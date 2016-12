Circul politic vine din nou şi la Botoşani

În această săptămână, pe 10 noiembrie, se dă startul unei noi campanii electorale, de această dată pentru alegerile parlamentare ce vor avea loc pe 11 decembrie. După cum am mai menţionat, la Botoşani zece partide cu un total de 119 candidaţi au depus liste la Biroul Electoral Judeţean. Din păcate, ca o opinie personală, doar vreo patru persoane din cele 119 chiar merită să ajungă în Parlamentul României. Restul sunt oameni care nu au nici o treabă cu legislativul, unii dintre aceştia fiind paraleli cu realitatea cruntă şi dureroasă în care se zbat românii la final de an 2016. Cum pesediştii botoşăneni nu prea s-au sinchisit să organizeze conferinţe de presă în acest an, lucrând muţeşte şi pe ascuns, dăm cuvântul liberalilor. În cadrul unei conferinţe de presă a PNL Botoşani, ce a avut loc la finele săptămânii trecute, Cristian Achiţei (foto), candidat liberal pe locul 1 pentru Camera Deputaţilor şi fost vicepreşedinte al Consiliului Judeţean (CJ) Botoşani, a criticat cu argumente actuala conducere social democrată a CJ Botoşani care nu a asigurat continuitatea la proiectele moștenite de la liberali: „Cea mai mare dezamăgire pe care o putem avea în acest moment este slaba activitate a Consiliului Județean în frunte cu tovarășul Costică Macaleți care părea în vară că vine cu o strategie foarte clară, dar iată că după câteva luni se vede că habar nu are ce trebuie să facă. Toate proiectele de investiții pe care le-am făcut încă din primăvară și care sunt și bugetate și licitate, nici măcar nu mai trebuie să facă licitație ca să piardă vremea, stagnează”. Cristian Achiţei a oferit presei și câteva exemple printre acestea fiind: Proiectul drumului strategic cu o lungime de 100 de km care a fost lăsat la cheie la CJ şi nu se mai ştie nici acum în ce fază se mai află și dacă se reușește a fi depus în termen; Locuințele pentru medici care au fost propuse în fostul sediu al Centrului Elena Doamna şi pentru care banii sunt toți alocați. „Doamna Huncă (n.r. şefa social democrată a Inspectoratului Şcolar Judeţean) urlă prin județ că nu știu ce școli face ea pe autorizații sanitare de funcționare, îi cheamă pe primari și le spune că dacă nu le dă ea aviz, nu se întâmplă nimic. Țin să vă anunț că în tot regulamentul de aprobare al lucrărilor pe școli pe autorizare sanitară de funcționare nu există nicăieri prevederea că trebuie luat aviz de la IȘJ. Iarna asta avem alegeri pentru Parlamentul României”, a mai menţionat Cristian Achiţei. Alături de Achiţei la conferinţa de presă a vorbit şi Cătălin Flutur, primarul municipiului Botoşani şi preşedintele PNL Botoşani. Acesta a făcut referire la acţiunile unor sindicate, sănătate, poştă, penitenciare, care au ales să protesteze taman în campanie electorală. „Este o perioadă a grevelor, a solicitărilor către Guvern, o întreagă perioadă în care un Guvern tehnocrat venit la un moment dat dintr-o dorință legitimă a celor care au cerut în stradă, în momentul de față este demonizat, i se spune că tot ceea ce face nu face bine. Chiar azi mă uitam că BERD a schimbat încadrarea României la economie de la 4 la 4,8%. Sunt aspecte îmbucurătoare. În privința sindicaliștilor care se află în spatele acestor acțiuni de protest cred că aceștia își urmează mai degrabă propriile interese decât cele ale oamenilor. Mai ales că au fost deja înregistrate cazuri în care liderii sindicali s-au transformat în… miniștri. Vorbesc mai ales de liderii de sindicat de la nivel național, plătiți relativ bine inițiază acțiuni de protest pentru creșteri salariale împotriva legii. Iar legea responsabilității fiscale spune că, înainte cu 120 de zile de alegeri să nu se întâmple nimic pentru că asta ar însemna un fel de mită electorală”. (I.M.)