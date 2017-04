BACAU FEST-MONODRAME, 21-26 aprilie 2017

Teatrul Municipal “Bacovia” organizeaza in perioada 21-26 aprilie 2017 cea de-a XXIII editie a Festivalului International al Recitalurilor Dramatice “Bacau Fest-Monodrame”.

BACAU FEST-MONODRAME revine in haine noi, in primavara lui 2017. Acest concurs este rezervat unui singur actor care, in scena, isi va dovedi capacitatea de a impleti varii mijloace de expresie (text, miscare, teatru-dans, animatie etc) pentru a oferi spectacole complexe, de referinta pentru scenele romanesti si straine.

Recitaluri in concurs, recitaluri extraordinare, spectacole-lectura si multe alte surprize la Bacau Fest-Monodrame 2017. Va asteptam!