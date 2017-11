Actorii botoşăneni au fost din nou ambasadorii culturali ai României la Cernăuţi

Written by:

După o întrerupere de opt luni, săptămâna trecută am fost din nou prezent la Cernăuţi, în inima Bucovinei istorice, pentru a fi prezent la spectacolul Teatrului „Mihai Eminescu” din Botoşani din cadrul Festivalului „Aplauzele de aur ale Bucovinei”. Deplasarea a fost făcută la invitaţia conducerii teatrului botoşănean reprezentată de directorul Traian Apetrei care şi de această dată cu generozitate a asigurat transportul şi cazarea subsemnatului. Ca şi la ediţiile trecute, echipa de actori botoşăneni a fost singura trupă de teatru din România invitată la prestigioasa manifestare, semn clar că profesionalismul dovedit la trecutele festivaluri a rămas adânc întipărit în memoria organizatorilor, respectiv a juriului şi conducerii teatrului cernăuţean „Olga Kobîleanskaya” condus de directorul Iuri Marceak. Prezenţa actorilor botoşăneni la Cernăuţi a fost de bun augur într-un moment în care numeroasa comunitate românească din regiune trece prin momente grele generate de controversatul articol 7 din Legea educaţiei a Ucrainei potrivit căruia şcolile cu predare în limba română din Ucraina ar urma să fie desfiinţate. Iar spectacolul prezentat de teatrul din Botoşani a fost ca o gură de oxigen latină în marea slavă a vestului Ucrainei. Drept pentru care seara zilei de vineri 27 octombrie 2017 a fost a sărbătorii depline pentru iubitorii dramaturgiei româneşti, moment întregit şi de recitalul de muzică simfonică oferit la intrare de o talentată echipă de instrumentişti. Peste 800 de spectatori au umplut superba sală a Teatrului „Olga Kobîleanskaya” pentru a asista la spectacolul „Bocitoarele vesele” după William Shakespeare, cu o regie artistică şi dramatizare semnate de basarabeanul Alexandru Vasilache. În lipsa acestuia, de pregătirea spectacolului, până în cele mai mici amănunte, s-a ocupat sufletista Victoria Bucun căreia îi aparţine coregrafia şi ilustraţia muzicală a piesei şi care a ţinut să fie prezentă pe scenă, spre finalul piesei, alături de minunaţii actori botoşăneni. La ora gongului de început şi pe toată durata spectacolului, printre spectatori s-au aflat şi doamna Eleonora Moldovan – Consul general al României la Cernăuţi însoţită de dl. Ionel Ivan – ministru consilier în cadrul Consulatului român din inima Bucovinei. Şi vreme de două ore actorii: Marius Rogojinschi, Cezar Amitroaei, Daniela Bucătaru, Lidia Uja, Irina Mititelu, Gheorghe Frunză, Narcisa Vornicu, Crenola Muncaciu, Silvia Răileanu, Sorin Ciofu, Mirela Nistor, Mihail Donţu, Gina Pătraşcu Zamfirache, Ioan Creţescu, Andreea Popovici, Radu Dragoş, Lorena Petronela Chiribuţă, Răzvan Amitroaei, Alexandra Vicol, Volin Costin şi Ioan Ciofu, au dat viaţă personajelor shakesperiene spre mulţumirea totală a unui public încântat de prestaţia artiştilor botoşăneni. Pentru că, potrivit mesajului transmis de regizorul Alexandru Vasilache către publicul românesc de la Cernăuţi, prin programul tipărit al spectacolului, „Cunoscând trupa Teatrului „Mihai Eminescu” mi-am dorit să aduc în prim plan o echipă de fete care poate trece de la dramatic, de la tragic, aşa cum sunt bocitoarele, la o situaţie comică, plină de viaţă – de unde şi veselia din spectacol… Totul se construieşte pe ideea veşniciei. Am construit un spectacol cu ecouri care vin de la daci, cu felul lor de a fi, cu îndeletnicirile lor, cu cântecele lor. Tot ceea ce am moştenit noi din floclor vine tocmai din măreţia acestui popor! Se află la mijloc, în spectacol, un colaj din cele mai puternice linii de dragoste pe care ni le-a oferit marele dramaturg!” Iar la final de piesă au răsunat aplauzele consistente a publicului care, în semn de respect şi nesfârşită preţuire, s-a ridicat în picioare mulţumind astfel pentru lecţia de sublimă limbă română predată din nou de actorii din Botoşani la Cernăuţi. Domnii consilieri municipali din Botoşani, toţi 21, în frunte cu primarul Cătălin Flutur ar fi trebuit să fie în sala teatrului cernăuţean ca să le crape obrazul de ruşine pentru felul cum îşi bat joc de clădirea teatrului din Botoşani şi faţă de actorii botoşăneni care s-au dovedit, încă odată, că sunt veritabili ambasadori culturali ai Botoşanilor şi ai României! Un alt moment important al spectacolului botoşănean a fost inevitabila conferinţă de presă de la final unde actorii s-au aflat faţă în faţă cu exigenţii membri ai juriului festivalului. Şi ca o recunoaştere totală, absolut toţi „juriştii” au avut, ca niciodată, numai cuvinte frumoase, elogioase, la adresa întregului spectacol. Într-o traducere din ucraineană în română, asigurată de Vasile Bâcu – preşedintele Societăţii pentru Cultură Românească „Mihai Eminescu” din Cernăuţi şi asistent universitar la catedra de Filologie din cadrul Universităţii „Iurii Fedkovici” din Cernăuţi, au fost remarcaţi toţi actorii, dar în mod special Sorin Ciofu şi Gheorghe Frunză pentru rolurile Eftimie-Zaharia respectiv Panait, dar şi frumuseţea costumelor realizate de Valerica Benea şi Valentin Moloce care au întregit superb scenografia concepută de Mihai Pastramagiu. În cuvântul său, directorul Traian Apetrei a mulţumit organizatorilor şi juriului pentru aprecierile aduse actorilor botoşăneni şi a promis că va onora totdeauna invitaţiile teatrului cernăuţean. Pe drumul de întoarcere, sâmbătă 28 octombrie, actorii au ţinut să-i cânte un sugestiv „Mulţi ani trăiască!” colegei actriţe Lorena Petronela Chiribuţă care şi-a serbat ziua de naştere. Iar ajunşi în Botoşani, autocarul a urmat traseul de odinioară, trecând pe lângă clădirea vechiului teatru, adică pe lângă ruinele unui coşmar peste care s-a aşezat nesfârşita ignoranţă a administraţiei botoşănene. Încă odată ruşine domnilor din administraţia de Botoşani şi parlamentarilor botoşăneni pentru care cultura e la fel de grea şi greu digerabilă… ca şi carnea de porc! (Gabriel BALAŞA)