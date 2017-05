BiblioVacanţa 2017, pregătită de start la Botoşani!

Biblioteca Judeţeană „Mihai Eminescu” Botosani vă invită sa participaţi la ediţia 2017 a BiblioVacanţei! Inaugurat în 2011, programul, care se va desfăşura in perioada iulie – septembrie, a devenit o componentă de tradiţie a manifestărilor propuse an de an de bibliotecă. BiblioVacanţa a cunoscut un succes deosebit în anii anteriori reuşind ca prin multitudinea si varietatea de cursuri pe care le-a oferit, sa satisfacă nevoia de cultură si petrecere a timpului liber a tuturor participanţilor. Programul va avea trei etape: 29 mai -15 iunie – constituirea Corpului de voluntar; 15 – 30 iunie – înscrierea participanţilor pe site-ul bibliotecii la cursurile afişate, în formularul BiblioVacanţa; Iulie – Septembrie, desfăşurarea efectivă a programului BiblioVacanţa. „Oricine poate fi voluntar în BiblioVacanţa 2017. În prima fază a derularii Proiectului BiblioVacanţa, ediţia 2017, între 29 mai și 15 iunie, Biblioteca Judeţeană “Mihai Eminescu” Botoşani îi invită pe toţi cei care doresc să propună şi să susţină un curs în cadrul proiectului să se înscrie pe site-ul bibliotecii (www.bibliotecabotosani.ro) în formularul BiblioVacanţa sau direct la Sediul Central instituţiei din Calea Naţională nr. 64. Specialiştii sau pasionaţii in orice domeniu, indiferent de vârsta, in calitate de voluntari, pot sprijini Biblioteca in derularea acestui proiect. A fi voluntar înseamnă în primul rând a vrea, a te implica, a-ţi dori! Activitatea de voluntar îţi aduce satisfacţii de neegalat şi îţi deschide noi orizonturi, oferindu-ţi posibilitatea de a alege noi opţiuni. Voluntariatul înseamnă responsabilitate. Înseamnă să încerci să dai ceva înapoi comunităţii din care faci parte. Înseamnă să nu fii indiferent şi să iţi pese de lucrurile care se întâmplă in jurul tău”, a declarat Sabin Pârvan, referent de specialitate în cadrul bibliotecii botoşănene. (G.B.)