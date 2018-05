Băcanii Vasluiului și-au sărbătorit eroii

În ziua de Înălțare la Băcani, în apropiere de Bârlad a avut loc o frumoasă acțiune organizată de primăria comunei în cadrul căreia au fost comemorați eroii plecați de pe aceste meleaguri și căzuți la datorie pe fronturile celor două conflagrații mondiale ale secolului trecut. Primarul Vasile Stoica a încercat să trezească în sufletul concetățenilor săi ideea de demnitate patriotică și respect al jertfei supreme pentru țară prin organizarea unui Te Deum la troița din centrul satului și a unui frumos spectacol artistic la Căminul Cultural din Băcani.

Invitații domniei sale au fost membri ai conducerii Organizației Județene a Partidului Național Liberal, respectiv Daniel Onofrei, secretar general și maistrul militar în retragere Constantin Sicrieru cel care le-a dat celor prezenți o adevărată lecție de istorie și le-a vorbit despre jertfa eroilor din Băcani pe toate câmpurile de luptă. Elevii școlii din localitate, admirabil pregătiți de cadrele didactice și preotul paroh au oferit un frumos spectacol de cântece și poezii patriotice. Acțiunea s-a încheiat cu o masă de pomenire a eroilor la care au participat, cu mic cu mare, toți cei prezenți. “Am organizat această activitate astăzi în sfânta zi a Înălțării Domnului pentru a ne comemora eroii și pentru a ne uni și mai mult în spiritul comunității noastre. La Băcani avem nevoie de unitate și înțelegere pentru că este o perioadă a marilor proiecte și a marilor încercări de a ne dezvolta comuna și a avea o viață mai bună pentru comunitatea noastră. Am fost plăcut impresionat de spectacolul oferit de copiii de la școala noastră și vreau să le mulțumesc profesorilor și preotului paroh pentru admirabila coordonare a acestor tinere talente”, ne-a declarat Vasile Stoica, primarul comunei vasluiene Băcani.

Domnia sa se află la primul mandat de primar al comunei și ne-a spus că nu îi place să vorbească despre ce a a fost ci mai ales despre ceea ce este și va fi în comuna pe care o conduce. Există câteva probleme pe care le-a moștenit de la vechile administrații și care îi dau foarte mari bătăi de cap dar pe care speră să le rezolve în cel mai scurt timp. “Nu vreau să vorbesc despre ceea ce a fost. Sunt lucruri trecute dar care ne afectează viața noastră de zi cu zi. Mă refer doar la împărțirea alandala a terenurilor agricole în anii din urmă și care ne creează mari probleme nouă celor de acum și la calitatea foarte slabă a lucrărilor la aducțiunea de apă și canalizare din cauza căreia nu mai avem liniște. Mai pe scurt pompele de la stația de epurare nu funcționează deloc și noi suntem nevoiți să facem sute de vidanjări pentru a rezolva problemele apărute din cauza faptului că cineva nu și-a făcut treaba așa cum era necesar sau a avut nu știu ce interese. Încercăm să ne vedem de drumul nostru și cu ajutorul lui Dumnezeu, în cei doi ani de mandat am reușit, împreună cu echipa de la Primărie, să implementez o serie de proiecte foarte importante pentru comunitatea noastră. În anul 2017 am reușit construirea unei grădinițe în satul Băcani unde am efectuat și lucrări de reabilitare a școlii ce se afla într-o situație deplorabilă. Aceste lucrări le-am făcut prin PNDL1 iar din bugetul propriu am reușit forarea a două puțuri de apă în satele Bălțătenii Noi și Vulpășeni. Anul trecut am finalizat baza sportivă și am reabilitat dispensarul uman. Prin PNDL 2 avem proiecte importante ce vor însemna mult pentru comunitatea noastră. Este vorba despre asfaltarea unor drumuri de interes local, construcția unei școli în Bălțăteni și a unei stații de epurare în Drujești. La Grupul de Acțiune Locală (G. A. L.) din care facem parte am depus un proiect pentru dotarea grădiniței din centrul de comună , amenajarea unui parc și împrejmuirea grădiniței.

În prezent lucrăm intens la o serie de proiecte ce ne solicită foarte mult. Avem lucrări la stația de epurare și canalizare de la Drujești, construim ziduri de sprijin și garduri la școala din Băcani și montăm un sistem de supraveghere video în comună pentru creșterea gradului de siguranță al populației. Pentru acest an ne mai propunem să reabilităm farmacia, să amenajăm o sală de tratament la dispensarul uman, să construim o anexă pentru centrala termică de la Căminul Cultural și să facem din nou lucrări la stația de epurare ce ne crează atâtea și atâtea probleme. Este un scurt raport al activității mele de până acum dar vreau să îi asigur pe toți oamenii din comuna noastră că nu mă voi opri aici și că intenționez să duc Băcaniul acolo unde îi este locul, adică între comunele fruntașe ale județului”, ne-a mai spus în încheiere Vasile Stoica, primarul comunei vasluiene Băcani. (Marius HERMENIUC)