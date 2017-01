Ca-n Gara de Nord, plecări şi sosiri la FC Botoşani

După o vacanţă hibernală scurtă, lotul FC Botoşani s-a reunit la începutul săptămânii trecute în vederea pregătirii ultimii părţi a returului campionatului Ligii I, ediţia 2016-2017. Echipa, ce a mai rămas din aceasta, a efectuat un riguros control medical la o clinică de specialitate din Iaşi ca să vadă şi conducătorii clubului botoşănean cine mai rezistă, după un final de an 2016 superficial. Apoi, cu un lot subţiat, FC Botoşani a plecat la turci, în Antalya, unde în perioada 12-26 ianuarie efectuează un stagiu de pregătire care cuprinde şi vreo cinci meciuri amicale. Cu cine? Cu echipe de teapa botoşănenilor, poate oleacă mai bune, din estul Europei. Iată orarul partidelor amicale: duminică 15 ianuarie, ora 11:00, FC Botoşani – Luftëtari Gjirokaster (Albania, Liga I, loc 5) şi tot pe 15 ianuarie de la ora 18:00: FC Botoşani – Nasaf Qarshi (Uzbekistan, Liga I, loc 3); miercuri 18 ianuarie, FC Botoşani – Inter Baku (Azerbaidjan, Liga I, loc 3); vineri 20 ianuarie: FC Botoşani – Slovan Bratislava (Slovacia, Liga I, loc 3); miercuri 25 ianuarie: FC Botoşani – Amkar Perm (Rusia, Liga I, loc 6). Reamintim că FC Botoşani se află pe locul 8 în clasamentul Ligii 1, cu 25 de puncte, golaveraj 25-25, fiind vecină de clasament cu CSMS Iaşi care se află pe locul 9, tot cu 25 de puncte, dar golaveraj negativ 22-23. Debutul oficial în 2017 al FC Botoşani se va produce pe 5 februarie când, în cadrul etapei nr.22, echipa antrenată de Leo Grozavu va juca pe teren propriu contra celor de la Concordia Chiajna. Iar în etapa următoare, cu nr.23, FC Botoşani va juca pe 11 februarie, tot pe teren propriu, cu CSU Craiova. În privinţa modificărilor petrecute recent în tabăra botoşăneană vă anunţăm că, Doamne de când aşteptam vestea asta!, au plecat Devyidas Matulevicius şi Victoraş Astafei, doi indivizi, că jucători nu mai erau demult!!!, care umpleau de pomană „unsprezecele” de start. Că goluri… ioc. Mai naşpa este că a plecat Istvan Fulop, acesta având o ofertă de nerefuzat în prima ligă maghiară. Vorba aceea, până la urmă ungurul la ungur trage… Iar pe la mijocul săptămânii trecute, Valeriu Iftime (foto), boss-ul cu bani de la Elsaco a opinat: „Oficial au plecat Matulevicius şi Ichim. Mai nou a plecat Istvan Fulop care era în ultimele şase luni de contract. A fost opţiunea lui şi nu puteam să-l mai ţinem. A mai plecat Astafei care şi el avea o clauză de reziliere destul de subţire. Eu am vrut să-l păstrăm dar opţiunea lui a fost de a pleca. Eu îi respect pe copiii ăştia dar analizând la rece ce au făcut pentru noi, nu mă despart cu mari regrete. Cred că ar fi putut face mai mult dar nu au făcut. Pe de altă parte, când Matulevicius pleacă la un super contract în prima ligă din Belgia, ţi se pare că ai avut în casă un boţ de aur şi l-ai pierdut. Până la urmă ţine foarte mult de adaptare, de echipă, de antrenor”. Din păcate pe lista plecărilor figurează şi bulgarii Plamen Iliev şi Radoslav Dimitrov. Primul şi-a exprimat dorinţa de a pleca, dar încă nu are o ofertă concretă, iar al doilea s-a înţeles deja cu CSU Craiova