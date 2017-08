Al doilea eşec botoşănean din actualul campionat s-a produs la FCSB

În penultima partidă a etapei a VIII a, FC Botoşani a evoluat în deplasare la adunătura de iniţiale numită FCSB, o palidă umbră a ceea ce odată se numea “Steaua e numai una…” Pentru că bucureştenii antrenaţi de Nicolae Dică nu au arătat mare lucru, fiind ceea ce românii spun “în ţara orbilor, cel cu-n ochi e şef…” Umilită în Champions League, cu 5-1 de către Sporting Lisabona, acest FCSB bucureştean e “mare şi tare”, uneori, doar în România unde fotbalul se află în mare suferinţă de ani buni. Dovadă că în 2018 vom privi Mondialul rusesc la tv. Din păcate, nici în etapa a VIII a din actual ediţie de campionat, în cea de-a noua confruntare cu echipa de Bucale, FC Botoşani nu a reuşit să cunoască gustul victoriei, totalul confruntărilor fiind net favorabil FCSB-ului, adică opt victorii şi o remiză. Fără vreo trei piese de bază, antrenorul Costel Enache a trebuit să improvizeze şi să trimită în teren următoarea formulă botoşăneană: Cobrea – Ungurușan, A. Miron, A. Burcă, Mușat, Bordeianu (min.62 D. Popa), Târșa, Tincu, M. Roman, L. Buș (min.57 Serediuc), Ciaccheri (min.89 Chitoşcă). Cele două goluri ale victoriei fecesebiste au fost marcate în prima repriză, una în min.18 în urma unei lovituri libere executată magistral de “Sărmăluţă”, alias Constantin Budescu, iar a doua în min.41 de către zburdalnicul Florin Tănase. Iar pericolele botoşănene în prima repriză s-au numit Buş şi M. Roman, execuţiile lor rămase din păcate fără efect şi pe tabela de marcaj. Scor final 2-0 pentru trupa finanţată generos, mult prea generos, de Jiji becalianu şi echipa moldavă rămâne în cărţile play off-ului. La final de partidă, tehnicianul Costel Enache a grăit nemulţumit: „Simt un sentiment de regret pentru că am fost un pic naivi astăzi, am tratat prea lejer momentul ofensiv, ocaziile pe care ni le-am creat. Aici a fost diferenţa, eficienţa şi-a spus cuvântul. Am construit, am ajuns în faţa porţii, ne-am pus în valoare armele noastre. N-a ieşit. Rămân la părerea că puteam mai mult. Am vrut să evităm loviturile libere din preajma careului, ştiam potenţialul adversarului. N-am reuşit asta, am fost taxaţi. Trebuie să rămânem echilibraţi, ne ştim statutul, ştim cu cine am jucat. Când o să tragem linie o să vedem ce am reuşit. Rămâne frustrarea pentru astăzi, nu pot să uit ce fac jucătorii nostri. Încercăm să păstrăm valorile pe care le-am pus în practică în acest sezon”. Frustrarea s-a simţit şi în spusele lui Cornel Şfaiţer, preşedintele clubului moldav: “Sunt dezamăgit. Am avut câteva oportunităţi dar am făcut acele greşeli individuale. Am intrat cu frică, nu trebuia să se ajungă la acea lovitură liberă. S-au făcut greşeli în lanţ. Steaua nu m-a impresionat cu nimic. Au avut câteva execuţii individuale. Nici noi nu am fost ce trebuia. Dinamo ne-a pus mari probleme dar am avut altă atitudine, determinare. Era un moment bun de a obţine un rezultat pozitiv pentru că nici ei nu au omogenitate. Ne-au lipsit şi câţiva jucători. Cu Stelian Cucu la mijloc aveam altă linişte. Speram că putem mai mult în meciul cu Steaua dar asta e. Urmează o pauză în care Costel Enache are timp să pregătească echipa şi sperăm să abordăm bine următoarele cinci meciuri din acest tur de campionat”. Nici finanţatorul Valeriu Iftime nu s-a arătat iradiat de bucurie: “În astfel de meciuri trebuie să ai şi un pic de noroc. Am avut nişte ocazii, nu ne-au dominat sută la sută, deliberat am lăsat terenul… Ne-au bătut dintr-o execuţie excepţională a lui Budescu şi o greşeală a lui Cobrea. În rest, nu au mai avut ocazii până în finalul meciului. Noi am avut câteva şuturi ale lui Buş şi Roman care puteau fi gol. Este cel mai bun meci pe care l-am făcut noi în deplasare cu FC SB, chiar dacă sezonul trecut am scos un punct. Trebuie să ai noroc cu echipele astea, dar nu Steaua este adversarul nostru de bază. Avem trei meciuri acasă până la finalul turului şi dacă luăm nouă puncte, suntem unde trebuie. Nu mai vorbesc de meciurile cu Juventus şi Gaz Metan din deplasare. Sunt echipe accesibile şi nu mai megem cu frică la ele. Eu zic că avem o echipă bună şi trebuie să credem în ea. E o frustrare astăzi pentru că se putea mai mult”. Iată şi celelalte rezultate din etapa a VIII a, cu excepţia partidei Poli Iaşi – Sepsi OSK Sfântul Gheorghe disputată luni seara, după închiderea ediţiei ziarului: CSU Craiova – Gaz Metan Mediaş 2-0, Astra Giurgiu – Juventus Bucureşti 2-0, FC Voluntari – Dinamo Bucureşti 1-3, Poli Timişoara – CFR Cluj 4-3, Concordia Chiajna – Viitorul Constanţa 1-2. Iar primele şase locuri ale clasamentului Ligii I, adică cele aducătoare de drumuri europene, mai lungi sau mai scurte, sunt ocupate de: 1. CFR Cluj 19 puncte (golaveraj 16-5), 2. CSU Craiova 18 (11-3), 3. FCSB 18 (12-6), 4. FC Botoşani 16 (13-7), 5. Dinamo Bucureşti 15 (12-6), 6. Astra Giurgiu 15 (10-5). În etapa viitoare, cu nr.9, FC Botoşani va juca vineri 8 septembrie de la ora 20.30, cu Astra Giurgiu. Până atunci e timp destul pentru refacerea bateriilor şi pentru noi calcule! (Gabriel BALAŞA)