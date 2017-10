Băsescu face valuri peste Prut, iar moldovenii ar putea să piardă cetățenia română

Written by:

Dodon are afaceri în Occident dar se declară fan al Rusiei lui Putin. Dodon a câștigat alegerile pozându-se cu Putin la masă. 2018 va fi un an curcial pentru Republica Moldova. Pe de o parte, se împlinesc 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Patria Mumă, iar pe de altă parte, într-un an încărcat de semnificații istorice vor avea loc alegeri în țărișoara de peste Prut. În momentul de față, toate sondajele dau câștigător absolut partidului președintelui Igor Dodon. Băsescu face și el valuri peste Prut, dar e greu de crezut, dacă luăm în calcul situația de azi, că partidele proeuropene vor aduna peste 50% din voturi pentru a forma următorul guvern. Accesul Republicii Moldova în Uniunea Europeană, adică acolo unde lucrează majoritatea cetățenilor din această țărișoară furată și atacată din toate părțile, se poate face ușor prin unirea cu România. Contextul internațional poate fi pentru această ipoteză dacă Moldova va pune la anul un guvern proeuropean. Bătălia este mare pentru un pacient aflat în moarte clinică. Nici măcar de furat nu mai este ce în Moldova. Plahotniuc, Dodon și foștii președinți, guvernanți și politicieni au luat cam tot ce se putea lua. Când n-au mai avut ce fura au devalizat băncile. Așa că Republica Moldova acum e într-o situație critică. Dacă nu mai vine vreo 100 de milioane euro de prin România sau Europa, prăvălia se închide. Asta e realitatea economică și socială din Republica Moldova a lui Igor Dodon.

Culmea ar fi ca moldovenii să nu mai primească așa de ușor cetățenie română sau pur și simplu să nu mai primească. Mai grav de atât, declară surse bine informate, România se gândește serios dacă lasă fără cetățenie pe moldovenii cărora le-a fost acordată. Ce vor face aceștia este greu de spus. În Moldova lui Dodon salariile plătite de stat nu vor mai fi plătite pentru că nu mai sunt bani, iar mediul economic există oficial dar lipsește cu desăvârșire. În Republica Moldova, mai mult de jumătate din banii care circulă sunt negri. Moldovenii mai fac un ban peste hotare, adică-n Occidentul hulit de Igor Dodon, iar când n-o să mai poată pleca atunci va fi jale. Nu-s mulți, sunt vreo 3-4 milioane de oameni în total, iar pentru a fi în fruntea unei găuri negre se bat mulți. Dacă Republica Moldova s-ar uni cu Rusia jalea ar fi și mai mare. Rusia lui Putin nu are bani să întreăină Crimeeea. De unde va da bani la tot poporul moldovean?