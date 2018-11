La începutul săptămânii trecute, Sabina Baltag, Tabita Maftei și Alina Balețchi, cele trei botoșănence medaliate la Jocurile Olimpice de tineret din Argentina, au revenit acasă. Sabina Baltag a cucerit medalia de aur la haltere iar Tabita Maftei și Alina Balețchi au obținut medaliile de bronz.

Cele trei sportive au fost aşteptate la gară de prefectul Dan Șlincu, Mia Roată, directorul CS Botoșani și George Bulie, antrenorul secției de canotaj, care le-au felicitat și le-a oferit câte un buchet de flori după care au mers la sediul Clubului Sportiv Botoșani. Sabina Baltag a cucerit medalia de aur la haltere, la Jocurile Olimpice. Este cea mai mare performanță din istoria Clubului Sportiv Botoșani. Trei ani s-a pregătit pentru această medalie iar acum vizează să urce pe podium și la Jocurile Olimpice de seniori. „Această performanță reprezintă ceva nemaipomenit, a fost o experiență foarte frumoasă. Sper să urmeze cât mai multe medalii și să nu mă opresc aici. M-am antrenat trei ani pentru această olimpiadă. A fost destul de greu pentru că sunt haltere și nu balet. Dureri, bătături rupte. Am făcut câte două antrenamente pe zi, peste trei ore, peste o tonă am ridicat pe antrenament. Visul meu este să devin campioană de seniori și o medalie la Olimpiada din 2020”, a spus Sabina Baltag. Mircea Flămând, antrenorul sportivei din Botoșani, spune că de anul viitor Sabina Baltag va fi promovată la lotul de senioare și sunt șanse ca în 2020 să participe la Jocurile Olimpice. „Este un rezultat extraordinar, este rodul unei munci de aproape cinci ani de zile. Păstrăm tradiția anilor din urmă. Noi încercăm să o ținem pe Sabina cât mai mult la Botoșani. am crescut-o de când era mică, am obținut rezultate bune cu ea. De anul viitor va fi promovată la lotul olimpic de senior. Abia de acum își începe cariera sportivă. Până acum am confirmat an de an și ne dorim o medalie la Jocurile Olimpice de seniori”, a spus Mircea Flămând. Canotoarele Tabita Maftei și Alina Balețchi au cucerit medalia de bronz la Jocurile Olimpice de tineret. Această performanță a fost obținută la ultima competiție pentru CS Botoșani. De anul viitor, celor două canotoare vor concura pentru Steaua. „La această performanță am ajuns cu multă muncă dăruire și tărie de caracter. A fost o experiență de neuitat, a fost greu dar frumos. S-a meritat sacrificiul. Eu practic canotajul de la vârsta de 14 ani și jumătate. În fiecare zi avem câte un antrenament de trei ore. Îmi doresc o medalie și la Jocurile Olimpice de seniori. Cu Dumnezeu înainte”, a spus Alina Baleţchi. „A fost o pregătire intensă, multe ore de antrenament dar nu am renunțat niciodată și mi s-a îndeplinit visul. Este ultimul meu concurs pentru CS Botoșani. Va urma o carieră la Steaua. Ce a fost la Botoșani, rămâne la Botoșani. Au fost niște ani foarte frumoși. Antrenorii rămân niște modele pentru mine. Am vorbit, ne-a felicitat și ne-a urat multă baftă în continuare”, a declarat Tabita Maftei. Reprezentanții Clubului Sportiv Botoșani spun că Primăria și Consiliul Județean nu se implică absolut deloc în susținerea acestor sportivi care obțin performanțe. În aceste condiții toți sportivii valoroși părăsesc Botoșaniul după terminarea junioratului. „Într-adevăr, vor pleca de la Clubul Sportiv. Noi suntem datori să descoperim alte fete talentate pentru sportul de performanță. Asta este misiunea noastră. Când vom avea posibilități financiare să-i susținem, atunci vom avea și noi sportivi valoroși la seniori. Deocamdată, comunitatea locală nu se implică cu nimic pentru susținerea acestor sportivi. Finanțarea este strict de la Ministerul Sportului. Am avut în trecut discuții dar ne-au spus că nu au posibilitatea să susțină câțiva sportivi valoroși”, ne-a spus Mia Roată, directorul CS Botoșani. (Răzvan SAUCIUC)