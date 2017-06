Botoşăneanul Cezar Ciobîcă în primii 100 de creatori haiku din Europa

Written by:

Zilele trecute, profesorul şi poetul botoşănean Cezar Ciobîcă mi-a dăruit ultimul său volum de poeme, nişte bijuterii kaiku sensibile traduse în limba engleză. Creaţiile botoşăneanului, poezie, proză şi haiku, au apărut şi pe site-uri internaţionale, talentul incontestabil al lui Cezar Ciobîcă fiind materializat şi prin obţinerea unor premii internaţionale de haiku. Din anul 2010 botoşăneanul a fost selectat printre cei mai creativi 100 de autori de haiku din Europa. În afara ultimului volum de poeme haiku „Petale în vânt – Petals on the wind”, Cezar Ciobîcă a mai publicat două cărţi, „Memoria clepsidrei” (poezii) şi „Caruselul anotimpurilor” (haiku). Iată câteva creaţii haiku din ciclul Vara: „primul curcubeu – culorile pastel neîcepute”, „rătăcind drumul spre casa memorială – miresme de tei”, „moară în ruină – doar greierii măcinând lumina lunii”, „caniculă – un bătrân tîrîndu-şi umbra spre casă”. Precizăm că haiku este un gen de poezie cu formă fixă japoneză, alcătuită din 17 silabe repartizate pe 3 „versuri” formate din 5, 7 silabe. Încă de la început s-au creat confuzii între termenii haiku, hokku şi haikai. Termenul hokku înseamnă în limba japoneză „vers de început”, fiind la origine o verigă de legătură spre un şir mai lung de versuri, cunoscut sub numele de haikai. Deoarece kokku dădea tonul restului şirului de versuri, el a căpătat un rol privilegiat în poezia haikai, încât s-a ajuns ca unii poeţi să compună numai un haikai, renunţând la versurile următoare. (G.B.)