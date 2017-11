Cei care doar se plâng n-au ce căuta în funcții publice

Prea mulți aleși locali doar se plâng. Unii încă mai vorbesc, la un an și jumătate de la instalarea sau reinstalarea în fotoliile de primari, de „o să facem, avem proiecte”. E clar că meseria de primar nu există și ajung în fruntea comunităților locale multe cozi de topor. Pe final de an sunt destui primari optimiști, care s-au descurcat și au reușit în orice condiții. Evident că și aceștia sunt nemulțumiți de mulțimea actelor ce trebuie întocmite pentru a obține o finanțare, dar insistă și reușesc. „E adevărat că pierzi mult timp și se irosesc destule resurse până începi efectiv o investiție. Sunt reguli ce trebuie respectate, poate-s prea multe, dar și așa am reușit. Dacă duc încă vreo 4 proiecte mari la final, am treabă până la sfârșitul acestui mandat. Am un proiect de un milion de euro și unul de 600.000 euro la care am și primit avansul. Ce să spun, că nu fac treabă?”, este părerea primarului comunei Bălțați din județul Iași, unde s-au aplicat până acum investiții de câteva milioane euro.

Unii primari se plâng de sărăcie, de bugetul gol. Nicio primărie din România nu are organigrama completă, dar fondul de salarii este constituit ca și cum ar fi ocupate toate posturile din organigramă. În aceste condiții majorarea salariilor nu afectează bugetul local. Vorbim aici de cei care știu să lucreze cu un buget, nu de cozile de topor care au ajuns în funcții publice din greșeală. E clar pentru toți că acolo unde există voință chiar se poate, nu sunt probleme de finanțare și de funcționare, dar acolo unde primarul s-a cocoțat în fotoliu doar pentru ca să ia un salariu mare, să se uite în oglindă să vadă cât de frumos este el cu eșarfa pot fi probleme. Cei care se plâng n-au ce căuta în funcții publice.

În ediția trecută am relatat situații îmbucurătoare dintr-un oraș situat într-o zonă considerată cândva cea mai săracă din Europa. Abilitățile și implicarea primarului de Vaslui, reușitele acestuia sunt cunoscute acum la nivel național. Asta arată că se poate.

Avem exemple și de o parte și de alta. Unii care se plâng vor să inducă ideea de criză, ca să-și acopere impotența lor. Poți să spui despre aceste comunități că-s amărâte? Nici vorbă. Trebuie să spui că și-au ales un primar incompetent. Peste tot în Moldova sunt primari buni și hahalere.

Mai prin vară am fost într-o comună de lângă Bacău, situată departe însă de drumul național Vaslui-Bacău, iar acolo o primăriță destoinică spune că are toate drumurile asfaltate, iar normalul pentru oamenii ei reprezintă situația din comuna lor. Când văd acești oameni drumuri de pământ în alte comune din jur li se pare anormal, pentru că ei s-au învățat să aibă drumuri de asfalt, utilități și tot ce-i necesar pentru un trai relativ modern. Vom reveni. (B. A.)