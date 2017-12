Anarhia vrea să acopere România, iar săgeți din Europa și America vorbesc de statul de drept

200 de oameni au înfrânt voința poate a câtorva milioane de cetățeni din București și din țară care doreau să vadă un târg de Crăciun în Piața Victoriei din capitală. Dacă era sau nu bun locul pentru o astfel de manifestare e greu de spus. La Sibiu paranghelia numită Târg de Crăciun este în Piața Sfatului, adică în centrul orașului. La Iași tot prin centrul târgului se organizează manifestările publice și-n centrele cartierelor. Anul acesta la 1 decembrie Mihăiță primarul nemulțumit mereu al Iașilor a organizat sărbătoarea printre mașini parcate ca să nu care cumva să-și deranjeze votanții. Au ocolit ostașii mașinile până n-au mai avut cum să defileze și s-au oprit. O paranghelie ce putea să facă Mihăiță?

La București manifestările de sărbătoare trebuie organizate, în opinia a vreo 200 de bătăuși, pe la colțuri sau chiar să nu fie organizate. Să nu uităm că e capitala României. Am pomenit anterior de paranghelia numită Târg de Crăciun din Sibiu. Înainte de a veni cu explicații se cuvine mențiunea că orice manifestare cultural-tradițională aduce plus de valoare localității în care se organizează. Acum să vorbim de Sibiu că-i orașul pe care l-a condus mulți ani actualul președinte al României. Anul acesta am ars combustibil ca să ajung la Târgul de Crăciun mult lăudat de unii care au fost pe acolo în alți ani. Am ajuns în centrul Sibiului pe la 18,30-19,00. După ce am sunat pe la vreo 20 de hoteluri și pensiuni pentru a găsi cazare m-am convins că obiceiul românesc, adică hoția, e mai prezentă aici decât în multe alte zone ale țării mai puțin promovate. O domnișoară cu glas mieros de la o pensiune „vai de mama ei” spunea ceva de vreo 300 lei pe noapte cu mic dejun inclus sau de un apartament cu 300 euro pe noapte. Parcă voia cineva mic dejun sau cine știe ce „fițe” pentru o noapte! Oamenii însă știu să vândă scump niște servicii proaste. În Târgul de Crăciun nu puteai să arunci un ac de aglomerat ce era. Am crezut că vom găsi obiecte tradiționale, realizate manuale sau ceva deosebit. Da de unde. Era aceeași marfă de bazar pe care o găsești și-n cea mai mică piață organizată săptămânal în vreun sat. De ce se băteau români și străini de peste tot ca să vadă ce se putea vedea fără înghesuială oriunde? Pentru că Sibiul a fost promovat. Nu pentru că ar avea valoare ci doar pentru că a fost promovat prin diverse festivaluri și manifestări de amploare. Dacă aceste manifesătri au avut sau nu elementul cultural e mult de vorbit. Important este că manifestările au fost promovate. S-au îmbrăcat, de exemplu, trei tineri în armuri din vremurile străvechi și au agitat trei săbii de lemn și iată farmecul unei manifestări. Mulțimea gustă așa ceva și ține aproape de așa ceva. Câștigă Sibiul? Câștigă. Ca să plec de aici mai trebuie spus că mulți patroni de restaurante și pensiuni sau magazine de „fițe” profită din plin de mulțimea care vine în oraș vânzând servicii și mărfuri de proastă calitate la prețuri exorbitante. Un meniu sărac la un restaurant din centrul Sibiului costă cel puțin 200 lei și, culmea, trebuie să ceri șervețele, că altfel te ștergi cu fața de masă, iar furculițele și lingurile lipsesc de pe masă. Dacă nu ceri aceste ustensile vreunui chelner îmbrăcat ca pe stradă mănânci cu mâinile. Asta înseamnă promovare. Sibiu este căutat doar pentru că s-a vorbit multe de oraș. Tocmai aici am vrut să ajung. Evident că totul ține de educația fiecărui șef de unitate, dar toți acolo au uitat să treacă pe la cursurile vârstei fragede și merg pe ideea că sunt mulți care vin și profitul uriaș tot se obține indiferent de calitatea serviciilor.

Revenind în capitală, dar și-n capitala Moldovei, trebuie spus apăsat că 200-300 de bătăuși nu pot opri organizarea unor manifestări firești într-o țară normală. România are istorie, are cultură, are frumuseți nebănuite, care pot să-i aducă bogăție. Dacă vreo câțiva netrebnici vor să protesteze pentru ceva ce oricum nu înțeleg n-au decât, însă asta nu înseamnă că Bucureștiul, Iașul și oricare altă localitate din țară nu are voie să-și promoveze frumsuețile. Continuare în ediția tipărită a regionalului Informatorul Moldovei de miercuri 6 decembrie.