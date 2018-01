Bilanț pozitiv și încredere în viitorul apropiat

Dezvoltarea municipiului Vaslui va continua cu alte investiții de amploare ce se vor derula cu fonduri europene, fonduri locale și de la bugetul central.

Pe final de an tot omul gospodar își face un bilanț pentru a vedea ce a reușit și ce mai trebuie modificat pentru ca să-și îndeplinească obiectivele pe care și le-a propus. La Vaslui, primarul municipiului reședință de județ, ing. Vasile Pavăl a spus, în așteptarea anului 2018, că 2017 a fost bun și s-a realizat în mare măsură programul propus. Investițiile propuse au fost reușite într-o proporție îmbucurătoare însă mai sunt întârzieri din diferite cauze. Dacă am adus în discuție investițiile publice mai trebuie spus că acestea au fost realizate din surse locale, fonduri europene și guvernamentale. La capitolul venituri situația este relativ bună ceea ce a permis aplicarea tuturor modificărilor legislative apărute în cursul anului și-n special creșterile de salarii. Bugetul local este împărțit în două și anume zona de funcționare conform legii și zona de dezvoltare. Nu poate fi considerat o noutate acest bilanț pe scurt având în vedere că în fiecare an, prin munca echipei pe care a format-o primarul Pavăl la Primăria Vaslui, bugetul local a fost bine gestionat și nu s-au înregistrat situații deosebite. După cum se știe, aceeași echipă condusă bine de inginerul constructor Vasile Pavăl a reușit să atragă importante fonduri europene care au schimbat imaginea orașului și au așezat Vasluiul pe un loc fruntaș bine meritat. Am mai spus-o și repet că nu trebuie analize sofisticate pentru a observa creșterea orașului de la an la an. Traficul rutier s-a dublat în ultimii ani, dinspre Vaslui și către Vaslui, iar locurile de cazare în hoteluri și pensiuni sunt mereu ocupate. Asta înseamnă că vechea cetate a lui Ștefan cel Mare a devenit mult mai atractivă pentru dezvoltarea unor activități. Aceste activități private, mai mici sau mai mari, creează locuri de muncă și evident conduc la creșterea nivelului de trai. Anul trecut municipiul Vaslui a fost premiat la nivel național pentru gestionarea spațiilor verzi ceea ce înseamnă că orașul asigură un grad ridicat de confort localnicilor. Totodată, pe latură cultural-tradițională municipiul reședință de județ a făcut pași importanți înainte promovând frumusețile locului, portul și tradițiile care aduc plus valoare și recunoaștere la nivel național și internațional. Asta este imaginea completă pe care o vede și o reține fiecare oaspete al orașului. Evident că toate investițiile pe cartiere, cum au fost programate de administrația locală, s-au derulat mai greu sau mai ușor, din cauza unor factori externi. Firmele de construcții duc lipsă de forță de muncă, legislația privind licitațiile publice a fost destul de neclară să-i spunem și permite tot felul de contestații fără obiect care întârzie începerea efectivă a lucrărilor. Și așa însă administrația locală a găsit soluții. „Atât pe zona de funcționare cât și pe zona de dezvoltare am încercat să ne facem treaba și am reușit în mare parte. Prin lege trebuie să asigurăm buna funcționare a tuturor instituțiilor din subordinea Consiliului Local. Am reușit să asigurăm salarii decente, ceea ce înseamnă un plus de calitate în munca fiecărui salariat din Primărie și unitățile subordonate. Asistența socială, curățenia orașului, buna administrare a unităților de învățământ, toate au fost asigurate la un nivel bun, ceea ce înseamnă eforturi considerabile din partea tuturor celor implicați.

Pe partea de dezvoltare avem o viziune clară pe care am prezentat-o la momentul potrivit. Gândirea noastră este pentru dezvoltarea în continuare a comunității, scopul fiind creșterea nivelului de trai al cetățenilor. Am fost între două perioade de finanțare, dacă vorbim de fonduri europene. Mai multe proiecte majore de investiții au fost finalizate și altele urmează să înceapă. Am finalizat investițiile cu fonduri europene inițiate pe vechea perioadă de finanțare și am justificat cheltuirea banilor, ceea ce ne permite să atragem alte fonduri. Liniile mari de acțiune se știu”, a declarat la finalul anului trecut primarul municipiului Vaslui, ing. Vasile Pavăl.

Dezvoltarea comunității pe viitor este principala preocupare a echipei din fruntea primăriei

