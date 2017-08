23 august 1944, momentul marii trădări naționale

Written by:

Istoria adevărată a României Mari arată că dintotdeauna au fost trădători. Iată că se împlinesc 73 de ani de la momentul marii trădări naționale – 23 august 1944. N-a fost revoluție, n-a fost război de eliberare națională, ci a fost o mare trădare din partea lui Mihai I, care-și spunea rege și a liderilor politici ai vremii. Mihai, Brătianu, Maniu pot fi considerați, fără greșeală, groparii României Mari. Astăzi, când mai este puțin până se împlinesc 100 de ani de la Marea Unire din 1918 de la Alba Iulia, parcă se văd tot mai clar fantomele trădătorilor de țară și neam. Istoria adevărată precizează clar că România nu a fost ocupată de nemți. Dacă nu a fost ocupație atunci care a fost războiul de eliberare națională? Am publicat, prin grija unui iubitor de istorie, a unui patriot, fragmente din documentele vremii care arată clar că Mihai I alături de Constantin Brătianu și Iuliu Maniu au oferit țara pe tavă rușilor. România a fost sub ocupație rusească nu sub ocupație nemțească și mare lucru e că rușii n-au rămas până-n zilele noastre pe tot teritoriul țării. N-au plecat însă din Republica Moldova, care-i teritoriu românesc. Mihai („copilul acesta, cum îi spunea, pe bună dreptate, mareșalul Ion Antonescu”), în cârdășie cu rușii, a ordonat cică întoarcerea armelor și frăția cu Stalin în schimbul cedării unor teritorii românești, dar și pentru ca să-și salveze pielea și averea. A plecat atunci cu avere, iar după 1990 a mai primit un sfert din țara pe care a vândut-o. Iată așadar că trădători de neam au fost sunt și vor fi mereu. Continuarea materialului de față o găsiți în regionalul Informatorul Moldovei, ediția tipărită din 23 augst 2017.