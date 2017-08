Cinstirea înaintașilor întărește identitatea comunității

La Oșeștii Vasluiului a fost comemorată prima femeie primar din România.

Eroi au fost, eroi sunt încă, spunea poetul. Eroi au fost și sunt în toate domeniile. Unii au plecat din astă lume și au lăsat în urmă fapte și realizări care trec peste ani. Identitatea unei comunități stă în oamenii de ieri și de azi. Eroi astăzi sunt cei care cultivă identitatea comunității și imprimă generațiilor viitoarea frumusețea locului și cinstirea personalităților zonei. Prima femeie primar din România, în contextul în care politica primea pe atunci doar bărbați a fost într-un sat al județului Vaslui. Un reporter al timpurilor de atunci a făcut deplasarea de la București la Buda, cu trenul, în satul care a ales prima femeie primar din România. Relata într-un reportaj acel jurnalist că trenul mergea printre dealuri acoperite cu păduri și ici colo se vedeau casele ascunse printre arbori. Tocmai aici a avut loc un eveniment unicat în România acelor timpuri se minuna omu’. Minunea e făcută de gospodarii locului, care s-au săturat de promisiunile foștilor primari și au hotărât să pună în fruntea lor o femeie de ispravă, dar nu orice femeie ci învățătoarea satului. N-au greșit. A fost o femeie cât doi-trei bărbați la un loc, așa cum spun moldovenii. A reușit să scoată din anonimat comunitatea și să-i dea un curs al dezvoltării. Spuneam că și astăzi sunt eroi. Ediție de ediție, regionalul Informatorul Moldovei promovează eroi din comunitățile locale. Sunt oameni din acele comunități care doresc mai mult pentru semenii lor. An de an, la Buda, în satul care a dat prima femeie primar din România e mare sărbătoare. Toată suflarea se adună să-și cinstească înaintașii. Mai important decât sărbătoarea în sine, cu manifestările de rigoare, este spiritul tradițiilor strămoșești pe care-l cultivă cei de azi generației de mâine. Fără istorie nu există identitate, iar fără identitate nu există ziua de mâine. Inimoasele cadre didactice ale grădinițelor și școlilor din comuna Oșești, directoarea Căminului cultural, Sofica Merilă, administrația locală, în frunte cu primarul Didi Alexandroaie, fac front comun pentru cinstirea înaintașilor vrednici și pentru cultivarea tradițiilor deosebit de frumoase ale acestor meleaguri în rândurile generației de mâine. Cinstirea primei femei primar din România a devenit tradiție. La fel ca-n fiecare an, s-a oficiat o slujbă în cimitirul satului, la mormântul învățătoarei Luiza Zavloschi, apoi o slujbă la statuia din curtea școlii care-i poartă numele. Dacă vremurile s-au schimbat, la fel și oamenii, dar ceva din vrednicia înaintașilor se vede și astăzi. Cu proiecte de investiții ambițioase, realizate din fonduri europene și de la bugetul de stat, comuna asigură acum un grad ridicat de confort localnicilor. Județul s-a îndurat, nu demult, să cârpească drumul care duce la Oșești și promite că va moderniza în totalitate această cale de acces. Primarul Didi Alexandroaie a plecat la drum optimist și crede în proiectele pe care și le-a asumat. La ceas de mare sărbătoare, primarul comunei Oșești a vorbit de personalitatea celei ce a fost prima femeie primar din România și a spus că mâine trebuie să fie mai bine decât astăzi pentru a respecta eforturile înaintașilor și truda de zi cu zi a localnicilor vrednici. Sărbătoarea satului Buda prilejuită de cinstirea momentului menționat anterior a adunat suflarea satului și tot ca-n fiecare an gospodarii s-au pregătit pentru oaspeți. E mândria localității și a fiecărei gospodării să se prezinte cât mai frumos la ceas de mare sărbătoare.

Copiii comunității îmbrăcați în portul popular au fost pata de culoare pentru întreaga manifestare. Satul Buda are o istorie bogată, iar eroii de azi fac toate eforturile pentru a lăsa urmașilor averea moștenită și truda lor de astăzi. Administrația locală și toți care s-au implicat în organizarea acestui moment deosebit merită aprecierile tuturor. (B.A.)