Bă’ nenorociților, luați șpagă mai cu „frână”!

Județul Vaslui e ținut la capătul lumii din cauza șpăgarilor și a lingăilor de partid ajunși directori de instituții publice. De necrezut. La Vaslui, înmatricularea unei mașini se face într-o jumătate de an. Directorul de la direcția de înmatriculări strânge din umeri și spune că n-are personal. Mai grav de atât e că și înmatricularea provizorie se poate face cam după trei luni de așteptare. Așteaptă cei care nu dau șpagă, adică „nu se au de bine” cu „afaceriștii” care intermediază înmatricularea unei mașini. Nu vorbim de un caz singular. Am primit la redacție zeci de sesizări pe această temă, după ce am publicat un articol în ziarul regional Informatorul Moldovei. La Ploiești numerele provizorii se pot lua în aceeași zi sau în cel mai rău caz a doua zi. La Vaslui, ca să nu stai cu mașina în parcare, până se scarpină cei de la Registrul Auto Român să-ți citească seria mașinii, ești obligat să folosești numere provizorii, dar nici asta nu se poate. Înmatricularea definitivă și provizorie se face doar cu programare online. Cine are curiozitatea să intre pe siteul direcție permise și înmatriculări ca să se programeze pentru numere provizorii ori pentru înmatriculare definitivă constată că sunt locuri în decembrie și suntem la început de septembrie. Prefectul județului Vaslui, o tânără speranță a politicii de pe Vasluieț, Eduard Popica, a spus zilele trecute că va găsi soluții, împreună cu directorul direcției permise și înmatriculări, pentru eliberarea numerelor provizorii într-un termen rezonabil, în așa fel încât oamenii să nu fie nevoiți să stea cu mașinile cumpărate în parcare. De altă părere este însă tânărul Tăbăcaru care ocupă, numit politic, prin concurs, bineînțeles, fotoliul de șef al acestei direcții. Omu’ are ceva cu rândul de la butelii de pe timpul lui Ceaușescu. Este exprimarea lui. Când a fost întrebat de soluții măcar pentru eliberarea într-un termen rezonabil a numerelor provizorii, acesta a spus că n-are oameni și nu poate deschide un ghișeu pentru numere provizorii „pentru că imediat s-ar aduna 50 de oameni și s-ar face un rând ca la butelii pe timpul lui Ceaușescu”. Dom’ director, pe timpul lui Ceaușescu omul pleca acasă cu butelie, chiar dacă stătea la rând și nu murea de foame că n-avea la ce să-și facă mâncare. Acum, la serviciul înmatriculări nu se stă la rând însă oamenii pot să moară de foame până-și înmatriculează o mașină pe care vor s-o folosească să câștige o bucată de pâine. Asta e diferența.

Chestia cu rândul nu e chiar așa, dar asta-i altă poveste. Cert este că pentru a înmatricula o mașină la Vaslui, dacă nu dai șpaga de rigoare, un cetățean oarecare trebuie să aștepte aproape o jumătate de an. Ce nu înțeleg aceste slugi de partid ajunse în fruntea unor instituții ale statului român este că majoritatea celor care-și cumpără mașini le iau ca să lucreze cu ele, nu ca moft. Dacă un cetățean și-a luat o mașină să lucreze cu ea înseamnă că-și asigură un venit, deci nu mai stă la mila statului. Nu e bine așa însă. Vom reveni pe larg în ediția tipărită a ziarului regional Informatorul Moldovei.

Facem precizarea expresă că titlul aparține celor care au trimis sesizări la redacție și nu aparține redacției. Totodată exprimarea nu vizează vreo persoană anume, ci pe toți cei care lucrează în sistem. Nicio persoană care a sesizat imbecilitatea situației nu a menționat că prefectul sau directorul de la serviciul înmatriculări ar lua șpagă, ci doar au sesizat aspectele aberante ce se petrec la Vaslui, județul unde totul este posibil. (I. BOGDAN)