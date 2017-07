„Am toate drumurile asfaltate… cea mai mare problemă este gunoiul”

Model de dezvoltare locală: comuna Tamași, județul Bacău. Toate drumurile asfaltate, locuri de recreere, utilități, dialog permanent cu cetățenii, școli modernizate, așa arată pe scurt comuna Tamași.

Nu demult,mai toate televiziunile centrale se dădeau pe spate că au găsit, undeva prin județul Constanța, o comună model în România. Evident că știrea a fost copiată de la o televiziune la alta și a făcut înconjurul țării. Sunt convins că peste tot, în orice regiune a țării, există comunități bine gospodărite, comunități care au ajuns la un grad de confort european să-i spunem. Nu-i departe de Bacău, dar e „ascunsă”, dacă se poate spune așa, pentru că nu e la „vedere”, la drumuri naționale, dar buna credință și pasiunea pentru lucrul bine făcut arată ce înseamnă să gospodărești corect o comunitate. În ultimii ani s-au investit la Tamași peste 8 milioane euro, fonduri europene și guvernamentale. Vorbim de o comună cu 3.200 de locuitori. Sunt, așadar, și-n Moldova comune bine gospodărite unde confortul depășește chiar nivelul urban. „Pentru locuitorii comunei Tamași normalul e ca la ei acasă, adică să aibă drumuri asfaltate, utilități, școli moderne… Am toate drumurile asfaltate, cu excepția unor segmente mici pe care le modernizăm cât de curând”, spune cu modestie primărița Veronica Donțu. Domnia sa mai afirmă că s-a regăsit în această funcție și îi place activitatea pe care o desfășoară cu succes. În timp ce alte comune vecine se zbat în noroi, comuna Tamași a trecut de etapa drumurilor asfaltate și aplică acum soluții pentru dezvoltarea în ansamblu a comunității.

„Pentru mine oamenii sunt prieteni…”

Întâmplător sau nu am ajuns într-o zi de sărbătoare la Tamași, lângă Bacău. Drumurile județene din zonă sunt modernizate și accesul în această frumoasă comunitate este facil. Chiar de la intrare te întâmpină parcă un alt aer. Oamenii sunt mai deschiși, mai senini și mereu sunt în căutarea unor posibilități de a obține venituri ca să-și crească nivelul de trai. E-n fruntea comunei din 2004, iar în 2016 primărița Donțu a candidat cu sloganul „Construim împreună o comună europeană”. Toate drumurile merg la Tamași pentru cei care doresc să vadă o comunitate de succes. Din 2004 și până în prezent, la Tamași s-au investit circa 8 milioane euro în obiective publice. Toate drumurile sunt asfaltate, au șanțuri de beton, școlile asigură condiții bune de studiu elevilor comunei, oamenii au apă la robinet și canalizare. Alimentare cu apă este din 2007, iar canalizare din 2010. Până în 2016 aceste servicii au fost gestionate pe plan local, dar este dificil și din acest motiv cele două servicii au fost predate operatorului autorizat din Bacău. Peste drum de primărie este un parc dotat și cu fântână arteziană, iar de sus, de la înălțime, privitorul are o imagine deosebită. Florile înconjură totul, iar verdeața din jur, curățenia și ordinea te duc cu gândul la o comunitate occidentală. Se poate, deci, să faci investiții publice, să utilizezi bine fondurile europene și guvernamentale și-n final să modernizezi o comunitate aducând-o la nivel european de confort și civilizație, i-am spus primăriței. Am continuat spunându-i că în acest mandat se poate odihni. Răspunsul a fost modest. „Dacă faci administrație bună, dacă înțelegi problemele comunității, dacă ești prieten cu oamenii care te-au ales, dacă insiști, dacă scopul este de a dezvolta comunitatea, reușești. Nu e ușor, dar nici imposibil. Avem rețea de apă în toată comuna, iar canalizare pe o distanță de 11 kilometri. Toate drumurile sunt asfaltate, însă avem o mare problemă cu gunoiul. Mai durează până când vom reuși să rezolvăm această mare problemă. Am pus containere, luăm gunoiul de la fiecare gospodărie, dar sunt multe probleme în acest domeniu. Am spus și eu că mă voi odihni în mandatul acesta, dar nu pot să stau. Avem depuse alte proiecte. Un proiect intrat la finanțare vizează modernizarea și extinderea unei școli. Este prin programul Guvernului și are o valoare de 1,2 milioane lei. De asemenea, alt proiect vizează reabilitarea unui drum făcut în 2007. Am spus că mă odihnesc dar este de lucru. Ca să întreții atâtea obiective trebuie să fii mereu prezent, să te implici. Avem două terenuri de sport cu nocturnă, avem parcuri de joacă, parcul central, iar tinerii și toți oamenii sunt încântați. Avem și o instituție de tip afther school întreținută din bugetul local. Acolo sunt 35 de copii care au asigurată o masă, își fac lecțiile sub îndrumarea a două cadre didactice. Instituția mai are pedagog și îngrijitor. Acolo se alocă din bugetul local circa 100.000 lei pe an. Creșterea nivelului de confort deschide comunitatea, oamenii devin mai senini, mai receptivi și încearcă totodată să se dezvolte, să-și înfrumusețeze gospodăriile, să-și creeze condiții mai bune de trai. E o comunitate deschisă, oamenii vorbesc, eu vin în fiecare zi de la 7,30 la primărie și plec ultima. Mereu vorbesc cu oamenii, toți vin deschiși la primărie și-și expun problemele. Acum vrem să cumpărăm teren pentru a da tinerilor să-și construiască locuințe. Comuna nu are teren disponibil, dar vom cumpăra. Avem vreo 12 cereri. Ce pot să spun, eu sunt mulțumită dacă oamenii sunt mulțumiți și gradul de satisfacție este ridicat. În mandatul trecut am avut proiecte multe. Am reușit să le realizăm”, mai afirmă primărița comunei Tamași.

