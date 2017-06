Antrenorul Leo Grozavu s-a despărţit de FC Botoşani cu o victorie monumentală

Este titlul acestei cronici, cum la fel de bine s-ar fi putut intitula şi „Ungurul Fulop trimite Pandurii la matineele de Liga a doua şi declanşează nebunia barajului în Banat!”. Pentru că ultima etapă din turneul play out a fost nebunie totală, nerecomandată cardiacilor. Singura partidă „normală” a fost FC Voluntari – Concordia Chiajna 0-1 unde câştigătoarea Cupei României s-a prostituat cu condescendenţă în faţa celor din Chiajna, partidă despre care şi cel mai nepriceput microbist ştia din start că se va termina cu victoria Concordiei. C-aşa-i în fotbal la final. În schimb meciurile de la Mediaş şi Botoşani au fost demne de povestit nepoţilor, când totul va începe cu a fost odată… Dacă la Mediaş găzarii au condus cu 2-0, scorul final a fost 2-2 cu o Politehnică timişoreană care pur şi simplu a refuzat să moară pe teren… Iar la Botoşani scorul a fost deschis în min.88 de Cătălin Golofca într-o partidă în care tehnicianul Leo Grozavu a mizat pe următoarea formulă magică: Cobrea – Patache, Tincu, Burcă, Muşat, M. Bordeianu, Vaşvari, Moruţan (min.50 L. Fulop), M. Roman, Kuku (min.83 Hergheligiu), Golofca. După care în primul minut al prelungirilor din cele 6 dictate de central, Pandurii egalează spre disperarea timişorenilor la Mediaş care au aşteptat finalul de meci de la Botoşani ca… a doua venire a lui Hristos. Iar în al patrulea minut al prelungirilor Lorand Fulop pune „bomboana pe coliva pandurilor” şi înscrie golul de 2-1, gol care îi trimite pe gorjeni în Liga a doua iar pe timişoreni la barajul de rămânere în Liga I, adversarii fiind vecinii de la UTA Bătrâna Doamnă, echipă care a terminat pe locul 3 în liga secundă. Pentru că din eşalonul doi al fotbalului românesc au promovat Juventus Bucureşti şi Sepsi OSK Sfântul Gheorghe cu celebrul Attila Hadnagy care, pe vremea când juca la FC Botoşani fusese proclamat „Attila gol”. La final de meci, vizibil emoţionat cu buchetul de amintiri deasupra capului, antrenorul Leo Grozavu a spus: „Eu plecam cu capul sus indiferent de scorul jocului de astăzi. Mă bucur că am câştigat, mă bucur pentru băieţi că au terminat campionatul cu o victorie. Chiar dacă ea a fost smulsă aşa cu forcepsul. Am avut multe momente în care jocul nu a funcţionat cum mi-aş fi dorit. A fost foarte greu de gestionat acest final de campionat. Mulţumesc tuturor celor care mi-au fost alături. Am încercat să facem maxim dar nu ne-a ieşit de fiecare dată aşa cum ne-am dorit. Sunt patru ani frumoşi. Nu e uşor în România, să termini patru campionate pe banca unei echipe. Rămân cu amintiri frumoase. Mulţumesc Botoşaniului, mi-a dat şansa să antrenez în prima ligă. Mă bucur că am reuşit să-i răsplătesc, atât cât am putut. Viaţa merge înainte. În momentul de faţă am nevoie de o vacanţă, de linişte. Vom vedea ce va fi. Îmi doresc provocări mult mai interesante. Mi-aş fi dorit să rămân la Botoşani, în alte condiţii. Îmi pare rău dar asta este. Botoşaniul va rămâne un loc aparte în sufletul meu. M-am simţit foarte bine şi de fiecare dată voi reveni cu multă plăcere. În patru ani, mi-am dorit mai mult decât atât, m-am luptat din răsputeri să reuşesc mai mult, în anumite momente am crezut că o să pot, au fost momente când am dezarmat. De asta şi mă opresc aici. Provocarea pentru mine era alta, nu aceea de a mă bate tot pentru play-out. Vreau mai mult. De asta şi trăirile mele în anumite moment…”, a spus Leo Grozavu la finalul meciului cu Pandurii.