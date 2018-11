Centenarul Marii Uniri la Botoşani

Written by:

La fel ca în toată România şi municipiul Botoşani va fi pregătit la finele acestei săptămâni pentru a celebra o sută de ani de la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918. Drept pentru care Primăria municipiului Botoşani va avea un rol important în organizarea manifestărilor ce vor avea loc de Ziua Naţională a României. „Vom intra în programul pe care Prefectura și Garnizoana Militară îl organizează. Intrăm în programul dumnealor destul de serios, pentru că, cele mai multe se petrec în municipiul Botoșani și noi vom fi cei care vor duce în mare parte greul acțiunilor, de la pregătirea Centrului Vechi şi pavoazare onorabilă pentru ziua respectivă şi nu numai. Vom păstra acelaşi obicei ca în fiecare an, ca de Ziua Naţională să oferim bucate tradiţionale, fasole cu cârnaţi şi vin fiert. În acest an, municipalitatea va asigura 1.500 de porţii, dintre care o mie vor fi servite în Centrul Istoric şi 500 vor fi pregătite pentru militarii implicaţi în toate activităţile din acea zi. Militarii vor servi bucatele tradiţionale la Casa Armatei, cu atât mai mult cu cât alte manifestări vor avea loc în pe strada Cuza Vodă şi în Piaţa Revoluţiei. Ne dorim ca 1 Decembrie 2018 să fie un semnal pentru conciliere şi pentru unire, toţi într-un singur gând pentru România şi vom oferi o masă festivă. Vor fi invitaţi toţi parlamentarii, consilierii locali, judeţeni, şefii instituţiilor deconcentrate, funcţionari din Prefectură şi Consiliul Judeţean. Cineva trebuie să facă şi lucrul acesta şi am hotărât să-l facem noi şi va fi bine. Ne dorim ca pe 1 Decembrie, drapelul naţional să fie arborat în Antarctica de către pompierul maratonist Iulian Rotariu şi mi se pare un lucru deosebit”, a spus Cătălin Flutur, primarul municipiului Botoşani. Şi tot Primăria municipiului Botoşani împreună cu Consiliul Local, prin primarul Cătălin Flutur, va acorda patru titluri de Cetăţean de Onoare profesorului de sport Victor Baciu, etnografilor Dumitru Lavric şi Angela Paveliuc Olaru şi profesoarei Aglaia Corneanu. Iar senatorul Costel Şoptică, preşedintele organizaţiei judeţene a PNL Botoşani, a ţinut să sublinieze recent că „Domnul Cătălin Flutur este candidatul PNL pentru funcţia de primar al municipiului Botoşani la alegerile locale ce vor avea loc în 2020”. (G.B.)