Capitala de suflet a marelui voievod Ștefan cel Mare și Sfânt în sărbătoare

În preajma marii sărbători creștinești Adormirea Maicii Domnului la Vaslui au început Zilele Culturale ale Muncipiului. De la an la an administrația locală condusă bine de ing. Vasile Pavăl se întrece pe sine în organizarea sărbătorii orașului care a fost capitală de suflet a marelui voievod Ștefan cel Mare și Sfânt. Expoziții, întreceri sportive, muzică pentru toate gusturile, personaje de legendă, manifestări culturale deosebite, toate adunate la un loc dau măreția și importanța acestei localități care a crescut mult în ultimii ani. Duminică la ora 10,00 a fost dat startul manifestărilor dedicate Zilelor Culturale ale Muncipiului Vaslui. Copii și tineri, localnici și invitați sau doar trecători prin Vaslui s-au bucurat din plin de frumusețea, eleganța și gradul ridicat de cultură al manifestărilor. „Dragi vasluieni, Primăria și Consiliul Local Vaslui au pregătit pentru aceste 4 zile un amplu program cultural-sportiv și distractiv. Vă invit pe toți, dragi vasluieni, pe toți cei care trec zilele acestea prin orașul nostru să vă bucurați de manifestările organizate cu acest prilej. Am pus suflet în ceea ce am gândit și Vasluiul s-a îmbrăcat în haine de sărbătoare. Am încercat să diversificăm programul și să implicăm cât mai mulți elevi, studenți în activitățile culturale ce se derulează zilele acestea. La Curțile Domnești, în Parcul Copou, la Centrul Cultural Alexandra Nechita, în Centrul Civic și-n alte puncte ale orașului se desfășoară manifestări cultural-sportive și distractive spre bucuria noastră a tuturor. Dacă e august e sărbătoarea Vasluiului. Urez tuturor împlinirea dorințelor și să vă dea Dumnezeu gândul frumos. Vasluiul își merită locul câștigat pas cu pas în ierarhia orașelor culturale moderne”, a spus printre altele sufletul acțiunilor dedicate Zilelor Culturale ale Municipiului Vaslui, ing. Vasile Pavăl, primarul orașului, în deschiderea manifestărilor. Continuare în ediția tipărită a ziarului regional Informatorul Moldovei de miercuri 15 august 2018.