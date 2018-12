10 miliarde euro pentru investiții publice locale în 2019

În ultimii doi ani, încet, încet, au început să meargă investițiile publice. Bani sunt, firmele de construcții nu găsesc oameni, dar în fiecare localitate din Moldova și din România se lucrează la cel puțin un obiectiv public. 2018 a fost cel mai bun an din ultimele decenii. Pentru 2019 se anunță investiții publice mai multe, iar investițiile private mai mici sau mai mari merg în același ritm. {efa Executivului a spus recent că în bugetul pe 2019 se va regăsi un Fond de Investiții Locale, prin care localitățile vor putea opta pentru câte două proiecte de finanțare fiecare, pentru canalizare, apă sau renovarea școlii. OUG ar urma să fie adoptată de Guvern. La rândul său, Liviu Dragnea a declarat că bugetul pentru Fondul de Investiții Locale este de 10 miliarde de euro.

Programul Național de Dezvoltare Locală este un succes. Toate investițiile realizate prin acest program guvernamental sunt cu plățile la zi, deci sunt bani, nu au fost începute lucrări doar pentru a fura niște bani publici și pentru imaginea unuia sau altuia, așa cum se întâmpla pe timpul liberalilor sau a pedeliștilor. Pe timpul Guvernării PDL au fost câteva zone în țară care s-au dezvoltat. Acelea erau conduse însă de „grei” ai partidului. Restul nu conta. Au contat în primul rând gențile cu bani care se plimbau prin țară între firmele de casă, politicieni și așa mai departe. Avem confirmarea faptului că grei ai PDL umblau cu genți de bani și puneau la cale tunuri discutând cu șefii serviciilor secrete și ai DNA. Până la urmă li s-au închis cu cătușe cărările chiar de către sistemul pus la cale de ei. Trecem peste deoarece poporul este interesat dacă nu mai merge prin noroi, dacă poate să-și câștige cinstit pâinea aici în țară, dacă generațiile viitoare au școli în care să învețe.

2019 aduce un fond pentru investiții locale de zece miliarde euro. Asta înseamnă că-n toate localitățile din România se va lucra la cel puțin un obiectiv public. E un mare pas înainte având în vedere lipsa investițiilor publice din ultimii aproape 30 de ani. Toți au promis, toți guvernanții au alocat bani pe culori politice, pe interese de partid, pe comisioane, dar gata, e timpul pentru dezvoltarea în ansamblu a României. Strategia de dezvoltare lansată de PSD, afirmațiile celui care a inventat Programul Național de Dezvoltare Locală, liderul PSD Liviu Dragnea și faptul că multe proiecte de investiții s-au materializat, chiar dacă mulți spuneau că sunt doar promisiuni, arată clar că se dorește dezvoltarea României și se lucrează intens în această direcție. „Eu am spus că e bine dacă măcar 30% din programul de guvernare se materializează. Iată că vine unul (Liviu Dragnea, n.r.) și vrea ducerea la îndeplinire a programului de guvernare sută la sută. Se poate nega evidența? Se pot nega investițiile publice din fiecare localitate? Oamenii nu văd? Pentru binele poporului român e necesar ca programul de guvernare să fie dus la capăt. În 2020 pensiile vor avea o creștere de 40%. Salariile au crescut, investiții publice sunt, iar toate aceste aspecte sunt vizibile”, a spus recent pentru regionalul Informatorul Moldovei deputatul PSD Aurel Căciulă.

