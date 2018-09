Ajunsă pe loc retrogradabil, FC Botoşani se pregăteşte „conştiincios” pentru matineele Ligii secunde

Cu antrenor nou la cârmă, Concordia Chiajna a venit la Botoşani în etapa a IX a decisă să schimbe faţa echipei, după trei înfrângeri consecutive, toate cu scorul de 3-0!!! Şi a reuşit graţie mentalităţii impuse de Dorinel Munteanu, un antrenor care, după o pauză de trei şi jumătate, revine în breasla antrenorilor de Liga I şi debutează cu o victorie taman la FC Botoşani, o echipă „ruptă în fund” la toate capitolele. Iată şi echipa neputinţei botoşănene trimisă în teren de tot mai neinspiratul antrenor Costel Enache (foto): Brînză, Karaboue, Burcă, Piţian (min.46 Miron), Dumitraş, Rodriguez, Papa (min.56 Florescu), Ongenda (min.78 Brekalo), Golofca, Fabbrini şi M. Roman 2. Foarte puţini spectatori au ţinut să asiste la o nouă neputinţă botoşăneană care a debutat cu primirea unui cartonaş galben încă din primul minut al partidei când centralul Lucian Rusandru l-a avertizat pe albanezul Enriko Papa. În min.3 Golofca ratează o imensă ocazie de deschidere a scorului, mingea expediată de botoşănean fiind respinsă de portarul oaspete Greab. În min.19 Ongenda execută bine o lovitură liberă de la 25 de metri dar portarul ilfovean este din nou la post. Şi pentru că FC Botoşani a fost incapabilă să marcheze a făcut-o Concordia, plictisită de neputinţa botoşăneană. Astfel că în min.32 Andrei Marc reia în poarta nefericitului basarabean Brînză, în urma unei lovituri libere lateral stânga. Unde erau fundaşii botoşăneni? Undeva, nicăieri! În min.44 Rodriguez vede şi el „galbenul” iar în min.45 Concordia înscrie spectaculos cu capul prin Ghislain Guessan, tot din mijlocul unui buchet tomnatic de fundaşi botoşăneni. Şi pentru că la români o nenorocire nu vine niciodată singură, centralul Rusandru îl expediază în tribune pe antrenorul Costel Enache pentru proteste. 2-0 pentru Concordia Chiajna a fost şi scorul final, chiar dacă în min.68 Dumitraş a zguduit transversala porţii ilfovene iar macaronarului Fabbrini i-au cedat nervii şi a primit cartonaş galben prin min.86. Salba de cartonaşe galbene botoşănene a fost întregită de Golofca în min.92 care a fost sancţionat pentru simulare. Asta e, unii cu golurile, alţii cu „galbenele”. Jenant e faptul că, după nouă etape FC Botoşani a ajuns pe loc retrogradabil, adică 12, cu doar 8 puncte golaveraj 11-13). Şi nici nu se putea altfel când clubul botoşănean a fost transformat de „oameni pricepuţi” într-un veritabil „cimitir al elefanţilor”. Pentru că dragi conducători de club, alde Ongenda, Fabbrini, Brekalo sau Papa, poate au fost fotbalişti cândva, la alte echipe. De Mihai Roman 2 nici nu se mai poate discuta. Pentru că băiatul ăsta e total în afara fenomenului fotbalistic. Dar acum, la prezentul suferinţei botoşănene, aceşti stranieri nu sunt decât nişte umbre ale trecutului. Iar viitorul sună a naibii de rău pentru echipa botoşăneană căreia i s-au cam epuizat soluţiile privind fotbalul. Pentru că urmează o dublă confruntare cu FC Voluntari: marţi 25 septembrie de la ora 16.00 în Cupa României şi sâmbătă 29 septembrie de la ora 19.15 în etapa a X a. Ambele jocuri la Voluntari! Incredibilă şi suspect de pacifistă a fost declaraţia finanţatorului Valeriu Iftime după meci, care între timp trecuse prin vestiarul perdanţilor: „Am văzut multă tristețe. Nu am pierdut decât un meci cu o echipă cu care am mai pierdut. Parcă nici nu se aliniază astrele cu noi. La fiecare meci am avut bară. Nu am fost o echipă slabă astăzi. Au fost mai buni ca noi. Am încurajat echipa. Campionatul e lung. Nu mai avem obiective să dărâmăm lume. Obiectivul nostru rămâne liga 1. Nu pleacă nimeni pentru că suntem în timpul campionatului. Poate mai vine un vârf de atac. Nu cred că cineva poate să critice astăzi echipa noastră. Am luat o bătaie cu 2-0. O să putem să facem același lucru în retur la ei. Eu nu văd o tragedie. Sunt îngrijorat, sunt trist dar mai mult nu pot să fac. Mai sunt meciuri, marți jucăm în cupă, apoi la Voluntari. Trebuie să adunăm puncte. I-am încurajat pe jucători, l-am încurajat pe antrenor. Am nevoie de Costel. Costel poate scoate echipa. Nu este nicio ruptură între Costel și echipă. Echipa a jucat fotbal, am avut niște ocazii. Să nu credeți că mă leagă o prietenie sau o afecțiune specială de un antrenor. Eu am schimbat foarte greu antrenorul și îl schimb doar când are o problemă cu lotul. La ora actuală este o relație super bună. Echipa a jucat fotbal. Am luat o bătaie. Și? O să mai luăm cinci bătăi, o să batem și noi pe alții. O să retrogradăm. Și? Ăsta e fotbalul. E adevărat că oamenii vor victorii, toți vrem victorii dar trebuie să și poți. Campionatul e strâns. Nu am nicio frică de următorul meci. Ce dacă ne bate Voluntari? Noi scoatem toți morții din mormânt. Am scos Iașiul când era în dezastru, Chiajna în dezastru, urmează Voluntari în dezastru, Dinamo e în dezastru. Suntem salvatorii pentru toți morții. Asta e. Poate nu o să fie așa”, a spus Valeriu Iftime. Şi dacă omul cu bani de la FC Botoşani nu s-a arătat prea supărat de eşecul cu Concordia, ne permitem şi noi o mică “aroganţă” şi facem o mică dedicaţie pentru tehnicianul Costel Enache care nu a mai venit la conferinţa de presă de după meci şi căruia nişte spectatori, destul de mulţi, i-au strigat la finalul partidei cu Chiajna, „Demisia! Demisia!”: „Toamna a venit/ Piesa s-a sfârşit/ Ieşi din scen-acum paiaţă/ Teatrul este gol/ Viaţa e un rol/ Fir-ar mama ei de viaţă!”(Gabriel BALAŞA)