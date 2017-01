Poliţişti de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albiţa au depistat şi predat autorităților competente, un tanăr cu cetăţenie romană şi R. Moldova, urmărit internaţional, pe numele căruia era emisă o alertă de punere in aplicare a unui mandat de arestare şi predare sau extrădare emis de autorităţile din Italia şi Romania. In data de 11 ianuarie a.c., in jurul orei 16.00, in Punctul de Trecere a Frontierei…