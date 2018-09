Bilanț pozitiv și voie bună la sărbătoarea comunei Bălțați

Written by:

Fiecare sărbătoare a comunei vine cu noi obiective realizate pentru cetățenii din Bălțați, județul Iași.

Toamna se numără bobocii. La începutul fiecărei toamne, la Bălțați, în județul Iași, e sărbătoare. An de an ziua comunei este mai plină de realizări și voie bună. Anul acesta, duminică 2 septembrie a fost o zi specială pentru comuna Bălțați. Localnicii și oaspeții s-au veselit împreună sărbătorind recolta care se arată bogată, dar și reușitele gospodarilor comunității. Traversată de drumul european Iași-Târgu Frumos, comuna Bălțați arată a localitate europeană, iar investițiile care urmează în planul de dezvoltare inițiat de primarul Vasile Aștefanei vin în completarea eforturilor depuse de comunitate ani la rând. Fiind sărbătoare în comunitate, a fost și ceas de bilanț. Chiar și-n cei mai grei ani, când nu erau bani de-o mașină de piatră, după cum spunea viceprimarul comunei, administrația locală de la Bălțați a reușit să facă minuni în această zonă binecuvântată de Dumnezeu. Când l-am întrebat pe inginerul Aștefanei despre anul în curs, a zâmbit și a spus că numai vreo 9 kilometri de asfalt se realizează cu fonduri europene și guvernamentale, iar de la bugetul local are investiții de 1,3 milioane lei. Așa stând realitatea cum ar putea să spună că nu-i bine pentru comunitate, a fost răspunsul primarului Aștefanei. Perioada imediat următoare aduce noi schimbări și investiții deosebite. A venit rândul pentru modernizarea centrului comunei, unde se va amenaja și un foișor pentru oficierea căsătoriilor în aer liber. Administrația locală a fost mereu fruntașă la atragerea fondurilor pentru investiții, fie că vorbim de bani europeni sau guvernamentali. Rezultatele se văd și sunt socotite la fiecare patru ani când oamenii îl realeg pe inginerul Vasile Aștefanei în fotoliul de primar pentru a continua modernizarea comunității.

La ceas de sărbătoare au fost felicitate familiile care împlinesc 50 de ani de căsătorie, oamenii care au contribuit la promovarea comunei Bălțați prin faptele lor, cum ar fi campionii la turism montan care-s fii ai comunei, dar la fel de importanți sau poate mai sus pentru că reprezintă viitorul sunt copiii de valoare ai comunei. Copiii cu rezultate bune la învățătură, dar și-n plan cultural beneficiază de atenție deosebită din partea comunității.

Când recolta e bogată și rezultatele sunt pozitive bucuria acoperă totul

Din toate timpurile moldoveanul a știut să se bucure de reușite mai mici sau mai mari. Ospitalitatea și zâmbetul cald reprezintă caracteristica gospodarilor acestor locuri. La muncă sau la sărbătoare oamenii locului se adună pentru a reuși împreună și a se bucura de reușită. Important este să existe cineva care să canalizeze energiile pozitive și să așeze comunitatea pe drumul dezvoltării. Nu știu alții cum sunt, dar eu când văd că an de an o comunitate se dezvoltă îmi dau seama de unde vine vechimea moldovenilor pe aceste meleaguri. Din păcate nu multe comunități se dezvoltă într-un ritm atât de susținut, pentru că, din greșeală sau din alte motive, n-au știut să-și aleagă în frunte pe cei mai gospodari și vrednici dintre ei. Călătorul care merge prin Bălțați e pătruns de bucuria că satul moldovenesc se dezvoltă și de părerea de rău că aici se poate și-n alte zone nu. Chiar, de ce în unele locuri se poate și-n altele nu? Mai în glumă, mai în serios, afirma cineva că se dezvoltă comunele care au primari mai modești, nu primari care au gânduri de căpătuială. Poate avea dreptate. Sunt comune în Moldova unde în trei decenii acuși nu s-a turnat o palmă de asfalt, dar sunt și comunități în care toate drumurile sunt asfaltate. De ce e așa? E mult de vorbit.

Revenind la sărbătoarea comunei Bălțați, atmosfera plină de culoare și voie bună, într-o frumoasă zi de început de toamnă parcă era decupată dintr-un tablou. Apropo de pictori și tablouri, comuna Bălțați se mândrește și cu un fiu al satului care ține penelul în suflet, iar tot ce iese din mâinile acestuia are o aură de poveste.

Frumusețea oamenilor locului, a portului popular, mândria locului, sunt argumente care au contribuit la dezvoltarea acestei zone deosebite. Pe scena amplasată pe stadionul comunal modernizat nu demult au urcat întâi tinerii satului care-s organizați într-o asociație și se implică activ în viața comunității. Până la urmă ei sunt viitorul și-s conștienți de asta, iar primarul Vasile Aștefanei și administrația locală îi sprijină. Cu o echipă de tineri în jurul domniei sale parcă greutățile muncii în administrație sunt mai ușor de trecut. Primarul Aștefanei a ținut să felicite personal pe bătrânii și pe tinerii comunității pentru aportul pe care-l aduce fiecare la efortul comun, dar a mulțumit și familiei care îl sprijină permanent în munca deosebită pe care o face de ceva timp.

Programul sărbătorii a continuat cu artiști locali și invitați spre bucuria tuturor celor prezenți. Acestea sunt adevăratele aspecte ale existenței, asta e viața adevărată nu cea prezentată într-un fel sau altul la televizor. Oamenii se bucură împreună și muncesc împreună fiind mereu în competiție cu ei înșiși pentru a crea un viitor mai bun generațiilor viitoare. S-a tras cortina și peste ediția din acest an a sărbătorii comunei Bălțați, iar bilanțul este semnificativ de la an la an. Primarul Vasile Aștefanei și echipa din administrația locală merită aprecierile tuturor pentru ceea ce au reușit să facă, pentru modernizarea comunității.

Concluzia reportajului de față cred că stă în câteva versuri așezate frumos la intrarea în Centrul social al comunei.

Merg încet, se țin de mână

Și se leagănă ușor,

Un bătrân și o bătrână

Adânciți în lumea lor.

Se opresc, își trag suflarea

Și se țin mai strâns de mână,

Sunt bătrâni, dar ei la Domnul

Mulțumesc că-s împreună.

Împart și dureri și doruri…

Amintiri care-i unesc,

Din privirea lor fragilă,

Vezi cum încă se iubesc. (B. A.)