Discurs realist de la tribuna Parlamentului

Președintele PSD, Liviu Dragnea a avut recent un discurs în care a punctat principalele probleme și a vorbit de măsuri care vor conduce la o dezvoltare susținută a României. Dragnea și-a început discursul după difuzarea unui filmuleț despre realizările PSD din ultimii doi ani. „Ați văzut? Asta este realitatea din România, aceasta este realitatea pe care vor s-o schimbe. Vor să convingă românii că albul este negru. În ultimii doi ani am fost atacați, criticați, urmăriți, ascultați, anchetați. Sunt doi ani în care, exact din ianuarie 2017, au încercat să ne oprească, au încercat să ne oprească cu orice preț, cu orice mijloace, să nu realizăm acest program de guvernare. De ce? Pentru ca românii să nu fie fericiți, pentru ca românii să fie în continuare supărați, nemulțumiți. Doar așa pot încolți semnințele urii în acest popor. S-a încercat dezbinarea noastră, sfâșierea acestui partid, atât din interiorul nostru, cât și din exteriorul nostru. Atât din interiorul guvernării, cât și din exteriorul guvernării. Atât din interiorul țării, cât și din exteriorul țării. Am fost trădati de unii pe care i-am considerat camarazii noștri și care au fugit la un partid de securiști, făcut de securiști, pentru securiști. Vorbim de un asalt permanent, furibund, la adresa mea, a Guvernului, la adresa premierului, a lui Călin. Au sperat că vom eșua în plan economic: că nu vom plăti salariile, pensiile, că nu vom avea creștere economică… Au ieșit vreodată, Iohannis, să spună că au greșit? Bineînțeles că s-au înșelat amarnic. Se vorbea de eșecul Planulului Național de Dezvoltare Locală, PNDL, pe care eu l-am inventat, împreună cu Sevil Shhaideh. Este cel mai amplu proiect de dezvoltare locală, cel mai curajos și cel mai complex. Din păcate nu este o vedetă, dar asta nu înseamnă că aleșii noștri, primarii, miniștrii noștri nu au datoria să îl promoveze. Acest program se va face, nu cu propunerea de buget care a plecat de la Ministerul de Finanțe, ci cu sumele care au fost propuse la începutul anului, pentru că acest proiect crește de la an la an. Așa că vă doresc succces, dnă prim-ministru, miercuri, la întâlnirea de la CSAT.

Miza este de fapt România, viitorul acestei țări. Miza o reprezintă resursele naturale ale țării, rolul major pe care îl poate juca în regiune. Miza este dreptul fiecărui român la o justiție corectă.

În ultima perioadă, știți foarte bine, poziția României în interiorul Uniunii Europene a fost atacată, pentru lucruri care se întâmplă peste tot în UE

Ni s-a cerut să suspendăm legi deja adoptate de Parlament. Peste tot în Europa parlamentele sunt suverane, reprezintă suveranitatea popoarelor, nouă ni s-a cerut să suspendăm legile. Pentru că au prevederi care <<nu ne plac>> (europenii spun că „nu ne plac”). Dar sunt și în alte țări! <<Dar la voi nu merg>>. Ni s-a cerut să oprim, să blocăm proceduri de numire și revocare. Ni s-a cerut să nesocotim decizii ale CCR. Mai mult de atât, ni s-a cerut să modificăm și propria Constituție. Acum se constată că e nevoie să fie modificată ca să dăm mai multe puteri președintelui Iohannis. {i când n-o să mai fie Iohannis ce facem? Revenim și îi dăm puteri mai mici președintelui? Sau spunem: Klaus Werner Iohannis – președinte pe viață în România! Să trăiască!

Dacă nu vrem asta, suntem obligați să luptăm. Despre România se spune că e o țară prea coruptă pentru a fi un stat cu drepturi depline. Împotriva țării noastre s-a votat o rezoluție, pe care ați văzut-o la tv probabil și profit aici s-o felicit pe doamna premier pentru discursul din Parlamentul European. S-a votat o rezoluție nedreaptă, condamnând fapte care se întâmplă în toate țările europene. Ce s-a spus în rezoluția aia: că jandarmii români au acționat disproporționat împotriva oamenilor pașnici… care dădeau foc, care băteau jandarmerița. A fost criticat Orban pentru ce face în Ungaria. Se spune că și în România este o problemă. Eu nu știu ce problemă este în Ungaria pentru că eu cred că, în continuare, fiecare țară are dreptul să-și decidă soarta.

Niște parlamentari români, trădători, chiar în preajma Centenarului României, au votat împotriva țării noastre, au votat împotriva României. Domnilor Mircea Drăghici, Marian Neacșu….. vă rog ca după Anul Nou să depuneți acea plângere pentru înaltă trădare împotriva lui Klaus Werner Iohannis”, a spus printre altele președintele PSD Liviu Dragnea.