Transport cu bacul pe Siret, încurajarea micilor întreprinzători…

Din mai multe discuții cu primari din Germania și Franța, pe care am avut onoarea să-i întâlnesc, am aflat că acolo administrația locală creează condiții pentru toți cei care vor să-și construiască o locuință, de exemplu. Administrația locală duce utilitățile până la poarta gospodăriei. I-am spus acest aspect doamnei primar și mi-a replicat că și la noi, prin lege, utilitățile sunt gratuite pentru cetățeni, dar puțini știu acest lucru. Domnia sa a reușit să asigure accesul la utilități pentru toți locuitorii comunei. Iar dezvoltarea comunității și construcția de noi locuințe înseamnă extinderea drumurilor și a tuturor utilităților. În comuna Tamași, în satul Furnicari, Siretul se trece cu bacul. Cine credea cu ani în urmă că va exista o astfel de posibilitate! Prin traversarea cu bacul a râului Siret drumul spre Bacău devine mai scurt. Spuneam că sloganul doamnei primar a pomenit de o comună europeană. E îndeplinit. Mai urmează însă alte investiții. Interesant mi se pare și aspectul colaborării cu cetățenii. Când stăteam de vorbă au venit copii care voiau să folosească terenul de sport. Pentru a întreține obiectivele și a asigura condiții civilizate, pentru că pe cele două terenuri fac sport tineri nu numai din comună, primărița a solicitat o listă cu toți cei care intră pe teren. Asta înseamnă implicare totală în problemele comunității. Obiectivele trebuie păstrate și întreținute. La Tamași nu găsești buruieni cât gardurile, chiar dacă unii gospodari „uită” că în fața propriei gospodării trebuie să îngrijească ei. De-a lungul drumurilor intervine primăria acolo unde nu se poate altfel. Spunea doamna primar că mai multe zile s-a lucrat la cositul vegetației. Cert este că la Tamași călătorul nu mai este în România buruienilor cât omul. E mult sau puțin, este sau nu o dovadă de respect pentru oamenii comunității și pentru cei care vizitează zona, este o dovadă de civilizație, fiecare trebuie să spună după modul propriu de percepție și gândire. Indiferent de rezultat însă, bazându-mă pe experiența acumulată vizitând sute de comune și orașe, pot spune că la Tamași nivelul de dezvoltare depășește „normalul”din majoritatea zonelor Moldovei. Normalul pentru majoritatea înseamnă drumuri de pământ, înseamnă școli care să cadă peste elevi, iar primarul este un fel de domn care-și face mai mult interesele personale. Iată că regula este stricată de unii aleși locali care chiar se implică în viața comunității. Pentru 2016-2020 doamna primar a stabilit și câteva priorități între care se regăsește gazul metan, sistem ecologic de iluminat public, asfaltarea drumurilor de exploatare agricolă, amenajarea de alei pietonale de-a lungul drumului județean și a șanțurilor tot pe acest drum, construcția a două case praznicale în comună, terenuri pentru tineri care doresc să-și construiască locuințe, cabinet de asistență medicală comunitară, înființarea unei tabere pentru copii și tineri, construcția unei săli de sport multifuncționale și realizarea unor trasee turistice cu piste de biciclete și zone de relaxare de pe malul Siretului până în pădurea Tamași. Aceste coordonate ale programului de investiții pentru perioada următoare înseamnă că s-a trecut de la etapa asfaltării drumurilor și s-a ajuns într-o zonă superioară care va utiliza obiectivele realizate până acum într-un context nou, pentru dezvoltarea în ansamblu a comunității. Unde există voință și pasiune, oricât de cârcotaș ai fi trebuie să recunoști meritele unuia sau altuia și să vezi cum realitatea locului e mult diferită de ansamblu. Numai cu astfel de oameni sau în mod special prin astfel de oameni a rezistat și s-a dezvoltat Moldova. Am încercat să fac niște paralele aducând în discuție situații din comune învecinate. Doamna primar a refuzat să comenteze și a spus doar că fiecare primar lucrează după cum consideră că e bine.

În finalul reportajului de față nu putem spune decât că la Tamași călătorul găsește o altă lume, o lume civilizată, o lume normală. (B.A.)