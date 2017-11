Chirtoacă rămâne primar suspendat la Chișinău până vor câștiga socialiștii lui Dodon alegerile parlamentare sau nu

Written by:

Multe mai sunt frământările în țărișoara de dincolo de Prut, cândva perlă a Moldovei mari. Cei care se declară proeuropeni fură de rup și au căzut în dizgrațiile poporului. Momentan dețin majoritatea în Parlamentul Republicii Moldova. Cei care se declară proruși fură tot la fel, au afaceri la vedere sau nu, legale sau nu, în România și-n Europa, dar mint și când tac. Prorușii lui Dodon au președinția. Duminică 19 noiembrie, socialiștii președintelui Dodon au organizat un referendum pentru demiterea primarului suspendat al Chișinăului, Dorin Chirtoacă. O fi furat și ăsta dar nu cât se spune și nu prea sunt dovezi clare la dosarele făcute de procurori, că-n caz contrar era arestat de când a început balamucul. Se întâmplă la fel ca-n România. Rețeta cu plimbatul în cătușe în văzul televiziunilor, arestarea și apoi arestul la domiciliu, după care, se va constata lipsa de probe și achitarea sau „întinderea” unui proces absurd se aplică foarte bine și peste Prut. Nu se poate vorbi de vinovăția sau nevinovăția lui Chirtoacă atât timp cât Guvernul și Parlamentul sunt dintr-o parte, iar președintele din cealaltă. Procurorii au vrut, probabil, să-i facă un cadou președintelui Igor Dodon și l-au scuturat nițel pe Dorin Chirtoacă. Are dosar acum, e „atârnat”, iar președintele care se declară prorus are muniție împotriva forțelor proeuropene. La anul vor fi alegeri parlamentare. Locuitorii provinciei românești de peste Prut se înghesuie să-și facă acte românești și nu se mai știe dacă au mai rămas câteva sute de mii fără cetățenie română. La alegerile locale a fost mare brambureală. Se vorbea de mai multe republici într-una singură. Zona Bălți vrea cu rușii, dar primește cu două mâini banii europeni. ~n zona transnistreană nu se mai știe ce se întâmplă. Câteva sute de mii de oameni au parlament, guvern și tot ce ține de un stat și, mai nou, mobilizează rezerviștii. E ca la nebuni. Fiecare amenință pe fiecare și poporul care a mai rămas prin acest teritoriu cândva bogat moare de foame sau ia drumul străinătății. Zeci de localități au rămas fără locuitori în Republica prorusă a lui Dodon. Pe cine va mai conduce președintele în viitorul apropiat, dacă moldovenii sar gardurile Europei? Așadar, la anul va fi bătălie mare peste Prut. Mafioții socialiști ai lui Dodon vor să ia Parlamentul și să dea bucățica asta de pământ în dar imperiului lui Putin. Mafioții proeuropeni sunt convinși că oamenii îi vor alege și vor conduce poporul, care popor nu se știe încă, pe drumul integrării europene și euroatlantice. Ăștia de se dau proeuropeni se ceartă între ei și nu fac aproape nimic pentru a câștiga simpatia poporului. Ei cred că numai urlând pe tema euroatlantică vor câștiga alegerile la pas.

Referendumul de duminică poate fi considerat o înfrângere a socialiștilor lui Dodon, însă asta nu înseamnă că alegătorii care s-au declarat scârbiți de mizeriile din țară l-ar mai vota mâine pe Chirtoacă sau partidele care se declară proeuropene. Referendumul de duminică n-a avut un câștigător și asta e grav pentru că arată cum țărișoara de dincolo de Prut și-a pierdut busola. (B. A.)