Ce au făcut jucătorii de la FC Botoşani în Turcia?

Cantonamentul de pregătire al FC Botoşani pe teren turcesc, în frumoasa Antalye, nu pare să le priască prea mult jucătorilor antrenaţi de Leo Grozavu. Seria de jocuri amicale a debutat duminică 15 ianuarie cu două partide, unul dimineaţa şi altul seara, ambele încheiate cu înfrângerea moldovenilor. După ce dimineaţă a pierdut în faţa albanezilor de la KS Luftëtari Gjirokastër cu 3-0, după amiază echipa botoşăneană a fost învinsă cu 1-0 de uzbecii de la Nasaf Qarshi. Leo Grozavu a început această a doua partidă cu formula: Albuț – Juncănaru, Miron, Cucu, Popovici, Willie, Buș, Cârstocea, Hergheligiu, Fulop L., Elek. După care, fix într-o zi de miercuri 18 ianuarie, FC Botoşani a „reuşit” o remiză, 1-1, în compania azerilor de la Inter Baku. Golul botoşănean a fost înscris de Gabriel Vaşvari dintr-o lovitură liberă de la vreo 35 de metri. În a patra partidă amicală a venit soarele şi pe uliţa botoşăneană, că autostradă nu putem să o numim… Drept pentru care FC Botoşani a învins cu 1-0 pe Slovan Inter Bratislava, echipă aflată pe locul 3 în prima ligă slovacă. Meciul a inceput foarte slab, cu puţine ocazii la ambele porţi. Robert Elek a avut prima ocazie mai periculoasă pentru FC Botoşani, însă portarul lui Slovan a intervenit foarte bine. În minutul 33 al partidei, Mihai Roman a deschis scorul cu un şut plasat din marginea careului. Repriza a doua a inceput cu o ocazie a slovacilor, însă FC Botoşani a rămas la conducere. Tehnicianul botoşănenilor a trimis în teren următorii jucatori: Albuţ – Patache, Miron, Cucu, Popovici, Vaşvari, Cârstocea, Roman, L. Fulop, Buş, Elek. La pauză au mai intrat Cobrea,Muşat şi Unguruşan care a fost la debutul în tricoul lui FC Botoşani. Pe parcurs au mai fost introduşi: Herghelegiu, Bordeianu, Burcă, Târnovan, Greu, Juncănaru. Următorul meci al botoşănenilor, şi ultimul din Antalya, va avea loc miercuri 25 ianuarie, împotriva ruşilor de la Arsenal Amkar. În privinţa achiziţiilor, oficialii FC Botoşani au reuşit să realizeze încă un transfer. Este vorba de fundaşul dreapta Bogdan Unguruşan de la Pandurii Tg. Jiu care a ajuns în cantonamentul din Turcia unde a semnat un contract cu FC Botoşani. Bogdan Unguruşan are 33 ani şi a început cariera de fotbalist la Universitatea Cluj II,după care a evoluat jumătate de an la MTK Budapesta, un an la Armătura Zalău, un an la „U” Cluj, iar din 2012 şi până în această iarnă a jucat pentru Pandurii Tg. Jiu. Unguruşan face parte din grupul de jucători care nu au acceptat reducerea salariilor la Pandurii Tg. Jiu, a devenit liber de contract şi s-a înţeles cu oficialii FC Botoşani. El are 175 de meciuri jucate în Liga I, 6 în Europa League, 5 în preliminariile Europa Leagu, 14 în Liga a II-a, 7 în Cupa României şi 6 în Cupa Ligii. Revenind la jocurile FC Botoşani în Liga I din România, să mai spunem că debutul botoşănean în 2017 va avea loc duminică 5 februarie, de la ora 17.30, când echipa moldavă va juca pe teren propriu contra Concordiei Chiajna în cadrul etapei nr.22. Şi tot pe teren propriu va fi şi următorul meci, din etapa nr.23, când sâmbătă 11 februarie, de la ora 18.00, la Botoşani va veni CSU Craiova. (Gabriel BALAŞA)