțare europeană. Finanțatorii au înțeles necesitatea demersurilor administrației locale din Comănești care se ocupă de unitatea medicală. Proiectele au intrat în lucru și s-au finalizat cu succes, iar acum orașul și toată Valea Trotușului are la dispoziție un spital modern. Alături de administratorul unității medicale am vizitat pe rând toate cabinetele și secțiile spitalului. Totul este computerizat, totul este foarte bine organizat și pacienții au parte de toată îngrijirea necesară de parcă ar fi într-un spital din Franța, Germania ori altundeva într-o țară civilizată și dezvoltată. Demersurile primarului Miron au fost încununate de succes pentru că proiectul a fost bine întocmit, necesitatea funcționării acestei unități spitalicești se vedea de la o poștă distanță, iar problema a fost abordată inteligent. Spitalul din Comănești a stat închis vreo lună, după care s-a redeschis, contrar politicii pe care a promovat-o fostul premier Emil Boc la acel moment. Administrația locală a spus chiar de la început că va face toate eforturile pentru modernizarea spitalului și aducerea de specialiști de marcă. La momentul la care vorbim la spitalul Ioan Lascăr din Comănești lucrează specialiști tineri, dar cu experiență și performanțele sunt recunoscute în toată zona. Spuneam că vin să se trateze la Comănești pacienți din Moinești, din Bacău și din multe alte zone unde există spitale mai mari. Asta datorită condițiilor din spital și specialiștilor de aici. Probabil este cel mai important proiect al primarului Miron realizat la Comănești în ultimii 13 ani de când se află în fruntea comunității. Aprecierile pentru obiectivul deosebit de important care funcționează în Comănești în beneficiul întregii zone nu întârzie să apară. Iată așadar că heirupismul guvernării Boc a consemnat aici o greșeală majoră.

Spitalul municipal din Moinești a rămas cu doar numele, la fel ca și municipiul

Spitalul municipal din Moinești, un municipiu doar cu numele, unde proiectele pentru dezvoltarea localității se încurcă în șmenuri penale și „bătălii politice”, are doar numele tot la fel ca și localitatea. Trecând prin Moinești, prin centrul municipiului, călătorul simte o atmosferă apăsătoare ce ți-o dă o localitate lăsată în paragină. Am pus anterior între ghilimele expresia bătălii politice. Păi ce politică se poate face la nivelul unui oraș cu puțin peste 20.000 de locuitori? Toți se cunosc cu toți ca-ntr-un oraș mic, așa că politica ar trebui să țină mai mult de eforturi comune pentru dezvoltarea comunității. Se pare că la Moinești pute a cătușe pentru unii care au trecut ca gâștele pe apă prin fotoliul de primar, iar acum sunt din nou alegeri. Bătălia e cruntă pentru că interesele sunt altele. Instituțiile statului își fac treaba și nu se știe dacă nu vom vedea iar la anul alegeri la Moinești. Acesta-i alt subiect însă. Revenind la sănătatea oamenilor din zonă, chiar dacă mulți de la Moinești s-au ridicat împotriva redeschiderii spitalului din Comănești, motivul real fiind pierderea unui număr de pacienți, nu condițiile de la Comănești ori alte povești înșirate la acel moment, iată că spitalul orășenesc din Comănești a depășit cu mult ca dotare unitatea din municipiul Moinești. ~n ceea ce privește administrarea și organizarea nici nu există termeni de comparație. La Moinești spitalul a rămas cu numele, că aparatura și modul de organizare sunt neschimbate de când lumea.

Spitalul din Comănești caută medici specialiști, iar administrația locală asigură locuințe pentru aceștia

Colaborarea dintre spital și administrația locală este foarte bună pentru că obiectivul comun este asigurarea unor servicii de calitate locuitorilor orașului Comănești și tuturor cetățenilor care se adresează unității spitalicești. Administrația locală condusă de economistul Viorel Miron asigură locuințe de serviciu medicilor specialiști care vin să lucreze la spitalul din Comănești. Ca un fapt divers pot spune că am întâlnit aici un medic specialist tânăr care a lăsat Bucureștiul pentru Comănești, el fiind născut în Bacău. Faptul arată clar că nobila profesie de medic se practică mai bine sau cel puțin la fel de bine într-un spital de provincie, dacă există deschidere din partea administrației locale, condiții de lucru și un colectiv unit, în raport cu un centru universitar de mărimea Bucureștiului. Adunând o echipă inimoasă și la constituirea unei echipe valoroase chiar se pricepe primarul Viorel Miron administrația locală și specialiștii de la Spitalul din Comănești au reușit să facă minuni. Zeci de spitale orășenești au rămas închise până astăzi, după heirupismul boccian, din cauza dezinteresului manifestat de administrațiile locale respective. N-a ieșit comisonul de rigoare, au existat alte orgolii mărunte sau cine mai știe din ce motive multe spitale sunt în paragină, dar exemplul de la Comănești arată clar că se poate atunci când există voință și bună credință. Ca o paranteză menționez că economistul Viorel Miron, pe care-l cunosc de la primul mandat de primar, adică de prin 2005-2006, a reușit să aplice toate proiectele și inițiativele pe care le-a provocat datorită bunei credințe și a convingerii lucrului bine făcut.

