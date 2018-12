Album cu 100 de fotografii realizate de locuitorii județului Botoșani

Written by:

Recent,la iniţiativa inginerului Cristian Achiţei, deputat liberal de Botoşani, a fostlansat „Albumul Centenar – Iubesc județulBotoșani”, lucrare ce conține100 de fotografii din cele două municipii, cinci orașe și71 de comune ale județului Botoşani. Prin aceastăacţiune, deputatul Cristian Achiței a dorit să implice câtmai mulți botoșăneni care au fotografiat cele mai reprezentative obiective dinlocalitățile lor, pentru ca la final 100 dintre fotografii să fie incluse înacest album. În primă fază, albumul a apărut în varianta online iar laînceputul anului viitor va fi și în varianta tipărită. „Mă bucur că am reușit împreună, cu colegii mei din cabinetulparlamentar și oamenii din județul Botoșani, să finalizăm “Album Centenar – Iubesc județul Botoșani”. Sunt 100 de fotografii selectate din câtevasute trimise de zeci de botoșăneni. Mă bucur că am putut să facem un proiectspecial de Centenar, să avem o interacțiune cu cetățenii județului. Ne-am dorit ca ei să fie implicați în acest proiect. Eu îl consider un proiect altuturor botoșănenilor. Au existat doar două condiționalități. Să fie 100 de fotografii pentru că suntem în AnCentenar și să fie reprezentată prin cel puțin o fotografie fiecare unitate administrativteritorială din județul Botoșani. Îmi doresc ca acest album să ajute lapromovarea județului Botoșani. Vom lansa albumul pe rețelele de socializare, vom pregăti o expoziție cu toate aceste fotografii și sper ca la începutul anului viitor să avemalbumul tipărit”, a spus deputatul CristianAchiței. (G.B.)