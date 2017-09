Berezeniul începe să intre în rândul comunelor unde vii cu plăcere

Pe Valea Prutului, la Berezeni, proiectele publice au luat amploare; se vorbește de școli modernizate, apă curentă din surse proprii și centru social de zi pentru bătrâni.

Afirmația aparține fostului deputat, acum primar al comunei Berezeni, Toader Dima. Este omul care a fondat una dintre puținele asociații agricole care mai funcționează în România. Pentru agricultură, spune primarul Toader Dima, este nevoie de cooperative, adică de structuri pe care țara noastră le-a avut și le-a stricat prin grija deosebită a guvernanților de la centru și din plan local din 1990.

Comuna Berezeni are istorie bogată, are oameni vrednici și e în fruntea zonei. Așa a fost dintotdeauna, cu mențiunea că au fost perioade mai bune sau mai puțin bune, după iscusința celor care au fost în fruntea comunității. Primarul Toader Dima a lăsat parlamentul pentru că vrea să aplice proiecte de investiții în comuna Berezeni. Discuția cu omul care a reușit să conducă ani la rând o afacere de succes în agricultură, apoi să ocupe un fotoliu de deputat și acum să fie primar al comunei pe care a făcut-o unicat în România, păstrând și modernizând ceea ce alții au desființat, dând de lucru oamenilor și în același timp obținând performanță în agricultură, decurge simplu. „Am vrut să așez comuna în firescul ei dacă se poate spune așa. De asta am optat pentru a fi primar. Comuna Berezeni începe să fie o comună în care vii cu plăcere. Avem proiecte pentru asfaltarea mai multor sectoare de drum, am făcut trotuare, vrem să facem puțuri de apă pentru a nu mai depinde de Fălciu, să nu mai cumpărăm apa de la alții, am mai multe proiecte pentru modernizarea unor școli și grădinițe, vrem să facem un centru social pentru bătrâni cu 150 de locuri, să modernizăm Căminul cultural, să facem o piață agroalimentară și poate și o făbricuță de lapte”, spune primarul Dima. E mult de lucru după cum se vede însă primarul Toader Dima e omul care a reușit în situații în care mulți sau aproape toți ar fi dat înapoi. De unde atâta energie și insistență? Din plăcerea pentru lucrul bine făcut este răspunsul care se poate citi pe fața primarului Dima. Fostul deputat reprezintă o șansă pentru Berezeni.

Am plecat pe Valea Prutului, la Berezeni, cu gândul că primarul Toader Dima a candidat dintr-o ambiție. M-am convins chiar de la primele schimburi de replică că nu e așa. Fostul deputat are o strategie clară pentru dezvoltarea comunei și peste câțiva ani multe dintre actualele probleme cu drumurile, apa curentă, școlile, vor fi amintire.

Pe 3 august, la Berezeni a fost mare sărbătoare. Gospodarii locului s-au bucurat împreună și au petrecut momente de relaxare la ziua comunei. Oaspeți de soi, muzică bună, distracție în toată regula a fost pe 3 septembrie la Berezeni. Și oamenii chiar au avut ce sărbători. După cum spuneam anterior, Berezeniul a fost fruntea zonei și așa va fi. „Cred că am așezat comuna pe drumul cel bun. Din păcate încă satul suferă. ~n urmă cu 7-8 ani, oamenii creșteau tăurași, dar acum efectivul a scăzut considerabil pentru că nu au unde vinde. Vom face piața agroalimentară din comună pentru ca oamenii, pe plan local, să-și vândă produsele în condiții civilizate. Am făcut fântâni, foișoare și am făcut lucrări de modernizare în centrul comunei. Am reușit să renovăm blocul din comună. Era jale. Urmează să aplicăm proiectele de asfaltare pe unele sectoare de drumuri sătești și după finalizarea acestora și a puțurilor pentru alimentare cu apă o să pot spune că am așezat comuna pe un drum bun, pe drumul normal”, a mai spus în continuare primarul Toader Dima.

Satul suferă încă

A fost sărbătoare, viitorul arată bine pentru comuna Berezeni, având în vedere proiectele de investiții anunțate, dar încă satul suferă, spune primarul Toader Dima, omul care a făcut dintr-o fostă cooperativă agricolă de producție o unitate model. „Se pot vinde mielul, cașul, lâna, vițelul și așa mai departe? Nu. De asta satul suferă. ~ncă suferă. Investițiile publice pe care mi le-am asumat vor fi realizate, problema e că nu sunt de ajuns pentru a dezvolta comunitatea pe toate planurile. Zona avea cândva efective importante de vite, oi, dar mereu numărul scade. E nevoie de mai mult pentru ca satul să se dezvolte”, spune specialistul în agricultură Toader Dima care-i și bun cunoscător al satului.

Revenind la investițiile publice, administrația locală vrea să facă un centru de zi pentru bătrâni, cu 150 de locuri, să rezolve problema apei curente, să asfalteze drumuri sătești, să modernize școli și grădinițe. Pe ordonanța 28 se vor construi 3 puțuri de mare adâncime care vor asigura necesarul de apă. De asemenea, se va achiziționa și stație de tratare. Proiectul trebuie predat până pe 30 noiembrie spune primarul Dima. De asemenea, prin Grupul de Acțiune Locală se va amenaja o piață agroalimentară în comună. Un obiectiv ambițios este cel privind înființarea unei făbricuțe de produse lactate pentru ca oamenii să aibă unde preda laptele. Totodată, am mai aflat că în 2018 va fi modernizat drumul județean Berezeni-Rânceni. Dacă-i mult sau puțin pentru primarul Toader Dima într-un an de mandat o să se exprime gospodarii locului, cert este că atmosfera de la sărbătoarea comunei a spus multe iar imaginea de acum e mult schimbată. Nu degeaba se spune că omul sfințește locul. (B.A.)