Cătălin Golofca a salvat onoarea botoşănenilor pe malul Begăi

Ultimul meci al etapei a VIII a din play out s-a disputat luni seara la Timişoara între localnicii de la Poli şi FC Botoşani. Reamintim că în tur, timişorenii s-au impus la Botoşani cu 2-1, iar acum miza partidei era colosală pentru bănăţenii antrenaţi de vulcanicul Ionuţ Popa. În min. 3 al partidei centralul bucureştean Marcel Bârsan arată primul „galben” gazdelor, avertismenul fiind arătat lui Neagu pentru un fault asupra lui Golofca. După care primele 30 de minute ale meciului se derulează, din partea ambelor echipe, sub semnul unui antifotbal scurs aiurea pe… apa Begăi. Abia în min.33 M. Bordeianu execută o lovitură liberă mai de Doamne ajută, rămasă fără finalitate pe tabela de scor. În min. 35 portarul Straton de la gazde pluteşte magistral în aer şi respinge o minge periculoasă expediată de botoşăneni. Patru minute mai târziu se produce deschiderea scorului când, în urma unui corner, Gabriel Cînu se înalţă magistral şi înscrie cu capul dintr-un buchet de fundaşi botoşăneni visători. În min.42 portarul botoşănean Cobrea reţine miraculos o minge pe care scria 2-0 pentru Poli, dar nu a fost să fie şi 1-0 este rezultatul consemnat la pauză. În primul minut al reprizei secunde se produce prima schimbare la FC Botoşani, locul lui Elek, accidentat la finalul primei reprize, fiind luat de tânărul Juncănaru care în min.52 vede un cartonaş galben pentru un fault la Croitoru. „Galbenul” îl vede şi neastâmpăratul blond Golofca pentru simularea unui fault prin min.59. În min.66 se produce a doua schimbare în tabăra botoşăneană, locul lui Herghelegiu fiind luat de Kuku, iar în min.72 neproductivul M. Bordeianu îi lasă locul în teren lui L.Fulop. În min.75 minunea blondă a Botoşanilor, Cătălin Golofca, speculează o eroare în defensiva timişoreană şi marchează golul de 1-1. După care în minutele 83 şi primul al prelungirilor, Unguruşan şi Popovici ratează goluri aducătoare de trei puncte pentru FC Botoşani. Scor final Poli Timişoara – FC Botoşani1-1, iar în urma rezultatelor etapei a VIII a, Concordia Chiajna – Poli Iaşi 0-0, ASA Tg. Mureş – Gaz Metan Mediaş 0-0, Pandurii Tg. Jiu – FC Voluntari 1-3, clasamentul de play out se prezintă astfel: 1. Poli Iaşi 31 puncte (golaveraj 8-2), 2. Gaz Metan Mediaş 30 (8-7), 3. FC Voluntari 27 (10-9), 4. FC Botoşani 26 (10-7), 5. Poli Timişoara 22 (8-4), 6. Pandurii Tg. Jiu 17 (6-11), 7. Concordia Chiajna 17 (4-10), 8. ASA Tg. Mureş 13 (3-7). În etapa viitoare, FC Botoşani va juca duminică 7 mai, de la ora 13.30, pe teren propriu cu Gaz Metan Mediaş. (Gabriel BALAŞA)