Fondurile locale alocate investițiilor în anul ce tocmai a trecut s-au îndreptat cu predilecție către infrastructură. Unele obiective au intrat în funcțiune, iar alte trebuie finalizate. Administrația locală se arată preocupată de dezvoltarea comunității în viitor. „Am și restanțe din cauze obiective, dar eu îmi asum în primul rând responsabilitatea. Poate n-am insistat atât cât trebuia, poate n-am găsit toate mijloacele și de aceea pe zona de dezvoltare ne-am îndeplinit obiectivele în proporție de 70-75%. Vorbim în acest context de lipsa constructorilor, de întârzierea întocmirii unor documentații din cauza unor reglementări legale noi și de aceea unele obiective n-au fost definitivate, iar la altele n-am avansat serios. Unele autorizații se obțin cu mare greutate. Pentru noul Bazar am obținut foarte greu autorizația de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Am reușit însă întocmirea documentației pentru modernizarea străzilor Traian și Republicii. Mai trebuie spus că firmele de construcții s-au mobilizat greu la utilități pe Costache Negri și Hușului. Cred însă că în 2018 proiectul de alimentare cu apă, faza rețelelor, va intra serios în lucru. Stația de tratare a apei, tot în acest proiect mare, este gata și e în probe, iar stația de epurare este gata și e tot în probe. Au rămas rețelele de modernizat și extins acolo unde-i cazul și ar trebui ca prin luna mai să înceapă lucrările. Tot la capitolul nerealizări sunt unele obiective care nu-mi aparțin. E vorba de unitatea militară, Clubul elevilor, Sala sporturilor sau Casa agronomului, obiective pentru care am făcut mai multe solicitări ca să vină la administrația locală, dar hotărârile finale întârzie și acest fapt ne afectează. Sunt obiective din orașul nostru și evident că-și pun amprenta asupra imaginii Vasluiului. Cine stă să analizeze că acele clădiri sunt în proprietatea unor ministere și nu sunt ale orașului Vaslui? Aceeași situație am întâmpinat și-n cazul decolmatării pârâului Delea în zona Gării. Am avut mai multe întâlniri cu Apele Române, la Iași, dar mi s-a comunicat că se află în perioada de reproiectare. Sunt nerealizări care nu țin de mine, de noi, dar ne afectează. La drumuri, am reușit să trecem în administrarea orașului segmentele de drumuri naționale 15 D, Vaslui-Negrești până la ieșirea din Vaslui și 2 E, Vaslui-Bacău tot la fel până la ieșirea din oraș. Fiind la noi le vom putea administra corespunzător. Tot la drumuri mai este un subiect la ordinea zilei și anume centura ocolitoare a Vasluiului. Drumul în cauză este prins în programul ministerului de resort. Se va moderniza drumul Bârlad-Iași care include centura ocolitoare”, a mai spus primarul Vasile Pavăl.

Aici mai trebuie precizat că orașul Vaslui a crescut la propriu având în vedere extinderea intravilanului, conform noului Plan Urbanistic General, iar asta arată că orașul se dezvoltă pe toate planurile.

„2018 va fi privit cu mai multă responsabilitate”

Pentru anul care abia a început sunt obiective de continuat care au fost începute în 2017, dar și obiective care vor demara anul acesta. „2018 va fi privit cu mai multă responsabilitate”, spune primarul municipiului Vaslui. În 2018 vin proiecte cu finanțare europeană, iar speranța autorităților este ca Vasluiul să aibă alocate sume de la bugetul central cel puțin la nivelul anului 2017. Totodată, din surse locale trebuie să se colecteze la fel ca-n 2017, adică peste 95%. Analiza ce se realizează în aceste zile, la nivelul administrației locale, are în vedere toată legislația în forma nouă adoptată de Guvern și Parlament. 2017, mai spune primarul Pavăl, s-a încheiat cu un excedent mic după toate plățile. „Încheiem un an frământat, cu multă muncă, realizări și nerealizări, dar trebuie să gândim pozitiv pentru 2018. Au fost simplificate unele acte normative, cum ar fi legea achizițiilor publice și-n același timp vreau să spun că trebuie să asigurăm finanțare corespunzătoare pentru aplicarea noii legi a salarizării personalului. În 2017 cea mai mare sumă a mers către învățământ și sperăm ca rezultatele elevilor să fie la înălțimea eforturilor depuse, la fel cum au fost și-n anul școlar 2016-2017. Ne mândrim cu elevii, cu tinerii noștri pentru că muncesc și obțin rezultate bune, promovând orașul. Cel mai important este că împreună am făcut un pas hotărâtor către normalitate. Am reușit să așezăm Vasluiul pe o treaptă meritorie și-n 2018 va fi greu, dar nu imposibil, de menținut la acest nivel. Facem eforturi în această direcție pentru a păstra și a întreține obiectivele reușite și, implicit, nivelul la care am ridicat orașul. Vom încerca totodată să facem o mai mare promovare a obiectivelor și a punctelor de atracție din oraș, mai ales că avem o creștere la capitolul imagine. Nu trec indiferent pe lângă semnalele primite de la oameni și evident că toate se adună în strategia pe care o aplicăm. De asemenea, avem în vedere fenomenul cultural, fenomenul sportiv, adică tot ce ține de viața orașului nostru. Pentru 2018 îndemnul meu este responsabilitate, străduință și profesionalism”, a concluzionat primarul municipiului Vaslui, ing. Vasile Pavăl.

Revelion de nota 10 la Vaslui

Modestia este mult mai apreciată uneori. Fără artiști scumpi, care doar se arată pe scenă prăfuiți și mototoliți de la alte concerte, la Vaslui Piața Civică a orașului a devenit neîncăpătoare la trecerea dintre ani. Formații locale au întreținut atmosfera și vasluienii au apreciat alegerea făcută de administrația locală. Vecinii de la Iași au cheltuit vreo 2 kilometri de asfalt pentru cântăreții care evident că n-au cântat în direct ci doar au mimat, iar înregistrările și-au făcut „treaba”. Să dai atâția bani ca să asculți niște melodii înregistrate pe care le poate accesa oricine pe internet e aberant însă unii aruncă și-n câini, cum spune moldoveanul, cu banii contribuabililor pentru că așa s-au învățat. Nu va mai dura mult până ce oamenii de rând vor înțelege că mai presus de a umple conturile unui cântăreț la modă pot fi sănătatea, educația, confortul de zi cu zi.

Revenind, sărbătorile de iarnă au fost deosebite la Vaslui. Datinile și obiceiurile au umplut centrul orașului reședință de județ, atât pe 17 decembrie 2017, când s-a desfășurat Festivalul de datini, cât și pe 28 decembrie. Chiar dacă zăpada a lipsit, aroma sărbătorilor de iarnă și-a făcut simțită prezența. Felicitări organizatorilor, un an mai bun tuturor cu pace, stabilitate și solidaritate. La mulți ani! (B. A.)