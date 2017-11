De neimaginat! Aici se consumă energiile politicienilor din România!

Written by:

Written on:

Ești tare nea Liviu, dar ce folos că te bați cu ai tăi? Asta cred că ar fi cea mai bună replică la declarațiile incendiare ale lui Liviu Dragnea, care din baron de Teleorman a devenit baron de România. Îl duce mintea cum să le încurce gândurile celor din PSD, că doar nu degeaba a stat pe lângă Băsescu. A reușit ce alții cu vechime în PSD n-au putut. A fost ales președinte al PSD, având o ascensiune „pe repede înainte”. Mai ieri venea din Partidul Democrat al fostului președinte Băsescu, iar azi e baron de România. L-a făcut să se „ceară afară” pe fostul șef al PSD și prieten foarte bun, după cum se lăudau cândva amândoi, respectând regula în acest partid, iar acum dă dovadă că are curaj și stăpânește cât de cât arta manipulării și mai mereu are vorbele la el.

E aproape de cătușele DNA, pe bune sau nu, e altă discuție și „pălește crâncen”. E bine, însă nu ne interesează să „pălească” în țară ci ne-ar interesa să-și utilizeze tirul în exterior, la fel ca Orban din Ungaria sau alții care luptă cu adevărat pentru concetățenii lor. Problema la români e că mereu s-au bătut între ei, iar când merg „afară” devin slugi libidinoase. Dacă Liviu Dragnea s-ar fi răstit la europeni și americani ca la Codruța sau la cine știe ce slugă de ziarist ori membru de partid l-aș fi numit patriot. Așa însă e un politician mediocru, fără mamă, fără tată în politică, frate doar cu portofelul său. De asta România n-a construit decât în perioada comunistă. Cu sau fără libertate de exprimare, cu pâine pe cartelă ca să nu fie toată cumpărată pentru porci, c-așa era atunci, porcii din gosodării erau crescuți cu pâine, cu butelii luate stând la rând, cu emisiune la televizor doar câteva ore din 24, cu benzină cu porția s-a construit România. Făceau corupții, pardon, capitaliștii lui Brătianu, Maniu etc rețele de curent electric în munți sau baraje cum e cel de la Bicaz ori blocuri cu viteză chinezească? Nici vorbă. Dacă nu erau comuniștii lui Ceaușescu România era cu 5.000 de ani în urma Occidentului. Corupția în capitalismul lui Brătianu și Maniu era meniul zilei peste tot. Pe timpul așa zisei case regale corupția ajunsese la un nivel de neimaginat. La fel e și acum. Partidele „istorice” erau de fapt niște găști de mafioți care urmăreau doar să ajungă la putere pentru clientela de partid. Marele Caragiale a ilustrat perfect realitatea. Poetul minune, Mihai Eminescu a fost omorât pentru că a descris în amănunt realitatea românească, adică hoția generalizată din țară. Așadar, istoria se repetă. Reacția și tupeul lui Liviu Dragnea sunt de apreciat, însă flăcările nu sunt direcționate unde trebuie. L-am crezut pe Băsescu atunci când vorbea de țepe și chiar am crezut că o să aibă tupeu să le spună verde-n față occidentalilor că românii nu-s slugile lor. N-a avut atâta tupeu. Dacă în țară se dădea zmeu, peste hotare nu era decât un linge blide. „Elevul” lui, Liviu Dragnea, nu putea fi altfel. Iată, așadar unde se consumă energiile politicienilor români. Se luptă ca proștii unii cu alții. Unde ești tu, Țepeș, Doamne? (B. A.)