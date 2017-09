Bătaie de joc pentru viitorul țării: manuale auxiliare, manuale de sport și manuale de dirigenție

O profesoară tânără de limba română a spus că fiecare profesor are maniera lui de a preda și alege textele pe care să le analizeze cu elevii în funcție de nivelul elevilor, poate și de pregătirea lui. A recunoscut însă că rezultatele elevului reprezintă munca profesorului. Altfel spus elevul este produsul profesorului. Doamna profesoară era împotriva manualelor tip de pe care să învețe toți elevii din țară. Voia manuale alternative care, spunea ea, ar ajuta profesorii să învețe mai bine elevii. Poate are dreptate poate nu. Întreb însă de ce nu pot pleca toți copiii de la aceeași linie de start. Contează oare că un liceu funcționează la 50 de kilometri de oraș și altul în oraș? Dacă e liceu nu trebuie ca elevii să studieze aceeași materie? Un elev de la liceul din sat concurează cu un elev de la liceul din oraș pe același loc la o facultate. Cel de la sat poate are 10, dar știe de 5, iar cel de la oraș are 7 și știe de 6 sau de 8. La facultățile unde sunt luate în calcul mediile, din start va fi dezavantajat elevul de la oraș. Mai grav este că ambii elevi sunt absolvenți de liceu însă nivelul de pregătire diferă mult. Ambii absolvenți de liceu participă la un concurs pentru ocuparea unei funcții publice. Presupunem că va câștiga, prin anumite împrejurări, absolventul de la liceul din sat. Dacă e mai puțin pregătit, pentru că a învățat de pe manuale mai ușoare și cu profesori mai îngăduitori, nu va fi o catastrofă de funcționar? Principala întrebare este cum se poate asigura accesul egal al tuturor copiilor și tinerilor la un anumit nivel de pregătire. Prin manuale alternative, adică mai ușoare și mai dificile, dna profesoară?

Manualele alternative reprezintă o bătaie de joc la adresa viitorului țării. Nu poți să alegi între copii, unii sunt buni și alții mai puțin buni, doar pentru simplu fapt că unii profesori muncesc mai mult și alții mai puțin. Copiii trebuie să fie egali și mai trebuie să plece de la aceeași linie de start. Dacă le dai probleme mai ușoare pentru ca să nu obosească profesorul pentru că omu’ mai are și agricultură ori alte activități aducătoare de venituri nu cumva se încalcă un drept al copilului prevăzut chiar și-n Constituție? Pentru a favoriza, financiar vorbind, unii șmecheri care s-au apucat de tipărit manuale, pe rând, toți miniștrii de la învățământ au acceptat manuale numite alternative. În același timp însă părinți și profesori urlă că elevii sunt obligați să învețe informații care nu le vor fi utile în viață. Manualele alternative nu reprezintă, de fapt, un balast? Evident, însă manualele alternative reprezintă o afacere moșită de Ministerul Învățământului în folosul unor slugi de partid. Asta e povestea manualelor alternative.

Mereu se vorbește peste tot că istoria românilor nu mai este istoria românilor, pentru că despre marii domnitori se publică două pagini iar despre niște rapandule din zilele noastre se scriu 5 pagini. Culmea e că nimeni nu vrea să intervină. Ministrul învățământului a vorbit recent de tipărirea manualelor de către minister și de un singur manual pentru toată țara la o disciplină. Acum sunt șmecheri care scot manuale pe piață care includ informații nereale. De exemplu, la limba română Sadoveanu parcă nu mai este așa bun și e posibil să apară în loc vreun mâzgălitor de hârtie modern. Mai grav este că unii profesori bine recompensați de șmecherii care vând cărțile lor „sugerează” părinților să cumpere acele mizerii de cărți pentru copii. Funcționează acum tiparnițe de manulale, că edituri nu pot fi numite, care tipăresc tot felul de așa zise manuale alternative, în ciuda faptului că nu sunt acreditați de ministerul de resort și acele cărți nu-s verificate de specialiști. Ministrul spunea că manualele care vor fi tipărite de minister vor avea avizul Academiei Române. Ce-i rău în asta? E rău doar că dispar afacerile profesorilor. Mai scoteau și ei bani de-un covrig îndobitocind copiii cu „vedete” actuale. Vom reveni. (B. A.)