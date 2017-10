Ansamblul Plaiurile Prutului, cartea de vizită a comunei Drânceni

Punând în valoare tradițiile locului, sprijinind valorile comunității și militând activ pentru dezvoltarea întregii zone, primarul Gelu Pecheanu a făcut din comuna Drânceni comună europeană.

Magie, culoare,frumosul dus până la extrem, acestea au fost coordonatele sărbătorii comunei Drânceni la ceas de mare sărbătoare creștinească. Sfânta Parascheva, ocrotitoarea Moldovei, a adus mare bucurie în comuna Drânceni, la poarta de intrare în Europa dinspre estul dominat de Rusia. Moldovenește, tradițional, așa s-au bucurat locuitorii și oaspeții comunității în care tradițiile sunt aduse în prezent și îmbinate în așa fel încât să aducă plus valoare și celebritate. Din cele mai vechi timpuri moldovenii au știut să cinstească momentele de sărbătoare prin dans, culoare și voie bună. Copiii comunității îndrumați magistral de Tiberiu Dogariu, directorul Căminului Cultural din comună, au arătat celor prezenți cât de frumoase sunt la ele acasă cântecul și jocul de pe aceste plaiuri încărcate de istorie și tradiții. Ansamblul Plaiurile Prutului reprezintă cartea de vizită a comunei, iar administrația locală „sprijină valorile comunității, sprijină tinerii care ne reprezintă”, după cum a afirmat primarul Gelu Pecheanu. Omul nimerit la locul potrivit e puțin spus în acest caz, aici vorbim de suflet, credință, frumusețe, toate duse până la cel mai înalt nivel. Dacă la centru încă se mai „bâjbâie” cum spune moldoveanul, căutându-se diverse soluții pentru o dezvoltare armonioasă a României, dar o Românie în care Moldova este mai puțin văzută, iată că în plan local sunt folosite toate oportunitățile pentru a izbândi, pentru a intra în rând cu lumea, cu Europa dacă se poate spune așa. Ambițiosul primar al comunei Drânceni este peste tot, nimic nu scapă ochiului de gospodar și fără să-i aducem laude chiar a reușit să scoată din anonimat comunitatea și să-i dea o direcție clară de dezvoltare.

„Investim în valorile comunei, pentru că ne reprezintă și reprezintă viitorul comunității…”

Zgârcit la vorbe, dar când vorbește pune și puțin suflet, primarul Gelu Pecheanu a reușit să pună în mișcare motorul comunității de lângă Prut și să arate localnicilor și oaspeților partea plină a paharului existenței. În mijlocul verii am făcut o vizită în comuna Drânceni și am ilustrat atunci aspecte de ordin tehnic și gospodăresc, nu voi mai relua marile teme abordate atunci, pentru că astăzi vorbim de frumusețea portului, a dansului și a gospodarilor acestor minunate locuri. Într-o Europă „balama”, când cu Rusia, când cu America, așa cum a fost dintotdeauna, e greu să stai de strajă la hotare și să fii o carte de vizită pentru întreaga zonă. Nu imposibil însă și realitatea la zi din comuna Drânceni susține aceste afirmații. S-au adunat la Căminul cultural din localitate mulți gospodari ai locului, dar și oaspeți pentru a vedea frumusețea portului și dansului popular. Copiii comunei au dat un recital de zile mari, au arătat cât de frumoasă este averea moștenită din moși strămoși. Portul acestor locuri încărcate de istorie, cântecul și dansul de aici sunt mesagerii Moldovei de dincoace de Prut. „Copiii sunt viitorul comunității, sunt averea noastră și investim în valorile comunei pentru că ei ne reprezintă”, a spus primarul comunei Drânceni în aprecierile tuturor. La ceas de mare sărbătoare creștinească, în mijlocul toamnei capricioase, când culorile naturii se îmbină armonios, în mijlocul satului Ghermănești muzica tradițională și dansul popular au arătat vrednicia oamenilor de pe aceste meleaguri. La Ghermănești se ajunge pe naționalul spre Iași care șerpuiește asemenea Prutului care desparte frații întru credință și obiceiuri. Tot aici Dumnezeu a lăsat ape minune care vor fi din nou folosite în viitorul apropiat pentru tratarea diverselor afecțiuni. De la Râșești până la ieșire din Drânceni drumul național a fost modernizat. Trecând de satul Drânceni, în zare se vede Ghermăneștiul întins pe câteva culmi. Prin sat e bine, drumurile au fost modernizate, iar progresul se vede chiar de la prima vizită. Într-o comunitate e la fel ca într-o familie. Când capul familiei, cum se spune în Moldova, e gospodar și membrii familiei urmează aceeași direcție și gospodăria înflorește. Dacă primarul se implică, este de bună credință și interesat de tot ce „mișcă” în comunitate, de tot ce ar putea crea plus valoare, atunci comunitatea înflorește. Primarul comunei Drânceni, Gelu Pecheanu a lansat multe proiecte de investiții și a insistat peste tot pentru a găsi finanțare. Iată că a reușit. Asta înseamnă că se poate. Revenind la frumusețea locului, la vrednicia oamenilor, se poate spune că-i un ținut de poveste, unde noul se îmbină armonios în tabloul tradițiilor moștenite. Sărbătoarea comunei Drânceni a dat, dacă vreți, măsura vredniciei oamenilor acestor locuri. Modest, dar aprig, primarul Pecheanu n-a vopsit numai gardul ca să fie frumos, ci lucrează la dezvoltarea comunității în ansamblu, iar un om care sprijină viitorul, generația care va duce mai departe ceea ce a sădit domnia sa astăzi, are succes și merită aprecierile tuturor. În finalul reportajului de față nu putem decât să urăm comunității de lângă Prut să devină mai frumoasă și mai dezvoltată pentru că numai așa se poate dezvolta țara în ansamblu. (B. A.)