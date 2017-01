Finalizarea unor proiecte de anvergură, lansarea altora, continuarea modernizării cartierelor oraşului, responsabilitatea încheierii unui mandat în fruntea comunităţii pentru inginerul Vasile Pavăl şi începerea altui mandat, primarul Pavăl fiind ales în iunie 2016 cu o majoritate covârşitoare, ceea ce arată implicarea domniei sale în toate problemele comunităţii, toate acestea au caracterizat oraşul care a înregistrat cea mai ridicată dezvoltare din Moldova în ultimii ani. Vorbim de oraşul Vaslui care a depăşit chiar oraşe reşedinţă de judeţ mult mai mari din Moldova şi, cândva, mai importante, în ceea ce priveşte dezvoltarea. Acestea sunt rezultatele aplicării unei strategii pe termen lung. Asta înseamnă să ai viziune, bună credinţă şi convingerea că lucrul bine făcut e acceptat de majoritate.

„În 2016 am avut responsabilitatea încheierii unui mandat destul de greu, cu multe proiecte de investiţii şi începutul altui mandat, care pentru mine înseamnă continuarea proiectelor în derulare şi iniţierea altora noi, adică urmărirea şi îndeplinirea strategiei de dezvoltare. Mereu am participat activ la viaţa comunităţii, pentru că toate problemele poţi să le vezi dacă eşti prezent în comunitate. Un mandat nu poate fi perfect. Ar fi de dorit. Un an diferă de altul. Din motive obiective sau chiar subiective unele proiecte se realizează, iar altele nu. Bazându-mă însă pe un colectiv deosebit din Primărie, cu care am lucrat foarte bine şi-i mulţumesc pentru asta, am reuşit să finalizăm o serie de proiecte şi să începem alte investiţii”, a spus primarul municipiului Vaslui, ing. Vasile Pavăl, pe finalul anului trecut. De multe ori am spus că buna credinţă, în cazul unui ales, înseamnă implicare în problemele comunităţii. Din păcate, puţini sunt cei care candidează şi ocupă apoi un fotoliu undeva, ca ulterior să implice activ în dezvoltarea comunităţii care i-a ales. Exemple din acestea sunt la tot pasul şi de aceea multe comunităţi se află şi-n 2017 în noroi. Acesta-i subiectul pe care ar trebui să-l abordeze guvernul cu toate implicaţiile ce decurg de aici.

„Mi s-a acordat un nou mandat, o responsabilitate şi voi munci la fel ca până acum, dar aştept şi implicare din partea celor ce au ajuns în Parlament…”

2016 a fos marcat de două serii de alegeri. Au fost alegeri locale şi alegeri parlamentare. 2017 ar trebui să reprezinte un început pentru comunităţile locale, dar şi pentru ţară în general. Abordând simplu, ca de obicei, probleme insurmontabile pentru alţii, primarul Vasluiului spunea doar atât: „voi munci ca şi până acum”. Rezultatele depind însă şi de abordarea pe care o au parlamentarii aleşi în decembrie 2016. De la aceştia se aşteaptă mai multă implicare în problemele comunităţilor locale, ceea ce înseamnă, în primul rând, o legislaţie clară, nu cârpeli de azi pe mâine. „Sunt prea multe legi, normele de aplicare vin foarte târziu, iar când vin uneori nu mai pot fi aplicate. Aşteptarea mea de la parlamentari este în privinţa cadrului legislativ. Legislaţia trebuie aşezată pentru dezvoltarea comunităţilor. În unele cazuri sunt piedici serioase”, a spus în continuare primarul municipiului Vaslui, oraşul care a înregistrat în ultimii ani cea mai importantă dezvoltare.

Revenind în plan local, primarul Pavăl spun că la Vaslui s-a realizat ceea ce era necesar şi alte proiecte de investiţii vor intra în lucru în perioada următoare. „95% încasări la bugetul local de la firme şi persoane fizice arată o arbordare corectă a problemelor comunităţii. Arată că administraţia locală a finanţat corespuzător obiectivele de investiţii necesare, sarcină care ne-a revenit. Mai înseamnă o creştere a încrederii în activitatea Primăriei. Am avut în 2016 şi surse atrase pe programul operaţional regional, pe proiecte cu şcolile, pe proiecte transfrontaliere. Toate investiţiile au fost încheiate cu succes. Îmbucurător este faptul că avem noi propuneri de parteneriate şi colaborări, ca urmare a respectării angajamentelor asumate. Am câştigat în credibilitate, ceea ce reprezintă un mare pas înainte de oraşul nostru. E adevărat că 2016 s-a aşezat şi cu câteva nerealizări pe care mi le asum. Am avut prevederi bugetare pentru a începe proiectul privind Bazarul şi târgul de maşini. Proiectul e în faza obţinerii autorizaţiilor necesare. V-a începe în perioada imediat următoare. Apoi, n-am pus în funcţiune ştrandul. Poate n-am fost eu destul de atent la acest obiectiv. Totodată, n-am reuşit să definitivăm proiectul cu cele 3 secţii ale spitalului municipal. Acesta se va afla în centrul atenţiei în 2017. În alte zone unde am avut finanţare am reuşit. Am încheiat 2016 cu excedent bugetar provenit de la unele investiţii nerealizate, dar şi din economii, iar excedentul va merge evident la fondul de dezvoltare. 2017 va fi unul dintre cei mai grei ani de când sunt la Primărie”, a spus în continuare primarul Vasile Pavăl.