Şi tot la final de meci cu retrogradata Pandurii, Cornel Şfaiţer, preşedintele FC Botoşani, i-a oferit lui Leo Grozavu, un tricou cu semnăturile jucătorilor şi bannerul afişat de galerie. De asemenea, un tricou cu semnăturile jucătorilor a primit şi preparatorul fizic Ovidiu Chiribici care a decis să plece împreună cu Leo Grozavu. “Vă mulţumesc tuturor. Botoşaniul va rămâne un loc aparte în sufletul meu. M-am simţit foarte bine şi de fiecare dată voi reveni cu multă plăcere“, a spus Leo Grozavu. În privinţa viitorului, Leo Grozavu a menţionat că decocamdată nu are nicio discuţie pentru a prelua altă echipă. El vrea o vacanţă pe care să o petreacă împreună cu familia sa, după care aşteaptă oferte pentru a antrena în Liga I. “Nu am avut vreo discuţie cu absolut nimeni. Personal, am nevoie de o perioadă de vacanţă. Mulţumesc şi familiei mele pentru că nu a fost uşor să nu mă aibă aproape în toată această perioadă. Mă voi duce acasă. Sper să nu stau foarte mult dar nici să stau puţin. Am nevoie şi un pic de linişte. Eu mă încarc repede. Sper să nu fie foarte lungă pauză. E cât o fi să fie”, a spus Leo Grozavu. Iar despre viitorul antrenor de la FC Botoşani, respectiv Costel Enache, fostul technician al botoşănenilor a declarat: “Eu sper ca viitorul antrenor să facă măcar cât am făcut şi eu. Îl cunosc foarte bine, mi-a fost coleg de echipă, este un băiat cu multă judecată, altfel de stil dar eu cred că poate să reuşească. E animat de un entuziasm extraordinar, nu a mai antrenat de ceva timp la prima ligă… E nevoie de o altă motivaţie. Totul este să fie sprijinit. Eu sunt mai nebun şi încerc să mişc lucrurile. El are nevoie de sprijin. Eu am mai avut şi o altă perioadă şi ştiam ce înseamnă Botoşaniul. Am avut un avantaj. Mi-a dat un telefon şi m-a întrebat dacă putem să vorbim. Sunt de acord dacă el consideră că pot să-i dau vreo informaţie sau ceva care să-l ajute”. În altă ordine de idei, Costel Enache, noul tehnician își începe activitatea din această săptămână și se pare că s-a înțeles deja cu oficialii clubului vis a vis de prevederile contractuale. Costel Enache este născut pe data de 11 martie 1973, la Piatra Neamț și este un fost jucător care a evoluat pe postul de mijlocaș. Costel Enache a mai pregătit pe Ceahlăul Piatra Neamț și CSMS Iași, el antrenând, în ultimii ani, mai multe reprezentative de juniori ale României şi, la FC Botoşani, va colabora cu secunzii Alin Bejan și Alin Bordeanu. Cu precizarea că meciul Poli Iaşi – ASA Târgu Mureş s-a disputat după închiderea ediţiei, luni seara, iar duelul dintre lider şi „lanterna roşie” nu mai are nici o influenţă asupra clamentului final al play out-ului, iată configuraţia acestuia: 1. Poli Iaşi 42 puncte (golaveraj 15-4), 2. Gaz metan Mediaş 39 (17-11), 3. FC Voluntari 37 (17-16), 4. FC Botoşani 33 (15-12), 5. Concordia Chiajna 29 (14-18), 6. Poli Timişoara 27 (16-14), 7. Pandurii Tg. Mureş 27 (12-18), 8. ASA Tg. Mureş 4-17). Altfel spus, gorjenii şi târg mureşenii sunt direct retrogradaţi în timp ce timişorenii vor juca barajul cu vecinii arădeni. (Gabriel BALAŞA)