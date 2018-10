A început programul de modernizare și extindere apă și canalizare în Vaslui

Written by:

Parte a marelui proiect inițiat de Consiliul județean Vaslui în urmă cu mai mulți ani, investiția din municipiul Vaslui va fi terminată în 20 de luni. Recent a fost semnat contractul de execuție cu o companie străină ce are o filială în Timișoara. Primul pas a fost făcut. Primarul municipiului Vaslui, ing. Vasle Pavăl, a declarat că se pun la dispoziție amplasamentele pe care se efectuează lucrări și crede că proiectul va fi realizat în termenul stabilit. „Continuă așadar, în Vaslui, seria proiectelor cu fonduri europene. Azi se dă startul unei etape importante în dezvoltarea și modernizarea rețelelor de apă și canalizare. Drumul până aici a fost lung și anevoios, dar am ajuns și la etapa în care încep lucrările. Cetățenii din Vaslui vor fi beneficiarii proiectului. Primăria are obligația de a fi alături de constructor. A venit momentul ca și localitățile componente orașului să fie tratate cum se cuvine. Extinderea rețelelor de apă și canalizare ridică gradul de confort. După această etapă realizăm programul de infrastructură. Voi pregăti pentru 2019 programul de asfaltare pe străzile unde se finalizează lucrările de apă și canalizare. Apoi urmează o altă etapă care va include străzi ce nu sunt prinse în acest program”, a spus la semnarea contractului de execuție primarul municipiului Vaslui, ing. Vasile Pavăl.

Despre faptul că Vasluiul este mereu un șantier de mai bine de-un deceniu, aici fiind cheltuite multe fonduri europene dar și guvernamentale, am mai scris. Iată că și anul acesta din care mai sunt vreo trei luni s-a lucrat mult în vaslui, iar deplasarea investițiilor mari și către localitățile componente, acum parte a orașului, e o veste deosebită. Nu vor mai fi diferențe între cei care locuiesc la Rediu, Viișoara etc și cetățenii care locuiesc în Vaslui. Reabilitare se face pe aproape 10 kilometri iar extinderea rețelelor de apă înseamnă aproape 24 de kilometri. Pe lângă reabilitare și extindere proiectul include stație de ridicare a presiunii, stație de clorinare și cămine. De remarcat este faptul că rețeaua nouă va fi construită astfel încât să permită noi extinderi care nu sunt incluse în acest proiect de investiții. Spuneam anterior de localitățile componente care au devenit cartiere ale orașului. La Moara Grecilor se extinde rețeaua de apă cu 7,4 kilometri, la Viișoara cu peste 8 kilometri, la Rediu cu peste 9 kilometri de rețea de apă, iar la Brodoc se extinde cu aproape 8 kilometri. Totodată, rețeaua de canalizare se mărește cu peste 21 de kilometri și tocmai de aceea primarul spunea că a venit momentul ca și localitățile componente să fie tratate cum se cuvine. Cert este că în câțiva ani tot Vasluiul va avea apă și canalizare, dar și drumuri modernizate, iar calitatea vieții localnicilor și dezvoltarea orașului vor înregistra un salt semnificativ. Lista cu străzile pe care se vor face rețele noi de apă și canalizare o găsiți în ediția tipărită a regionalului Informatorul Moldovei de miercuri 10 octombrie 2018.