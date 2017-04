Bătălie moldovenească terminată cu victorie ieşeană asupra botoşănenilor

Mare meci în seara de sâmbătă 8 aprilie pe stadionul “Emil Alexandrescu” din Copoul ieşean. Venite după victorii importante în etapa a IV a, la Mediaş respectiv la Botoşani, ambele combatante, Poli Iaşi şi FC Botoşani, promiteau o partidă de zile mari, un veritabil duel moldovenesc. Iar pentru duelul cu botoşănenii, antrenorul gazdelor, Eugen Neagoe, a trimis în teren următorul “unsprezece”: Grahovac – Voicu, Mihalache, Frăsinescu, Sato, Bosoi, Mitic, V. Gheorghe, Ţigănaşu, Ştefănescu şi A. Cristea, în timp ce tehnicianul Leo Grozavu a mizat pe următoarea formulă de start botoşăneană : Cobrea – Ungurușan, Burcă, Cucu, Popovici, Vașvari, Bordeianu, L. Fulop, M. Roman, Kuku, Golofca. Şi a început bătălia în prezenţa a peste două mii de privitori, printer aceştia fiind şi o micuţă galerie botoşăneană formată din vreo 50 de suflete. Nici nu se aşezaseră bine în ghete şi fundaşii oaspeţi au fost surprinşi în min.4 de golul lui Cătălin Ştefănescu care a pătruns vijelios în careul botoşănean şi a şutat plasat de pe la vreo 11 metri aducând formaţia ieşeană în avantaj. După marcarea golului tot ieşenii au mai mult iniţiativa şi în min.19 Mitici ratează majorarea scorului. Un minut mai târziu botoşănenii dau semne de viaţă când Golofca şutează năprasnic iar portarul Grahovac respinge cu greu în corner. În min.26 Gabriel Bosoi majorează rezultatul la 2-0 golul fiind marcat cu capul, din mijlocul unei apărări botoşănene visătoare. Două minute mai târziu încep durităţile gazdelor, V. Gheorghe fiind sancţionat cu cartonaş galben pentru fault dur asupra lui Golofca, iar în min.30 Ştefănescu primeşte şi el un “galben” pentru fault la Cucu. 2-0 este scorul la pauză spre mulţumirea publicului ieşean. La reluarea jocului, tehnicianul Grozavu decide două schimbări, locurile lui Bordeianu şi Fulop fiind luate de Endrick şi Miron. Începutul reprizei secunde aparţine echipei oaspete care în min.52 îşi crează o bună ocazie de gol prin M. Roman. În min. 52 Voicu este schimbat cu Răuţă iar un minut mai târziu Cătălin Golofca reduce din handicap marcând un frumos gol botoşănean după o pătrundere impetuoasă în careu. În min.68 se produc alte două modificări în ambele tabere, la ieşeni locul lui Mitici fiind luat de Golubovici, în timp ce la FC Botoşani L. Buş îl înlocuieşte pe Cucu. Nu înainte ca A. Cristea să primească un “galben”, semn clar că jocul ieşenilor a fost unul dur. În min. 74 se produce o nouă modificare la gazed, locul lui Ţigănaşu fiind luat de Panţîru. În min.85 ieşenii primesc al cincilea cartonaş galben prin Mihalache, just acordat de centralul Florin Chivulete. Finalul de partidă îi găseşte pe botoşăneni în atac când neobositul Golofca trimite mingea cu capul spre poartă iar Grahovac respinge în corner, iar un minut mai tîrziu acelaşi Golofca plasează balonul într-una din barele laterale, semn clar că gazdele au avut parte de un noroc chior la obţinerea victoriei. Centralul Chivulete arată patru minute de prelungiri pentru că la un moment dat, de prin min.80, copii de mingi ai stadionului ieşean au dispărut subit… şi repunerea mingii în joc se făcea tare, tare greu la ieşeni. Pe timpul prelungirilor s-au mai acordat trei „galbene”, unul la gazde şi două la oaspeţi şi, la final 2-1 a fost scorul pentru Poli Iaşi. Supărat, că astfel nu se putea, Leo Grozavu a spus la final de partidă: “Am avut o primă repriză nereușită. Am întâlnit o echipă pragmatică. A știut să profite de greșelile noastre. Dar ăsta e fotbalul. Eu cred că un rezultat de egalitate era echitabil. Mie mi-ar fi rușine să mă comport precum portarul Grahovac care, la un moment dat, vorbea cu copilul de mingi să ascundă baloanele și să se tragă de timp. Nu ăsta e fotbalul care trebuie promovat. E adevărat că și noi am avut câțiva jucători care nu s-au ridicat la pretențiile noastr. Îl felicit pe Cătălin (n.r. Cătălin Golofca), e mult mai liniștit, e profesionist. Și la meciul trecut a depus cel mai mult efort. Vom încerca să câștigăm fiecare joc, dar trebuie să recunoaștem că ne lipsesc unele lucruri”. Din tabăra ieşeană, tehnicianul Eugen Neagoe a concluzionat: “Jucătorii sunt neplătiţi de trei luni. Au probabil zece luni în care nu şi-au plătit chiriile, unii dintre ei sunt la un pas să fie daţi afară din casă… Cu toate acestea ei sunt admirabili. Au fost admirabili până în acest moment, din păcate nu ştiu cât se va mai putea continua, pentru că n-au nicio siguranţă. Îşi respectă meseria şi merită felicitări pentru tot efortul fantastic pe care l-au făcut şi pentru înţelegere. Au dat încă o dată dovadă de mare caracter. E păcat, suntem într-un moment bun. Aceşti băieţi sunt pe primul loc în play-out”. Iată şi celelalte rezultate din etapa a V a din play out: Pandurii Târgu Jiu – Poli Timişoara 1-3, FC Voluntari – ASA Târgu Mureş 2-1, iar Concordia Chiajna – Gaz Metan Mediaş s-a disputat după închiderea ediţiei ziarului. Iar clasamentul play out se prezintă astfel: 1. Poli Iaşi 28 puncte, 2. Gaz Metan Mediaş 25 puncte, 3. FC Botoşani 23 puncte, 4. FC Voluntari 20 puncte, 5. Poli Timişoara 17 puncte, 6. Pandurii Tg. Jiu 16 puncte, 7. Concordia Chiajna 14 puncte, 8. ASA Târgu Mureş 10 puncte, ultimele două locuri fiind direct retrogradabile. În etapa viitoare, a VI a, FC Botoşani va juca pe teren propriu cu Concordia Chiajna vineri 14 aprilie de la ora 20.00, în timp ce Poli Iaşi va juca la FC Voluntari luni 17 aprilie de la ora 17.30. (Gabriel BALAŞA)