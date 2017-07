Centrul de Asistență Medico-Socială Băcești, unitate etalon în Moldova

O unitate veche ridicată prin grija unor boieri ai timpurilor apuse, care se mai uitau și la semeni nu numai la averile proprii, este astăzi unitate etalon în Moldova. Povestea e simplă și datează de milenii am putea spune. Dintotdeauna s-au găsit oameni vrednici, oameni care lucrează cu pasiune, oameni care vor să lase ceva în urma lor. Economistul Ion Brișcaru a preluat unitatea de la Băcești de la zero am putea spune. Unitatea figura în scripte, dar aproape că nu exista. Prin ambiție și pasiune a reușit să transforme Centrul de Asistență Medico-Socială din Băcești într-o unitate etalon în Moldova. Sunt și cârcotași care azi, ca și ieri, afirmă că i se acordă prea multă atenție unității din Băcești. Aceștia nu știu care-i realitatea. Decât să se arunce bani pe ajutoare de tot felul pentru oameni care nu merită acest ajutor mai degrabă s-ar concentra resursele financiare către persoanele care într-adevăr au nevoie de sprijinul semenilor. Acesta-i alt subiect însă. Cert este că dacă nu vii cu propuneri concrete și pertinente, dacă nu propui proiecte fezabile cum să primești finanțare de la județ sau de la Uniunea Europeană? Asta e întrebarea cheie și răspunsul totodată cu privire la poziția unor indivizi care acuză că Centrul Medico-Social de la Băcești primește prea mulți bani de la județ. Aici chiar se muncește, aici este o oază de liniște pentru cei găzduiți, aici există un colectiv deosebit care lucrează cu pasiune. Nici pe departe gândul să răspundem unor atacuri neserioase și nesusținute în practică care sunt lansate de niște lucrători în presă. Vom spune doar că e nociv pentru societate, în general, să arunci cu noroi în munca unei echipe care face minuni la Băcești.

Cu fonduri europene, în special, dar și cu fonduri de la județ, Centrul de Asistență Medico-Socială din Băcești se dezvoltă an de an și asigură condiții europene de trai pentru persoanele găzduite aici, temporar sau pentru perioade mai lungi de timp. În prezent, Centrul are cabinete medicale, cabinet de kinetoterapie, servicii de asistență socială bine organizate, are gospodărie proprie, are capelă și aplică toate modelele civilizate de recuperare. Vorbim astăzi de terapii diverse și complexe de care beneficiază persoanele găzduite aici, pentru ca ulterior unii să poată fi reintegrați în mediile din care au venit. E o muncă titanică să iei un pacient, bolnav în ultimul grad, marginalizat de societate și să-l readuci la o stare normală. La Băcești tocmai diversitatea celor internați, din punct de vedere al studiilor, pozițiilor sociale pe care le-au avut, mediilor din care provin reprezintă o mare provocare pentru echipa care lucrează la Centru. Intrând în fostul târg Băcești, căutat pe timpuri pentru poziție, fiind o legătură cu județul vecin și un drum comercial, dar și pentru frumusețile naturale pe care Dumnezeu le-a lăsat aici, imediat după trecerea peste calea ferată, pe partea dreaptă, vizavi de Grădina Publică, este Centrul de Asistență Medico-Socială. An de an apare ceva nou aici, iar acum Centrul este un adevărat complex de servicii medico-sociale. La intrarea pe poarta principală te întâmpină un aranjament floral deosebit care stă împrejurul unui trenuleț din lemn, ce simbolizează probabil trenul vieții. Fiindcă veni vorba de trenul vieții, garnitura oprește pentru fiecare în stația care-i face trebuință, dacă vrea să urce. Chiar dacă unii pacienți de la Centrul din Băcești poate au pierdut trenul, pentru că nu au ajuns la timp în stație, acum au din nou ocazia să-l prindă, grație pasiunii cu care se implică acest colectiv de specialiști creat la Băcești. „Suntem aici să prelungim și să înfrumusețăm viața semenilor noștri ajunși, la un moment dat, într-o cumpănă a vieții lor”, spun cu interes cei care lucrează în sprijinul persoanelor internate la Băcești. Odată trecut de poarta principală, vizitatorul rămâne uimit de ceea ce vede. Totul e frumusețe în jur, dar toate obiectivele construite aici au un scop și reprezintă elemente pentru terapiile moderne care se aplică. Orice floare, orice pom, orice plantă are rolul ei bine determinat. Intrând în clădirea principală se vede grija personalului și pasiunea cu care lucrează. Oameni de toate vârstele te întâmpină curioși dar cu zâmbetul pe buze. Pentru fiecare dintre aceștia specialiștii centrului au câte o vorbă bună și-i angrenează în același timp în activități diverse, în funcție de pregătirea și pasiunile fiecăruia, pentru a-i face utili. Și ce înseamnă a fi util? E tocmai boala incurabilă și mortală de care suferă mulți bătrâni singuri. Activitatea zilnică tonifică organismul. Familia completează tabloul existenței. Cel care a rămas fără aceste argumente de bază ale existenței zilnice poate să cadă din toate punctele de vedere. În primul rând cade moral și apoi fizic. Rolul Centrului, al personalului inimos de aici este tocmai de a elimina, de a înlocui ceea ce a pierdut unul sau altul, fie că vorbim de familie sau de ocupația zilnică pe care, după o anumită vârstă, nu o mai poate face. Aici oamenii se simt din nou folositori. Aici oamenii sunt tratați din punct de vedere medical, psihologic și social. Aici simt că sunt oameni pentru că-s tratați omenește. Aici aparțin colectivității, fac parte dintr-o mare familie. Toate aceste obiective sunt îndeplinite prin grija echipei care lucrează aici, echipă condusă de economistul Ion Brișcaru, un om care trăiește și prin cei din jur. Din păcate sunt puțini astfel de oameni și tocmai de aceea răutatea tinde să acopere societatea în general. Auzim zi de zi despre scandaluri, despre interese ascunse, despre ambiții nemăsurate. Toate acestea sunt deșertăciuni. Frumusețea reală constă în a ajuta semenii și a împărtăși cu aceștia clipe frumoase. Continuare în ediția tipărită a regionalului Informatorul Moldovei de miercuri 28 iunie 2017.