şi aşteaptă ca oficialii FC Botoşani să se înţeleagă la preţ cu oltenii. „Este o problemă cu Iliev care şi el are o clauză în contract, dacă îi dă cineva mai mulţi bani poate pleca. Cred că şi el va pleca. Cred că ne despăţim şi de Dimitrov. E un jucător la final de contract, salarii mari mari decât are la Botoşani poate obţine din România. Sunt câteva echipe care trag la Europa League şi speranţa de a obţine mai mulţi bani este consistentă. Este o ofertă mică pentru Dimitrov dar ţinând cont că este în ultimele şase luni de contract, este posibil să o acceptăm”, a adăugat Valeriu Iftime. Şi cum trebuia să se întâmple, oficialii clubului FC Botoşani s-au stăruit şi au găsit oarece înlocuitori pentru jucătorii plecaţi. Deja trei achiziţii sunt ca şi făcute iar pentru alţi doi jucători există discuţii avansate şi sunt şanse mari să se concretizeze. Alberto Cobrea este un portar în vârstă de 26 de ani, cotat la 100.000 de euro şi care a jucat la Udinese U19, CS Mioveni, Chiajna, Petrolul şi Dinamo. El va fi înlocuitorul lui Plamen Iliev. Al doilea transfer este Alin Cârstocea, 24 de ani, mijlocaş stânga, cotat la 200.000 de euro. El şi-a început cariera la Academia Hagi, a jucat la Viitorul, la Voluntari şi Poli Timişoara. Ambii au semnat deja pe câte doi ani şi jumătate Totodată, FC Botoşani îl va achiziţiona şi pe Laurenţiu Buş, 29 de ani, mijlocaş stânga, cotat la 400.000 de euro, jucătorul debutând la CFR Cluj după care a mai jucat la ASA Tg. Mureş, Gaz Metan Mediaş sau Corona Braşov, Universitatea Cluj, Oţelul Galaţi, Rapid, ASA Tg. Mureş iar în 2016 a jucat la Hapoel Ramat haSharon, în Israel. Tot pentru compartimentul ofensiv, FC Botoşani mai negociază aducerea nigerianului Benjamin Kuku, 21 de ani, de la ASA Tg. Mure și care nu a făcut deplasarea în Turcia din probleme de viză. „Sunt absolut convins că nu a slăbit lotul. Important este să ne pregătim bine în perioada asta de iarnă. Play-off-ul este o ţintă greu de atins. Sper să construim o echipă şi să nu avem mari emoţii la retrogradare şi să avem o echipă mai bună pentru anul viitor. O să merg şi eu câteva zile în Antalya, este foarte important să mai vorbesc cu ei şi cu antrenorii. E foarte scurtă perioada asta de pregătire. Vacanţa a fost foarte scurtă”, a mai spus Valeriu Iftime. Mai precizăm că fundaşul bulgar Radoslav Dimitrov va fi jucătorul formaţiei CSU Craiova. Intrat în ultimele şase luni de contract cu FC Botoşani, Dimitrov a negociat cu oltenii iar transferul s-a perfectat încă din această iarnă. Cornel Şfaiţer, preşedintele clubului FC Botoşani, a confirmat că s-a înţeles cu oltenii în privinţa transferului şi că urmează să se semneze actele. Iniţial, FC Botoşani a solicitat 100.000 de euro pe Dimitrov dar până la urmă a acceptat să-l cedeze cu 50.000 de euro plus 10% dintr-un viitor transfer. În plus, dacă în acest an sau anul viitor CSU Craiova ajunge în grupele Europa League ori Champions League, FC Botoşani va mai încasa încă 40.000 de euro. Ţinând cont că Dimitrov era în ultimele şase luni de contract, oficialii botoşăneni spun că a fost o afacere bună. În plus, FC Botoşani mai are de încasat încă 70.000 de euro din transferul lui Istvan Fulop în Ungaria. (Gabriel BALAŞA)