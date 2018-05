Băceștiul nu înseamnă numai rromi și ajutoare sociale

Oare cine nu a auzit de comuna Băcești din județul Vaslui? Cei care merg pe drumul Romanului au văzut de multe ori cum într-o comună de oameni gospodari și cu niște peisaje minunate trăiesc alături de vechii răzeși ai lui Ștefan și foarte mulți țigani aciuați aici în urma războiului când s-au întors ca vai de ei din deportarea de la Gurile Bugului. Alungați din sat în sat și din târg în târg, țiganii care au scăpat de la Bug au găsit înțelegere aici de la acești oameni și s-au stabilit pe aceste meleaguri. Că au început să facă de ale lor și să fie așa cum le place lor este a altă poveste pe marginea căreia nu dorim să insistăm pentru că gospodarii din Băcești au și așa destule probleme cu acest brand pe care nu și l-au dorit niciodată. Nu poți confunda istoria unor meleaguri și a unor sate străvechi cu apucăturile minoritarilor care trăiesc aici. Băceștiul nu merită eticheta de sălaș țigănesc din mai multe motive pe care o să vi le prezentăm în acest articol. Începem așa cum este firesc cu istoria locurilor. Comuna Băcești se poate mândri că are în componență două dintre cele mai vechi sate ale Moldovei, atestate documentar încă de pe vremea când această regiune istorică abia se îniripa ca stat medieval. Este vorba despre satul Ezer, atestat în cronici încă de la 1242, care între timp s-a contopit cu satul Băcești și satul Țibăneștii Buhlii, atestat în a doua jumătate a secolului al IV-lea. Satele Băbușa și Păltiniș sunt pomenite în actele cancelariei lui Ștefan cel Mare ca moșii pe care le-a împărțit răzeșilor care l-au slujit în lupte. Păltinișul, Vovrieștiul și Băceștiul sunt de dată mai recentă dar sunt formate tot din urmașii răzeșilor din satele străvechi. Populația comunei depășește cu puțin 4.000 de locuitori, din care doar 12% sunt rromi, ajunși aici în condițiile despre care am pomenit la începutul materialului. Vorbim despre o comună mare, întinsă pe o mare suprafață de teren și cu probleme sociale deosebite cauzate în special de cei 12% despre care am amintit. De mulți ani, comuna este condusă de inginerul Horațiu Cărăușu, nimeni altul decât cel care în 2012 s-a trezit că nu are niciun contracandidat la funcția de primar. Nu s-a întâmplat acest lucru din cauză că la Băcești nu există ambiții politice. Există și chiar sunt foarte aprinse dar nu prea își bagă nimeni gâtul în laț într-o funcție în care zilnic te trezești cu măcar 20 de minoritari care cer un ajutor, ceva să “mănâncă și gurile lor”. Prin diplomație și tact, Horațiu Cărăușu reușește să împace pe toată lumea și mai ales să facă ceva pentru toată comunitatea. Oamenii au nevoie de drumuri asfaltate, de școli moderne, de aducțiuni de apă, de iluminat public modern și nu numai de tiruri cu ajutoare. În anii trecuți, în ciuda bugetelor mici, administrația comunei a reușit să ducă la bun sfârșit o serie de investiții de anvergură care au schimbat cu mult în bine fața localităților. Așa au apărut drumurile asfaltate, aducțiunile de apă și școllie modernizate. “A trebuit să navigăm cu pricepere prin sistemul politic ca să atragem investiții în comună pentru că bugetul propriu nu ne-a permis demararea unor proiecte de anvergură. Am avut susținerea conducerii județului și a parlamentarilor pentru a atrage în comună fonduri în vederea implementării unor proiecte ce acum se află în lucru, altele sunt în stadiu de finalizare iar altele vor începe în perioada imediat următoare. Dacă vorbim numai despre proiectele prinse în PNDL1 vă pot spune că am reușit investiții vitale pentru comunitate și vreau să amintesc doar despre podurile și podețele din satele Băcești și Vovriești, aducțiunea de apă din satul Păltiniș, școala de la Armășeni și grădinița de la Băcești. În cadrul PNDL2 avem de realizat alte proiecte despre care putem spune că reprezintă o perioadă de vârf pentru comuna noastră. Sunt proiecte de aproximativ 4 milioane de euro și care vor cântări mult în dezvoltarea în viitorul apropiat a acestor locuri. Vom moderniza drumul comunal 127 care face legătura între satele Armășeni și Țibăneștii Buhlii, ceea ce înseamnă asfaltarea a 5,6 kilometri. În cadrul acestui proiect vom mai construi un pod peste râul Bârlad în satul Băbușa și vom realiza aducțiunea cu apă în satul Vovriești. În centrul de comună vom construi un modern dispensar uman și vom moderniza și extinde școala Teodor Jucu din Băcești”, ne-a declarat primarul Băceștiului.

Proiectele guvernamentale de milioane de euro sunt completate aici cu inițiative mai mici dar la fel de importante pentru viața comunei. Prin Grupul de Acțiune Locală (G. A. L.) s-a reușit achiziționarea unui tractor modern cu încărcător lateral și frontal absolut necesar pentru nevoile comunității. “În vederea iminentei construiri a unei platforme pentru colecatrea deșeurilor am achiziționat 1.000 de tomberoane în vederea responsabilizării populației în ceea ce priveșe selectarea deșeurilor. Ne preocupă foarte mult problemele legate de mediul înconjurător și tocmai de accea am făcut și această investiție”, ne-a mai spus inginerul Horațiu Cărăușu. El ne-a mai precizat că nu cu mult timp în urmă Consiliul Local a aprobat achiziționarea fostei clădiri a Federalcoop, unde va funcționa un nou și modern sediu de primărie. (Marius HERMENIUC)