Botoşăneni, defulaţi-vă şi mergeţi pe 11 decembrie la vot!

Nu pentru că opţiunea domniilor voastre ar schimba parcursul unei Românii de început de mileniu trei, ci pur şi simplu este una dintre puţinile ocazii în care românul are dreptul la liberă exprimare. Botoşăneni mergeţi la vot şi puneţi acea ştampilă, generatoare de false iluzii şi speranţe şi minţiţi-vă în subconştient că aţi pus umărul la trâmbiţata „schimbare în bine”. Cum se întâmplă de câţiva ani buni încoace, oferta este din ce în ce mai românească, adică multă şi proastă, ca pentru o naţie îngenuncheată de prea multă democraţie. Cel puţin listele cu candidaţi de la Botoşani sunt de râsul curcilor. Alături de doi, trei candidaţi mai credibili au fost plasaţi nişte indivizi de o calitate morală îndoielnică, cu dosare penale aflate în lucru. În privinţa partidelor politice lucrurile sunt tranşate încă de la alegerile locale când PSD şi PNL au spulberat piticaniile politicii româneşti. Pentru că în vară s-a conturat clar opţiunea electoratului român, stânga sau dreapta. Adică fie politica urmaşilor bolşevicului Ion Iliescu, cu un trecut condamnabil, fie politica dreptei promovată de urmaşii dubioşi ai marii familii a Brătienilor. Restul partiduleţelor sunt nişte surogate nefaste care au drept scop bulversarea până la capăt a ceea ce mai rămas neotrăvit în tărtăcuţele românilor. Cum să votezi la Botoşani o listă pe care apare numele de Corneliu Popescu, un individ ieşit în 2012 senator la „apelul bocancilor” pe listele defunctului PP-DD. Apelul la memorie ne aminteşte că acest Corneliu Popescu a ieşit parlamentar la redistribuire, când PSD-ul şi-a dat seama că nu are opoziţie şi a majorat numărul de parlamentari. Acestui om nu i-a mai văzut nimeni fizionomia după parlamentarele din 2012, iar acum vine şi prosteşte botoşănenii pentru a obţine un nou mandat de pe listele PMP. Iar de la PP-DD Popescu a sărit în tabăra PNL, liberalii i-au spus „lasă-ne!” şi cu coada între picioare Popescu a cumpărat un loc, chipurile eligibil, la PMP-ul băsescian, născut acum din defunctul UNPR al penalului Gabriel Oprea şi fostul PMP care, la Botoşani, nu a scos la ultimele alegeri mai mult de 3 la sută. Şi în aceeaşi situaţie cu Popescu se află o altă caricatură a politicii româneşti, Liliana Mincă, cea de la Loteria Română. Şi această individă a ieşit deputat de Botoşani tot la redistribuirea din decembrie 2012. Acum tanti Lili loterista încearcă o nouă amăgire a botoşănenilor de pe lista lui ALDE, partid pe care l-a vânturat la Botoşani în cele patru zări şi s-a autointitulat şef. Iar pentru ca nesimţirea să fie totală, Mincă a adus-o la Botoşani pe folclorista Margareta Clipa şi a ţintuit-o pe primul loc la Camera Deputaţilor. Ceea ce ne aduce aminte de „iluştrii” parlamentari ai PRM din 2000 când Ion Dolănescu şi Irina Loghin cântau „măi, măi şi of, of” în instituţia unde, în mod normal, ar trebui să se facă legi. Iar, la un interviu, Irinuca a susţinut sus şi tare că „Rasdaq trebuie arestat, dacă a greşit”. De unde să ştie biata Irinucă că Rasdaq era o bursă de valori… Iar glumele de prost gust la Botoşani continuă cu: PRU, PER, PNŢCD, USR etc, nişte adunături de iniţiale care nu spun şi nici nu vor spune nimic electoratului, cum mulţi sunt şi candidaţii respectivelor partiduleţe. Niciunii, candidaţii PSD sau PNL, nu sunt valori mondiale de care nu te poţi lipsi. Pentru că trebuie să-ţi fixezi mâna într-o menghină ca să nimereşti cu ştampila „caseta de valori PSD”, cu ruşinea interioară cuvenită, în care scrie Mihaela Huncă, Marius Budăi, Răzvan Rotaru sau Lucian Trufin. Concluzia finală este că trebuie revenit la votul uninominal, pentru că cel „în haită” este parşiv! Până atunci, dragi botoşăneni mergeţi la vot duminică 11 decembrie şi votaţi. Nu contează pe cine, dar votaţi! (Alegătorul scârbit)