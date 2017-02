A vorbit şi Chirica că şi el e om!

Nu e greşeală. Cacofonia este meritată de exsluga lui Gigi Nichita cel prins cu „dânsa-n trânsa” prin cele hoteluri de lux ori nu. El, marele om politic, ele care şi-a făcut avere numai din funcţii publice, ele omul căruia-i lipseşte o meserie, deci e cărător de genţi, el omul ce vrea să facă carieră (tot o cacofonie voită, scuzaţi!) politică de răsunet, el Mihăiţă, omul de `ncreredere al fostului primar Gigi, tocmai el s-a găsit să strige hoţii!

Jenant. Dacă-şi băga capu-n-tre umeri sau `n alte părţi mai intime şi aştepta să vadă cât rezistă `n fruntea capitalei Moldovei, că procurorii au câteva dosărele urâte pe adresa lui de când „palma” pentru alţii fonduri publice şi fonduri europene, parcă-l felicitam. L-aş fi apreciat că-şi cunoaşte lungul nasului. Acu’ `nsă după ce a ridicat ciocu’ ba la Dragnea, ba la Grindeanu, ba ca să se afle-n treabă şi să-l vadă procurorii care-l anchetează cât de important este el, se vede clar că omu’ vrea să lovească prin ricoşeu, dar nu-i prea merge. Dragnea nu e prost. Grindeanu are niscaiva dotare la „mansardă”. Se vor băga ăştia pentru salvarea de la cătuşe a lui Mihăiţă? Da de unde! Caracterul cărătorului de genţi `n contul şi-n numele lui Gigi şi a partidului se vede clar şi numai din viaţa personală. Câteva femei, câţiva copii etc. Până pe la vreo 45 de ani. Câtă bază pune acest individ pe familie? Cât respect are acest individ pe celula de bază a societăţii? Nici cât negru sub unghie. Şi tot ei, alde Mihăiţă, Victoraş, alături de alte slugi politice vorbeau de Iohanis că n-are copii şi nu e bun de preşedinte. Păi, nea Mihăiţă, cum e cu familia, cum exemplul propriu? Nu spun că are sau nu dreptate, dar se vede chiar de la câteva poşte că omu’ `şi urmăreşte doar interesul personal. Iar Iaşul cu creditul Dexia, cu amenzi uriaşe la fondurile europene, deci cu datorii cât turnu’ Golii, e `n faliment. Anunţă slugile acestui Mihăiţă că se fac şi se desfac proiecte măreţe pentru capitala Moldovei. E numai gargară. De unde bani, mă slugoilor care-l pupaţi `n dos pe Chirica? Iaşul e `ndatorat pentru mulţi ani de acum `ncolo. S-a bătut al nost’ Mihăiţă că face autostrada Iaşi-Târgu Mureş. Nu l-a băgat nimeni `n seamă, `n afara slugilor pe care le plăteşte să-l aplaude când vorbeşte. E adevărat că autostrada este necesară, dar cu politicieni de-alde Mihăiţă Chirica se va face la anu’ şi la mulţi ani. Continuarea o găsiţi în ediţia tipărită a regionalului Informatorul Moldovei de miercuri 22 februarie 2017.