Revenind trebuie să spunem că spitalul Ioan Lascăr din Comănești dorește să-și completeze echipa cu medici specialiști care au asigurate condiții foarte bune pentru realizarea unui act medical de calitate. Echipa de la spitalul din Comănești e o mare familie care așteaptă să primească noi membri. Cei interesați se pot adresa direct unității spitalicești.

Ca să descriem noi condițiile din fiecare cabinet e destul de dificil pentru că nu suntem specialiști în acest domeniu, dar imaginile vor ilustra cel mai bine dotarea și condițiile din această perlă a sistemului medical orășenesc din România.

Comănești, oraș turistic

Faleză pe Trotuș, Centru de agrement dotat ultramodern, străzi asfaltate, școli modernizate, puncte de atracție turistică, acestea sunt proiecte finalizate, dar în același timp, după cum afirmă administrația locală, unde am găsit o echipă foarte activă, mai este de lucru și mai sunt lansate proiecte multe. Un oraș de munte, deosebit de frumos și atractiv, un oraș unde tradiționalul se îmbină armonios cu investițiile moderne, un oraș unde plăcerea de a locui te cuprinde chiar de la prima vizită, acesta este orașul Comănești, după investițiile publice derulate în ultimul deceniu. Așezat pe înălțimi, mărginit de munți, condițiile pentru realizarea unor investiții, în special pe drumuri, sunt dificile. Câți constructori își doresc să asfalteze drumuri pe segmente mici, în pantă, adică pe un relief aproape imposibil? Câți constructori își doresc să aplice un proiect de investiții dacă nu „pică”ceva în plus? Am adus în discuție acest aspect pentru că m-a impresionat o poveste a tânărului viceprimar al orașului. Administrația locală avea evidență paralelă în ceea ce privește materialul adus (piatră, nisip, asfalt, pavele etc.) pe toată perioada cât s-au derulat proiectele de asfaltare. S-au asfaltat în ultimii ani zeci de killometri străzi. Au fost asfaltate 42 de străzi în toate zonele orașului, iar unele cartiere au fost modernizate din temelii. S-au amenajat trotuare, parcuri, locuri de parcare, toate intrările în blocuri au alei noi, am văzut spații verzi, iluminat ornamental, mobilier urban și locuri de recreere de o frumusețe nebănuită. E adevărat că și peisajul montan a dat o mână de ajutor, dar fără mâna omului nu existau aceste frumuseți. Numai lucrând cu o evidență strictă și cu oameni ai administrației locale pe șantierele din oraș s-a reușit aplicarea proiectelor mari de investiții fără să existe suspiciuni și reclamații ori penalizări. A devenit, ca să spunem așa, o obișnuință a vremurilor în care trăim ca proiectele de investiții, în special cele cu fonduri europene, să fie cercetate de procurori. Iată că la Comănești nu vorbim de așa ceva și s-au cheltuit aici, din fonduri europene, zeci de milioane euro. Să nu uităm că e doar un oraș cu vreo 25.000 de locuitori. Nu e metropolă însă dezvoltarea și gospodărirea orașului depășesc multe alte orașe mai mari. Bacăul, de exemplu, e marcat de scandaluri penale și se dărâmă la propriu. Moineștiul vecin e în paragină. Asta pentru că, de-a lungul timpului, în cele două exemple, cei ce au trecut prin fruntea administrației locale s-au ocupat de orice altceva decât dezvoltarea comunităților care i-au propulsat în frunte. La Comănești situația este la cealaltă extremă. Mereu se găsește câte ceva de lucru aici, mereu se lansează noi proiecte și dacă ar fi să le înșirăm numai pe cele ce au fost recent lansate ne trebuie vreo două-trei pagini de ziar. ~n acest moment Comăneștiul este un oraș turistic deosebit de frumos, unde călătorul are locuri de relaxare și peisaje deosebit de frumoase. După inaugurarea Centrului de agrement, un complex modern, administrația locală se gândește la reamenajarea falezei, un proiect foarte ambițios al primarului Miron, dar și la amenajarea unei pârtii de schi cu telescaune și tot ce este necesar. Asta intră în partea de atragere a turiștilor, iar în partea administrativă un proiect important este cel pentru izolarea blocurilor. Pare pretențios, e un proiect mare, trebuie bani mulți, dar sunt fonduri europene pe acest segment și sunt convins că proiectele inițiate de primarul Miron vor avea succes. ~n același timp, trebuie spus că aici, pe Valea trotușului, la Comănești, natura se mai zburlește. Au fost inundații și alunecări de teren. Pentru a preîntâmpina unele fenomene naturale a fost pus în practică un proiect de amenajare a albiei Trotușului. De aici a ieșit și ideea cu faleza, acum un obiectiv foarte apreciat de localnici și vizitatori. Toate aceste investiții publice au crescut vertiginos prețurile apartamentelor și terenurilor din zonă. Comăneștiul are cele mai mari prețuri din zonă la apartamente și terenuri. Asta arată că există cerere. Iată ce înseamnă o dezvoltare strategică, să-i spunem, în cazul unei localități. Investițiile publice, așa cum afirmam permanent, atrag investiții private și sporesc gradul de confort pentru localnici. Un program de dezvoltare bine gândit a transformat Comăneștiul într-un superb oraș turistic. Ca și-n cazul spitalului, imaginile din oraș vor descrie mult mai bine decât cuvintele frumusețea acestei perle a Văii Trotușului. (B.A.)