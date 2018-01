Bivolari – comună model pe Valea Prutului

La granița județului Iași, comuna Bivolari arată că experiența dublată de înțelepciune și dragoste pentru lucrul bine făcut reprezintă argumente ale succesului.

Există locuri în Moldova, unde vrednicia oamenilor și frumusețea locurilor sunt rasplătite pe deplin prin înfăptuirea unui act admnistrativ de excepție. Este cazul comunei Bivolari din județul Iași, aflată pe malul Prutului și condusă de aproape două decenii de unul dintre cei mai longevivi primari din România. Cu profesorul Liviu Teodorescu ne-am mai întâlnit în urmă cu 8 ani și am apreciat încă de atunci hotărârea și determinarea pe care și le punea în valoare în accesarea proiectelor europene ce ulterior au schimbat în bine fața comunei și viața oamenilor de aici.

“Ultima noastră întâlnire a fost pe vremea când mă luptam cu guvernul Boc pentru accesarea proiectelor europene pe care ulterior le-am implementat ceea ce dovedește că lupta noastră nu a fost în zadar. M-ați întrebat ce am mai făcut pentru comunitate în acest interval de timp în care nu ne-am mai văzut. Pot sa vă spun că în fiecare an facem câte ceva pentru ca Bivolariul să se dezvolte. Așa este și normal. Am implementat programul 322 prin care am modernizat 4,6 kilometri de drumuri comunale în satele Bivolari, Tabăra și Soloneț. În cadrul aceluiași proiect am modernizat Căminul cultural și l-am dotat cu instrumente muzicale. Același proiect ne-a permis construirea unei grădinițe în satul Traian”, ne-a spus Liviu Teodorescu. El a precizat că acesta a fost doar începutul unei activități pe care, între timp, a transformat-o în rutină: selecția și accesarea proiectelor cu finanțare europeană.

“Echipa primăriei Bivolari a devenit tot mai profesionistă în întocmirea și accesarea proeictelor europene. Împreună am reușit să facem lucruri minunate pentru comunitatea noastră. Vreau să mă refer la proiectul, prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) prima etapă, în cadrul căruia am obținut asfaltarea a 8,4 kilometri de drumuri comunale și sătești în satele Bivolari și Buruienești. A urmat PNDL 2 unde avem prevăzut asfaltarea a 15 kilometri de drumuri comunale și construirea unui corp nou de clădire la școala din Soloneț, unde dorim adaptarea utilităților la normele europene. Sunt mulțumit de acest proiect dar vreau să spun că se putea și mai bine. Trebuia făcută o diferențiere valorică între proiectele depuse de primării și acordate finanțările în funcție de importanța obiectivelor. Este bine și așa. Ca toți oamenii gospodari, după ce am terminat o treabă importantă, ne tragem puțin sufletul și ne apucăm de alta. Vreau să spun că suntem pregătiți cu tot ceea ce implică pentru PNDL 3 pentru că mai avem foarte multe de făcut. Mă gândesc la un sistem de canalizare modern pentru a le oferi oamenilor din comună și investitorilor care au venit și sunt sigur că vor mai veni și alții tot confortul de care au nevoie”, a mai precizat vrednicul primar al comunei Bivolari.

Școli ca la oraș

Primarul Liviu Teodorescu este foarte mându de școlile comunei care se prezintă impecabil. Mândria sa nu constă în faptul că a pus țiglă nouă pe acoperiș sau că a modernizat un corp de clădire. “Sunt mulțumit că toate eforurile financiare pe care comunitatea le-a făcut pentru modernizarea școlilor și asigurarea unui act de învățământ la nivelul standardelor anilor pe care îi trăim se regăsesc în rezulatele foarte bune pe care elevii noștri le obțin la liceele și universitățile din Iași, acolo unde își continuă studiile. Investim foarte mult în învățământ și în educația copiilor pentru că trebuie să fim conștienți că ei reprezintă baza comunității de mâine și calitatea lor umană va depinde în cea mai mare măsură de educația pe care le-o dăm astăzi”, ne-a mai declarat primarul de la Bivolari.

Comuna arată foarte bine și totul este amenajat cu foarte mult bun gust. Clădirea primăriei este așezată la capătul unei alei care-i străjuită de conifere. Centrul satului beneficiază de un parc de două hectare și care chiar arată a parc, nu cum am văzut în alte părți un maidan cu trei bănci și un gard ce a costat sute de mii de euro. Drumul județean este flancat de trotuare pavate. “Zi de zi ne străduim să le oferim oamenilor o viață mai bună. Lucruri care poate nu sunt mari, cum este organizarea zilei comunei sau a altor sărbători populare, înseamnă mult pentru comunitate. Ne-am înfrățit cu localitatea basarabeană Chetriș și facem acțiuni culturale comune. Dezvoltarea comunei înseamnă viață mai bună pentru oameni și atragerea investitorilor. În utimii ani, economia Bivolariului s-a dezvolat prin prezența în zonă a unor investor de prestigiu în agricultură. Vreau să îl menționez în mod deosebit pe inginerul Lungu a cărui companie, Domeniile Lungu, lucrează o importantă suprafață de vită-de-vie. Prezența investitorilor în zonă înseamnă locuri de muncă, venituri mai mari pentru comunitate și un nivel de viață mai bun”, a încheiat Liviu Teodorescu, primarul comunei ieșene Bivolari. (M. HERMENIUC)