În 2017 se stabilesc proiectele pentru următorii 4-5 ani…

Edilul Vasluiului spune că 2017 va fi unul dintre cei mai grei ani de când se află în fruntea comunităţii, pentru că acum trebuie stabilite proiectele şi direcţiile de acţiune pentru următorii 4-5 ani. „Vor începe multe proiecte în 2017. Nu voi avea linişte până nu voi vedea proiectele de investiţii în lucru. Pe programul operaţional regional axa 4, dezvoltare urbană Vasluiul are 27 milioane euro. Planul integrat de dezvoltare urbană care s-a încheiat cu proiectele ştiute s-a materializat în investiţii de circa 17-18 milioane euro. Acum vin 27 milioane euro. Sunt bani mai mulţi şi avem responsabilitatea realizării invvestiţiilor necesare. Oraşul se dezvoltă şi nevoile cresc. Trebuie să repornim motoarele în proiectul de alimentare cu apă, în 2017 se intră pe reţele. Este investiţia operatorului de apă. Un alt proiect deosebit de important este planul urbanistic general care se reactualizează din zece în zece ani conform legii. Planul a fost realizat în 2007 şi-n 2017 trebuie actualizat. Acest document este capital pentru dezvoltarea pe viitor a municipiului reşedinţă de judeţ. Documentul va creiona dezvoltarea Vasluiului pe următorii 10 ani. Se culeg date din teren, se aşează pe hârtie şi se face dezbatere publică. Termenul pentru planul urbanistic general este iunie 2017. Au fost stabilite o serie de coordonate la nivelul Agenţiei de dezvoltare nord-est, la consiliul regional derula recent, iar în ianuarie primarii celor 6 municipii reşedinţă de judeţ vor fi la Vaslui pentru continuarea discuţiilor.

Totodată, avem investiţii cu fonduri de la bugetul local ce trebuie realizate. Târgul de maşini şi bazarul, reparaţii capitale pe străzile Traian şi Republicii, definitivarea lucrărilor în cartierul 13 decembrie, repunerea în funcţiune a ştrandului, acestea sunt câteva obiective importante pentru 2017. După cum bine ştiu vasluienii, administraţia locală este preocupată şi de activtatea sportivă şi fenomenul cultural. Avem în 2017 Hora din străbuni, manifestare care-i din doi în doi ani, pregătim ediţia a II-a a Târgului de flori, o manifestare începută în 2016 şi care a avut succes. Târgul de flori va fi de Sfinţii Constantin şi Elena, pe 21 mai. Sunt şi Zilele Vasluiului, dar şi alte manifestări culturale ce animează viaţa oraşului şi care fac parte din cartea de vizită a oraşului nostru. Avem o echipă bună în Primărie cu care lucrăm, avem un Consiliu local bun, avem excedent bugetar care ne permite să lucrăm şi până la aprobarea bugetului pe anul 2017 şi sut convins că vom reuşi. Aştept în acelaşi timp ca noul guvern să intre la lucru pentru că avem două probleme care crează disconfort oraşului. E vorba de sala sporturilor şi palatul copiilor. Acum nu sunt ale administraţiei locale, dar evident că-s în responsabilitatea noastră, sunt în Vaslui. Voi lupta pentru ca ambele obiective să fie aduse în parametrii corespunzători. Al treilea obiectiv este unitatea militară preluată. Am înaintat ministerului Apărării documentaţia necesară şi aşteptăm decizia lor”, a spus în continuare primarul Vasluiului.

Salarizarea funcţionarilor din primărie este o mare problemă

Edilul Vasluiului ca mai toţi primarii acuză, pe bună dreptate, faptul că funcţionarii din primării sunt plătiţi mizerabil. Subiectul este de actualitate şi am relatat situaţia pe larg şi-n ale ediţii ale regionalului nostru. „Ca să poţi face investiţii, ca să poţi dezvolta o comunitate în primul rând trebuie să ai oameni bine pregătiţi. Am angajat circa 50 de oameni în administraţia publică, dar au plecat ami mulţi, în mediul privat pe salarii mai mari sau la muncă în străinătate. Dacă în următoarea perioadă nu se va lua în calcul şi salarizarea din administraţia publică locală va fi grav. Nu vom avea cu cine lucra. Legea care a majorat salariile în învăţământ şi-n sănătate cu 15% a creat deja discuţii. Sper ca legea unică de salarizare să rezolve problemele existente. Responsabilităţile cresc iar salariile sunt sub limita decenţei. Dacă personalul nu este retribuit corespunzător pleacă. 2016 a fost un an bun, ne-a arătat că suntem în atenţia comunităţii, că oamenii sunt alături de administraţia locală. 2017 îl începem cu speranţe de mai bine. EU am rămas acelaşi om, n-am voie să greşesc ori să mă supăr că mi se taie nasu’. Dacă-n 2017 lansez proiectele gândite apoi pot să mă retrag liniştit, pentru că vine momentul. Nu poţi sta într-o funcţie din asta la nesfârşit”, a concluzionat primarul municipiului Vaslui, ing. Vasile Pavăl.

Revelionul 2017 s-a petrecut ca-n fiecare an, însă administraţia locală nu a făcut risipă ca-n alte oraşe cu „pretenţii” în care oamenii au, în centrul târgului, closete în curte pentru că nu-i reţea de canalizare sau merg prin noroi. Aşa zişii artişti culeg zeci şi sute de mii de euro pentru una-două ore de „fâţâit” pe scenă în timp ce discul cântă singur. În loc să arunci câteva zeci de mii de euro în conturile acestora, mai degrabă mai asfaltezi u sector de drum, că e mult mai benefici pentru comunitate. Asta a fost gândirea edilului municipiului reşedinţă de judeţ. {i parcă nu e o gândire dăunătoare dezvoltării comunităţii, nu-i aşa?

Încheiem reportajul de faţă urându-i primarului Vasile Pavăl, cu ocazia onomasticii, din prima zi a anului 2017, La mulţi ani, sănătate şi putere de muncă pentru a pune în practică toate investiţiile asumate. (B.A.)