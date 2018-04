Anul acesta se mai asfaltează câteva drumuri iar anul viitor trebuie să vină gazul metan

În coasta Vasluiului, pe drumul județean spre Negrești, comuna Bălteni are condiții moderne de trai și-n același timp are în lucru alte proiecte de investiții importante.

An de an aici, la Bălteni, în județul Vaslui, s-au realizat investiții publice și zona în ansamblu se dezvoltă. Județul depune eforturi pentru realizarea unui drum strategic, iar pe plan local anul acesta se vor mai moderniza prin asfaltare câteva drumuri. Totodată se află în lucru două școli, iar dispensarul comunal este scos la licitație pentru execuție. Primarul Relu Brașoveanu spune optimist că anul viitor va ajunge și gazul metan în comună, iar anul acesta are câteva proiecte importante.

Lăsând în urmă pădurea Brodoc intrăm în satul Bălteni și părăsim județeanul spre Negrești pentru a urca la primărie. Pe partea stângă a județeanului am văzut câteva drumuri asfaltate nu demult. Peste drum de primărie este un centru cultural, pentru care s-au făcut eforturi deosebite în anii din urmă, dar este o investiție importantă pentru comună. Pe partea stângă, mai la deal puțin e o biserică aproape de finalizare. A dispărut peisajul mohorât care stăpânea cândva comunitatea, totul în jur este în mișcare și mereu apar investiții noi puse la dispoziția gospodarilor de aici.

Spuneam anterior de pădure și nu putem omite faptul că statul român prin Regia Autonomă Romsilva păgubește administrațiile locale deoarece nu plătește un leu găurit către acestea, așa cum ar fi normal și așa cum plătește fiecare muritor de rând care deține o suprafață mai mare sau mai mică de teren agricol ori forestier. O tâmpenie mai mare nu știm dacă poate exista. De ce Romsilva să fie mai presus de lege?

Pe raza comunei Bălteni s-au înființat și mai multe activități private semn că zona în ansamblu se dezvoltă. Băltenii de azi se prezintă atractiv celor care vor să se stabilească aici ori să inițieze activități economice. Am urmărit evoluția comunei chiar de la primul mandat al primarului Brașoveanu. Primul mandat a fost cel mai greu spune acum, uitându-se în urmă, șeful administrației locale din comuna Bălteni. A lansat și o formație folclorică locală, dar după câțiva ani copiii au crescut și au plecat fiecare pe drumul său. Acum, primul gospodar vrea să reînvie formația, instrumente și costume sunt, voință din partea comunității există așa că și acest proiect de suflet va deveni realitate într-un orizont de timp rezonabil. Frumusețea locurilor cu de toate și niscaiva șes și dealuri și pădure face din această comunitate un loc atractiv și demn de vizitat cel puțin pentru recreere. De fapt, chiar la intrarea în comună a fost cândva un fel de camping, după care cineva a construit o pensiune, deci zona este favorabilă și se dezvoltă permanent.

Revenind la investiții publice, primarul Relu Brașoveanu spune că s-au făcut vreo 3 kilometri de asfalt prin satele comunei și mai urmează 4,350 kilometri, investiție la care se lucrează în prezent. În același timp se lucrează la Planul Urbanistic General prin care se va extinde intravilanul comunei. „Suntem în lucru cu Planul Urbanistic General, sunt câteva case către drumul național Vaslui-Roman și avem de lucru și acolo. Până acum n-am putut face drumuri sau alimentare cu apă că nu era domeniu public. Vrem să acoperim toată comuna cu rețea de apă, iar la anul sper să facem aducțiune de gaz. 4,5 kilometri de asfalt sper să terminăm anul acesta și anul viitor vine cu alte investiții. Nu e ușor, dar tot ce am promis oamenilor am făcut ori se află în lucru. Sunt și obiective pe care nu le-am promis și se fac, pentru că până la urmă acesta-i rolul meu aici. Am mai reușit să facem o școală nouă modernă cu patru săli de clasă. Unii au cârtit. Au întrebat de ce fac, dar nu se știe ce va fi peste 4-5 ani și atunci poate nu vor mai fi bani în acest scop. Dacă a fost posibil am făcut. Cel mai greu a fost în perioada 2008-2012. De atunci m-am chinuit să cumpăr o clădire pentru centru cultural. Comuna nu avea cămin cultural. Acea clădire a fost cumpărată de cineva, firma respectivă a dat faliment și apoi am cumpărat-o noi. Am modernizat-o și acum funcționează o bibliotecă modernă, dispensar la standarde europene, farmacie și cinci săli de clasă. Totodată avem acolo o sală de spectacole, unde se derulează toate activitățile culturale din comună. Am amenajat și 4 săli de clasă pentru că-n școala veche nu se mai putea învăța, clădirea nu mai asigura condiții bune pentru copii. Avem două școli în construcție, una este deja începută, pentru că ne preocupă în mod special viitorul comunității, respectiv copiii. Pot să spun că ne-ar mai trebui cam 5 kilometri de asfalt ca să acoperim toate ulițele de prin sate. Repet, n-am făcut promisiuni fără acoperire și de aceea oamenii au încredere”, a declarat primarul Relu Brașoveanu.

Un alt proiect prin Grupul de Acțiune Locală vizează modernizarea iluminatului public. Mai trebuie spus că a fost eliminat și pericolul de inundații în anumite zone prin decolmatarea cursurilor de apă. Cu alte cuvinte, pe lângă proiecte de investiții majore se realizează permanent lucrări de gospodărire care-s necesare. Ziua comunei, ediția cu numărul 10 se va organiza anul acesta în minivacanța de Rusalii. Adunând aspectele enunțate se poate spune fără a greși că la Bălteni s-au aplicat cu succes anumite proiecte și soluțiile găsite au adus bunăstare. (B. A.)